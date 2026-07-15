Un mineur solo gagne 200 000 dollars avec un ordinateur à 100 euros à la maison

Un mineur Bitcoin en solo a confirmé un bloc avec un petit appareil de minage valant quelques centaines d'euros, empochant environ 3,13 BTC, soit près de 200 000 dollars. L’événement reste rare, mais il s’ajoute à plusieurs cas similaires observés depuis 2025, rappelant qu’il est encore possible de participer au minage Bitcoin depuis chez soi.

Un Bitaxe de 1 TH/s trouve seul un bloc Bitcoin via Public Pool et empoche un pactol

Le minage de Bitcoin est aujourd’hui largement dominé par des fermes industrielles, équipées de milliers de machines spécialisées et installées là où l’électricité est abondante ou peu chère, bénéficiant parfois d’accords avec les producteurs énergétiques pour consommer les surplus énergétiques et s’effacer lors des pics de consommation pour maximiser les bénéfices et stabiliser le réseau électrique.

Pour un particulier, les chances de trouver seul un bloc relèvent donc davantage de la loterie face à ces géants que d’une réelle opportunité.

💡 Pour aller plus loin : Comment le minage de Bitcoin influence-t-il le secteur de l’énergie ?

Cependant, depuis plusieurs années, un mouvement communautaire s'est formé autour des Bitaxes, des petites machines de minage de Bitcoin en hardware et software open source, se propageant dans la communauté, distribuant des milliers de petites machines à travers le monde.

Ainsi, depuis le début de l'année 2025, au moins 4 mineurs solo ont déjà réussi à confirmer un bloc Bitcoin avec du matériel domestique ou accessible.

C'est encore arrivé ce 9 juillet, lorsqu’un mineur solo a confirmé le bloc Bitcoin numéro 957 382 via Public Pool, une application permettant d'héberger sa propre pool de minage sur un serveur à la maison comme les StartOS ou les UmbrelOS.

Détails sur le mineur solo qui a trouvé le bloc #957 382

Le chanceux a alors reçu 3,1382 BTC, dont 3,125 BTC de subvention de bloc et environ 0,0132 BTC de frais de transaction. La machine utilisée serait le Bitaxe Gamma, avec une puissance d’environ 1 TH/s, qu'on peut trouver pour une centaine d'euros dans plusieurs boutiques en ligne.

À ce niveau de puissance, les chances de trouver un bloc sont extrêmement faibles, on parle d'une espérance de miner 1 bloc tous les 16 000 à 18 000 ans pour 1 TH/s.

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Peut-on encore miner du Bitcoin chez soi ?

La communauté Bitaxe défend le minage à domicile comme une manière concrète de décentraliser le minage de Bitcoin.

Certes, 99,99 % des propriétaires de ces petites machines open source ne mineront probablement jamais 1 bloc seuls, car pris individuellement, un Bitaxe ne pèse presque rien face au hashrate mondial. Mais pris collectivement, ces mineurs forment une sorte de contre-pouvoir distribué, proche d’une pool de minage invisible dans les données on-chain.

Pour un usage domestique, le minage du Bitcoin n'est pas du tout rentable à cause du prix de l'électricité très élevé. Ainsi, beaucoup de particuliers ne minent pas pour devenir rentables, mais pour mieux comprendre Bitcoin, manipuler une machine, suivre leur hashrate et voir concrètement comment fonctionne la preuve de travail.

📰 À lire également dans l'actualité – Mise à jour Bitcoin : la bataille du BIP-110 pourrait tout changer sur la blockchain d'ici la fin août

D’autres assument une logique de loterie, en acceptant de payer quelques euros d’électricité supplémentaires pour tenter de trouver un bloc entier.

Le minage peut aussi répondre à une logique plus domestique, car toute l’électricité consommée par un mineur étant transformée en chaleur, certains utilisateurs remplacent leur chauffage électrique par un mineur de Bitcoin afin de récupérer une partie de l’électricité achetée sous forme de « cashback » en BTC.

Nous avons d’ailleurs consacré une vidéo complète à ce sujet avec le HeatBit, un radiateur-mineur conçu pour chauffer une pièce tout en générant des satoshis : Je gagne du Bitcoin en chauffant ma maison.

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Sources : mempool, Bitaxe

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