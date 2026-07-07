Un trader essaie d'échanger 2 millions de dollars d'Ether sur la DeFi... Et perd presque l'intégralité de la somme

Un trader a vu près de la totalité de son capital s’évaporer en quelques secondes après avoir tenté un échange sur une plateforme décentralisée (DeFi). Quel est le « mécanisme d’extraction de valeur » particulièrement agressif qui lui a valu cette perte ?

le 7 juillet 2026 à 14:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Un trader essaie d'échanger 2 millions de dollars d'Ether sur la DeFi... Et perd presque l'intégralité de la somme

Un trader perd près de 2 millions de dollars sur la DeFi

Selon la société de sécurité GoPlus Security, ce trader est tombé dans un piège malheureusement connu. Il souhaitait échanger 1 126,44 Ether contre des tokens Lighter (LIT). Problème : sa transaction a été acheminée par erreur vers un « pool » de liquidité beaucoup trop petit pour absorber un tel montant, associant les tokens AVAIL et WETH.

Or, plus un pool est petit, plus le prix s’envole à mesure qu’on y échange une somme importante. Résultat : le trader a obtenu ses AVAIL à un prix environ 120 fois plus élevé que leur valeur réelle de revente.

Un bot MEV (pour Maximum Extraction Value), qui surveille en permanence ce type d’opportunités, a immédiatement profité de la situation. Dans la seconde qui a suivi, avant même que la transaction du trader ne soit confirmée, ce bot a revendu une petite quantité d’AVAIL dans le même pool désormais déséquilibré, empochant la différence de prix.

💡 Qu'est-ce que la finance décentralisée (DeFi) ? Définition et explication

GoPlus Security précise qu’il ne s’agit pas d’une arnaque classique où l’on manipule le prix juste avant et juste après la transaction d’une victime, mais d’un simple arbitrage : le bot n’a fait qu’exploiter, de façon parfaitement légale sur la blockchain, un écart de prix extrême créé par une erreur de routage de la transaction elle-même.

Une partie du montant créé, soit 1 018 ETH (environ 1,8 million de dollars), a ensuite été reversé à Titan Builder, le constructeur de bloc à l’origine de l’opération, en guise de récompense. Les AVAIL restants ont finalement été convertis en 14 200 dollars de LIT, soit une perte de 99,3 % pour le trader.

Long ou short des centaines d'actifs (cryptos, actions, or, pétrole...) avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un phénomène récurrent chez les constructeurs de blocs

Cet incident illustre les risques persistants liés aux bots MEVet aux routeurs de liquidité. Le trader Ruslan Khairullin a résumé la leçon à tirer de cette mésaventure : il ne faut jamais valider une transaction sur une plateforme décentralisée sans avoir vérifié au préalable l’itinéraire d’échange proposé.

🌐 Dans l'actualité - « Tous les aspects de la DeFi sont dangereux » – Le PDG de cette entreprise de sécurité onchain conseille de quitter l’écosystème

Titan Builder n’en est pas à son premier fait d’armes en la matière. Selon les données de DefiLlama, l’entreprise a généré 112,6 millions de dollars de revenus grâce à ses services de construction de blocs depuis le début de l’année, dont un pic à environ 34 millions de dollars extraits en une seule journée en mars, lors d’un incident similaire touchant le protocole CoW.

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4164 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Finance décentralisée (DeFi)

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

« On devrait acheter du Bitcoin maintenant à 65 dollars » - Le coup de génie de cet investisseur inspiré

« On devrait acheter du Bitcoin maintenant à 65 dollars » - Le coup de génie de cet investisseur inspiré

 Immobilier tokenisé : RealT en liquidation, 14 000 Français concernés

Immobilier tokenisé : RealT en liquidation, 14 000 Français concernés

 Chute de RealT : ces investisseurs floués racontent la descente aux enfers

Chute de RealT : ces investisseurs floués racontent la descente aux enfers

 Bitcoin : le bear market est-il terminé ? L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin : le bear market est-il terminé ? L'analyse de Vincent Ganne