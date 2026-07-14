Le secteur crypto face à une nouvelle vague de faillites

Les annonces de fermeture se succèdent dans l'industrie crypto. En l'espace de quelques jours, plusieurs projets historiques ont mis la clé sous la porte ou fortement réduit leurs activités. Un signal inquiétant qui témoigne des difficultés persistantes de l'écosystème.

Une semaine noire pour l’écosystème crypto

La liste s’allonge chaque jour. En moins de deux semaines, au moins cinq projets crypto significatifs ont annoncé leur arrêt ou une réduction massive de leurs activités. Un rythme rarement observé depuis la fin de l’année 2022 et l’effondrement de FTX.

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Hier, Paul Razvan Berg, fondateur de Sablier, protocole pionnier du streaming de paiements sur Ethereum, a annoncé la fin de l’aventure. Le projet, salué pour la qualité de son code et son approche crédiblement neutre, n’a pas résisté aux conditions actuelles du marché.

Thanks everyone for the kind replies to this post 🙏🫶 https://t.co/lsuW93om2t — Paul Razvan Berg (@PaulRBerg) July 13, 2026

Le lendemain, le cofondateur de Zapper, Sébastien Audet, a confirmé la fermeture définitive de la plateforme après près de sept ans d'activité. Zapper s'était imposé comme l'un des principaux tableaux de bord de la DeFi, permettant aux utilisateurs de suivre l'ensemble de leurs portefeuilles, positions et transactions sur plusieurs blockchains depuis une interface unique.

Créé à l'origine comme un simple outil de suivi de portefeuille, Zapper a connu une forte croissance, revendiquant plus de 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 13 milliards de dollars de volume de transactions traités à son apogée.

Malgré cette adoption, l'entreprise explique avoir exploré plusieurs options stratégiques avant de conclure qu'une fermeture ordonnée était la seule issue viable. Tous les services de Zapper (le site web, les applications mobiles et les API) seront définitivement arrêtés le 3 août.

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Le gaming Web3 et Cosmos particulièrement touchés

Le 6 juillet, Yield Guild Games a annoncé la fermeture de sa branche d’édition YGG Play. La guilde évoque « les réalités du climat macroéconomique » qui rendent l’unité « commercialement non viable ». Un coup dur pour le gaming Web3, déjà fragilisé depuis l’effondrement du modèle play-to-earn.

Today, we are sharing some difficult news with our community: after much consideration, we have made the decision to sunset @YGG_Play, YGG’s publishing arm. Our team set out to prove the Casual Degen gaming thesis, and they absolutely delivered. However, the realities of the… pic.twitter.com/36w410DmNR — Yield Guild Games (@YieldGuild) July 6, 2026

Du côté de l’écosystème Cosmos, deux chaînes viennent de tomber. Moonbeam, la parachain EVM connectée à Polkadot, fermera définitivement le 31 juillet, comme l’a rappelé Wormhole en alertant les utilisateurs sur la nécessité de retirer leurs actifs bridgés avant cette date . Peu après, Quicksilver, protocole de liquid staking sur Cosmos, a lui aussi confirmé sa fermeture. Le token ATOM, qui a perdu plus de 21 % sur trente jours, illustre le désamour croissant pour cet écosystème.

Enfin, Loopring, ancien fleuron du zk-rollup sur Ethereum, a également communiqué dans le même sens début juillet, laissant des investisseurs particulièrement remontés dans les commentaires.

Un contexte de marché impitoyable

Ces fermetures s’inscrivent dans un contexte de marché déprimé. Le cours du Bitcoin évolue autour de 62 500 dollars, en recul de plus de 50 % par rapport à son sommet historique d’octobre 2025. L’Ether (ETH) se traite à 1 781 dollars, loin des 4 955 dollars atteints l’été dernier.

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Dans ce climat, les projets qui dépendaient des levées de fonds successives ou de la vente de tokens pour financer leur croissance se retrouvent asphyxiés. Les équipes évoquent toutes la même équation impossible : des coûts fixes qui restent, des revenus qui s’effondrent, et un accès au capital-risque devenu rare.

Pour les investisseurs français exposés à ces protocoles, il faudra penser à récupérer les fonds encore bloqués avant les dates limites annoncées, notamment pour Moonbeam au 31 juillet.

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Sources : Compte X de Paul Razvan Berg (Sablier), Compte X de Yield Guild Games, Compte X de Seb Audet (Zapper), Compte X de Wormhole (Moonbeam), Compte X d’AirdropGlide (Quicksilver), Compte X de Loopring

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