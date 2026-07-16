Pour le PDG de Strategy, il ne faudra s'inquiéter que si le Bitcoin (BTC) tombe sous 10 000 dollars

Alors que Strategy ajuste sans cesse son discours sur sa réserve de Bitcoin (BTC), son PDG Phong Lee tente de rassurer les investisseurs. Que dit-il ?

Phong Lee tente de rassurer les investisseurs de Strategy

Face aux critiques et aux difficultés, Strategy et Michael Saylor ont modifié leur discours petit à petit au fil des mois vis-à-vis de leur trésorerie de Bitcoin (BTC).

Rappelons-le, la promesse de base était de ne jamais vendre, avant de commencer à préparer les investisseurs à cette éventualité, pour expliquer finalement que ce qui comptait était de rester acheteur net. Avant d’en arriver là, divers instruments financiers ont été utilisés pour lever des fonds et le plus emblématique est l’action préférentielle STRC, qui promet actuellement un rendement annualisé de 13,67 %.

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La promesse de base était de maintenir cette action à 100 dollars et force est de constater que nous sommes encore là face à une promesse non tenue, puisque le titre s’échange sous ce niveau depuis le 15 mai dernier :

Cours de l'action STRC en données quotidiennes

💡Comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Il y a maintenant 10 jours, Strategy a vendu 3 588 BTC à perte et l’entreprise est d’ailleurs toujours en pertes latentes, alors que celui-ci est de 75 476 dollars l’unité et que le prix d’un bitcoin à l’heure de l’écriture de ces lignes est de 64 000 dollars.

C’est donc dans ce contexte que Phong Lee, le PDG de l’entreprise, a cherché à se montrer rassurant au micro de Bloomberg Television mercredi. Pour l’intéressé, l’entreprise ne « devrait prendre en compte certain des risques associés à [sa] dette » que si et lorsque le BTC tomberait dans une fourchette comprise entre 8 000 et 10 000 dollars :

D’ici là, nous sommes très confiants quant à notre bilan. [...] Ce qu’il nous faut, c’est mettre en place une structure de capital capable de résister aux marchés baissiers et, bien sûr, de profiter des cycles haussiers.

Pour lui, tant que le prix de l’action MSTR est supérieur à la valeur nette de l’ensemble de ses BTC, c’est que les actionnaires leur « attribuent le mérite de cette performance supérieure à celle du bitcoin ». Notons qu’il fait ici référence à l’indicateur mNAV, qui n’est pourtant qu’à 1,03. Si l’on prend de la hauteur sur ce type d’indicateur bricolé pour se concentrer sur du concret, il y a déjà de quoi s’inquiéter, puisque la capitalisation boursière de Strategy est de 36,69 milliards de dollars.

Pour Phong Lee, l’important reste que Strategy continue de trouver des moyens de financement :

Ces derniers mois, nous avons constaté l'importance cruciale de disposer d'un accès direct et liquide à des capitaux en dollars américains. Nous allons donc poursuivre nos efforts en ce sens.

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D’une manière ou d’une autre, l’entreprise devrait rester en mesure d’éponger son bilan, même si cela impliquait pour elle de vendre l’intégralité de ses BTC. Néanmoins, il est plutôt préférable d’aborder le problème sous un angle différent en considérant l’ensemble des investisseurs ayant cru en ses promesses et qui subissent aujourd’hui une perte en capital.

Sources : TradingView, Youtube

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