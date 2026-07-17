Crypto : le PDG de BlackRock « très optimiste » pour les 12 prochains mois

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, estime que le marché crypto est désormais bien plus stable qu'auparavant, grâce à la disparition d'une grande partie des positions à effet de levier. Il affiche sa confiance dans les marchés financiers au moment où l'ETF Bitcoin spot de BlackRock continue d'attirer d'importants capitaux.

Larry Fink juge le marché crypto plus stable

Interrogé mercredi sur l’antenne de CNBC dans l’émission Squawk on the Street, Larry Fink a déclaré que ses inquiétudes passées concernant le levier excessif sur le Bitcoin et les cryptomonnaies s’étaient largement dissipées.

Comme je l’ai dit auparavant, j’ai toujours été inquiet du levier sur le Bitcoin et la crypto. Il y avait trop d’acteurs à effet de levier. C’est pour cela qu’il a fallu faire attention, et je pense qu’il y a plus de stabilité à ces niveaux. Larry Fink, PDG de BlackRock.

Le patron de BlackRock fait référence au krach d’octobre dernier, qui avait effacé des dizaines de milliards de dollars et déclenché le plus gros événement de liquidation de l’histoire de la crypto. Un épisode que plusieurs analystes qualifient depuis de « reset » sain, propice à une phase de reconstruction.

Fink a prolongé son propos par une note franchement positive sur l’ensemble des actifs financiers. « Je suis très optimiste sur les marchés au cours des douze prochains mois », a-t-il affirmé, en misant notamment sur les gains de productivité générés par la technologie.

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IBIT capte 139 millions de dollars malgré la baisse du BTC

Ces déclarations tombent au moment où l’ETF Bitcoin spot de BlackRock, IBIT, enregistre 138,9 millions de dollars d’entrées nettes sur la seule journée du 14 juillet, selon les données de Farside Investors. L’ensemble des ETF Bitcoin spot américains a collecté environ 181,1 millions de dollars sur la même séance.

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IBIT reste le plus gros ETF Bitcoin au monde, avec environ 47,57 milliards de dollars d’actifs nets au 15 juillet . Ces flux témoignent d’un appétit institutionnel qui persiste, alors même que le cours du Bitcoin évolue autour de 62 572 dollars, en repli d’environ 50 % par rapport à son record d’octobre 2025 à 126 195 dollars.

Du côté de BlackRock, la publication des résultats du deuxième trimestre confirme l’élan. Le gestionnaire a atteint un plus haut historique de 15 340 milliards de dollars d’actifs sous gestion, en hausse de 22 % sur un an. L’action BLK cote 1 086 dollars, proche de ses sommets annuels.

PlanB vise 500 000 dollars par bitcoin

Cet optimisme institutionnel fait écho à celui d’analystes on-chain. L’auteur du modèle stock-to-flow, PlanB, estime que le sommet d’octobre à 126 000 dollars n’était pas le pic du cycle. « Sur la base de la valorisation stock-to-flow, le BTC pourrait encore aller à 500 000 dollars (fourchette 250 000 à 1 million) sur ce cycle 2026-2028 », a-t-il écrit sur X .

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Un tel objectif impliquerait une multiplication par près de 8 du prix actuel et une capitalisation approchant les 10 000 milliards de dollars. Larry Fink lui-même avait évoqué en début d’année 2025 un scénario à 700 000 dollars par bitcoin, en cas d’adoption massive comme réserve de valeur face aux incertitudes économiques.

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Sources : CCN, Yahoo Finance / Benzinga – CNBC interview

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