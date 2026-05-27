« Tous les aspects de la DeFi sont dangereux » – Le PDG de cette entreprise de sécurité onchain conseille de quitter l’écosystème

La finance décentralisée (DeFi), un Far West dangereux pour tous les investisseurs ? C’est ce que pense le fondateur d’OpenZeppelin et Decentraland, qui affirme qu’il faudrait quitter ses positions. Qu’en penser ?

La DeFi est devenue trop dangereuse, selon ce PDG

Manuel Aráoz est le cofondateur d’OpenZeppelin, une entreprise de sécurité de la finance onchain, ainsi que du métavers Decentraland. Dans une publication sur X, il explique que sa vision de la DeFi a changé, et qu’il la considère désormais comme trop dangereuse :

Je considère désormais *tous* les aspects de la DeFi comme dangereux. Les agents [IA] de codage sont devenus surhumains pour détecter les vulnérabilités, et la sécurité des contrats intelligents est trop asymétrique : les défenseurs doivent corriger chaque bug, tandis que les attaquants n’ont besoin que d’une seule faille pour voler des fonds.

💡 Tout comprendre à la finance décentralisée (DeFi)

Selon le PDG, il n’est donc désormais plus possible de laisser des fonds sur des protocoles DeFi sans considérer qu’ils sont en danger :

J’ai conseillé en privé à mes amis et à ma famille de se désengager de toutes leurs positions DeFi, y compris les valeurs sûres à faible risque comme Aave, MakerDAO et Compound.

Des attaques régulières dans le secteur… Mais pas de problème de code ?

Le mois d’avril 2026 a été particulièrement sanglant pour la finance décentralisée (DeFi), avec 27 hacks et 627 millions de dollars de pertes. Le mois de mai n’est pas beaucoup plus rieur, avec 25 incidents séparés et 44 millions de dollars de pertes. Mais comme l’ont souligné plusieurs commentateurs, ces attaques viennent souvent non pas des smart contracts, mais des mauvaises pratiques liées à la gouvernance et au partage de voies d’accès aux protocoles.

Ce point a été souligné par Marc Zeller, le cofondateur de Aave, qui a été récemment victime collatérale du hack de Kelp :

Quelle chose idiote à dire. Moins de 10 % des problèmes DeFi de l’année écoulée sont dus au code de base. C’est surtout une mauvaise configuration des paramètres, une explosion du collatéral et une sécurité opérationnelle défaillante.

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Si les attaques proviennent effectivement peu des smart contracts, la sécurité de la DeFi reste quand même défaillante, au vu du nombre de hacks à répétition auxquels on a assisté ces derniers mois. L’analyste 0x.Bênav soulignait récemment ce problème qu’il qualifie de systémique :

2026 a été une catastrophe pour la sécurité de la DeFi. Non pas parce que les attaques deviennent plus sophistiquées – la plupart ne le sont pas. Mais les mêmes vulnérabilités continuent d’apparaître, les mêmes erreurs se répètent.

Pour continuer à attirer des utilisateurs, le secteur de la DeFi devra donc promouvoir des pratiques saines et des méthodologies rigoureuses, afin d’éviter de poursuivre la vague de hacks.

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Source : via X

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