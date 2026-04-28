300 millions de dollars pour sauver la DeFi — L'initiative DeFi United rencontre un succès

Pour tenter de réparer les dégâts causés par le hack de Kelp, l'initiative DeFi United a réuni 133 000 ETH auprès de divers acteurs de l'écosystème. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite ?

L'initiative DeFi United lève 133 000 ETH

Après l’impressionnant hack du protocole de restaking Kelp, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Au risque de nous répéter, les importantes sommes empruntées sur Aave sont ce qui a fait le plus de dégâts, ayant engendré des créances irrécouvrables et un bankrun massif des utilisateurs de l’application.

Depuis, l’écosystème s’est mobilisé pour tenter de trouver des solutions et, parmi tout ce qui a été proposé, l’initiative DeFi United a à ce jour levé près de 133 000 ETH, soit plus de 300 millions de dollars :

Somme levée par l'initiative DeFi United

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

À l’heure de l’écriture de ces lignes, plus de 126 000 transferts de 116 000 wallets ont ainsi eu lieu, avec quelques noms qui se démarquent tout particulièrement. Par exemple, nous pouvons citer dans cette liste non exhaustive :

Compound propose à sa gouvernance une contribution de 4 000 ETH ;

Aave : 25 000 ETH ;

Kelp : 2 000 ETH ;

Stani Kulechov : 5 000 ETH ;

Mantle propose une facilité de crédit de 30 000 ETH sur 3 ans ;

RenzoAI a fourni 10 millions de dollars ;

L’Avalanche Foundation annonce son soutien sans avoir dévoilé le montant ;

Tron et HTX : 20 millions de dollars ;

Joseph Lubin et Consensys : 30 000 ETH.

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Bien que nous n’ayons pas tout cité, un nom manque à l’appel : LayerZero. Et pour cause, si les équipes du protocole ont indiqué dans un tweet avoir coordonné leurs efforts avec Aave et proposé une contribution, aucun montant n’a été divulgué. Pourtant, il convient de rappeler que le hack a été permis par la compromission de leur propre technologie au travers du Decentralized Verifier Network (DVN) de Kelp.

Concernant le plan de restauration en tant que tel, les équipes d’Aave ont dévoilé un plan tôt ce matin. Les fonds levés seront convertis par tranches en rsETH pour être affectés au smart contract dédié. Ensuite, les positions toxiques du hacker devront être liquidées. Pour ce faire, l’oracle de prix sera temporairement manipulé :

Ce processus doit être mis en œuvre via des propositions de gouvernance spécifiques ciblant les déploiements Ethereum et Arbitrum. Techniquement, il implique une liquidation contrôlée : le prix de l’oracle rsETH sera temporairement ajusté pour permettre une liquidation efficace des positions, générant un déficit temporaire qui sera comblé ultérieurement. Les garanties rsETH récupérées seront transférées vers un compte multisignature désigné, géré par DeFi United. Les ajustements de configuration effectués dans le cadre de ce processus sont temporaires et limités à la seule réalisation de la récupération.

👉 Dans l'actualité également — Le hack de Kelp va-t-il faire fuir les institutionnels de la DeFi ?

De son côté, Compound devrait faire une proposition de gouvernance similaire, alors qu’un total de 107 000 rsETH sont concernés sur les deux protocoles. Pour le moment, ces propositions doivent être validées et plus d’informations seront donc fournies en temps voulu.

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Sources : X, DeFi United

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