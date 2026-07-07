Un trader essaie d'échanger 2 millions de dollars d'Ether sur la DeFi... Et perd presque l'intégralité de la somme

Un trader a vu près de la totalité de son capital s’évaporer en quelques secondes après avoir tenté un échange sur une plateforme décentralisée (DeFi). Quel est le « mécanisme d’extraction de valeur » particulièrement agressif qui lui a valu cette perte ?

Un trader perd près de 2 millions de dollars sur la DeFi

Selon la société de sécurité GoPlus Security, ce trader est tombé dans un piège malheureusement connu. Il souhaitait échanger 1 126,44 Ether contre des tokens Lighter (LIT). Problème : sa transaction a été acheminée par erreur vers un « pool » de liquidité beaucoup trop petit pour absorber un tel montant, associant les tokens AVAIL et WETH.

Or, plus un pool est petit, plus le prix s’envole à mesure qu’on y échange une somme importante. Résultat : le trader a obtenu ses AVAIL à un prix environ 120 fois plus élevé que leur valeur réelle de revente.

Un bot MEV (pour Maximum Extraction Value), qui surveille en permanence ce type d’opportunités, a immédiatement profité de la situation. Dans la seconde qui a suivi, avant même que la transaction du trader ne soit confirmée, ce bot a revendu une petite quantité d’AVAIL dans le même pool désormais déséquilibré, empochant la différence de prix.

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GoPlus Security précise qu’il ne s’agit pas d’une arnaque classique où l’on manipule le prix juste avant et juste après la transaction d’une victime, mais d’un simple arbitrage : le bot n’a fait qu’exploiter, de façon parfaitement légale sur la blockchain, un écart de prix extrême créé par une erreur de routage de la transaction elle-même.

Une partie du montant créé, soit 1 018 ETH (environ 1,8 million de dollars), a ensuite été reversé à Titan Builder, le constructeur de bloc à l’origine de l’opération, en guise de récompense. Les AVAIL restants ont finalement été convertis en 14 200 dollars de LIT, soit une perte de 99,3 % pour le trader.

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Un phénomène récurrent chez les constructeurs de blocs

Cet incident illustre les risques persistants liés aux bots MEVet aux routeurs de liquidité. Le trader Ruslan Khairullin a résumé la leçon à tirer de cette mésaventure : il ne faut jamais valider une transaction sur une plateforme décentralisée sans avoir vérifié au préalable l’itinéraire d’échange proposé.

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Titan Builder n’en est pas à son premier fait d’armes en la matière. Selon les données de DefiLlama, l’entreprise a généré 112,6 millions de dollars de revenus grâce à ses services de construction de blocs depuis le début de l’année, dont un pic à environ 34 millions de dollars extraits en une seule journée en mars, lors d’un incident similaire touchant le protocole CoW.

Source : TradingView

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