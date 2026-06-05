Pour cette responsable de la SEC, le code des application DeFi relève de la liberté d’expression

Selon la commissionnaire de la SEC Hester Peirce, le code produit par les développeurs d'applications DeFi relève de la liberté d'expression. À ce titre, la régulation doit être abordée avec discernement. Explications.

La commissionnaire de la SEC Hester Peirce défend les développeurs de la DeFi

À l’occasion d’une prise de parole à l’Université de Princeton, Hester Peirce, l’une des commissionnaires de la Securities and Exchange Commission (SEC), a présenté sa vision sur les cas de figure dans lesquels la régulation est pertinente ou non.

Ces deux dernières années, la SEC semble s’être tournée vers une approche « bac à sable », à travers laquelle elle observe d’abord, avant de réguler ensuite, si cela est nécessaire. Ainsi, nombre de nos propres régulateurs pourraient avoir des leçons à tirer de l’approche prônée par Hester Peirce :

La loi ne doit pas être le premier réflexe pour résoudre les problèmes. L'élaboration des lois et des règlements est longue et, une fois adoptés, ils sont difficiles à modifier. De plus, les gouvernements n'ont pas accès à l'expertise du secteur privé. Les solutions développées par ce dernier peuvent être plus efficaces et mieux adaptées aux évolutions technologiques. Attaquez-vous aux problèmes que vous constatez au lieu d'attendre des solutions réglementaires.

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Après ces mots, elle prend l’exemple de la prévention des hacks dans la finance décentralisée (DeFi), soulignant que les normes sectorielles, les audits, l’IA ou bien la mise en place de délais de retrait sont, par exemple, des mesures de bon sens souvent plus efficaces que n’importe quelle régulation.

Plus loin, elle partage une vision qui a largement été mise en avant par l’écosystème au début de l’affaire Tornado Cash il y a maintenant 4 ans, à savoir que le code relève de la liberté d’expression :

La publication de code est une forme d'expression protégée par le Premier Amendement. Les personnes qui se contentent d'écrire du code open source à destination d'autres utilisateurs ne devraient pas être tenues de s'enregistrer auprès de la SEC.

Ainsi, la blockchain en tant que telle est neutre et doit être considérée comme une couche de base pouvant être utilisée par diverses applications. Dès lors, ce sont donc aux applications qui construire sur cette couche, de s’enregistrer si nécessaire, car « un fournisseur d'infrastructure qui traite des données relatives aux valeurs mobilières n'est pas plus un acteur du marché des valeurs mobilières qu'une entreprise de téléphonie qui diffuse des conseils boursiers n'est un courtier ».

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À travers ces mots, nous pouvons constater que les critiques ayant été adressées à l'administration précédente ont finalement été entendues. Néanmoins, comme Hester Peirce l'a rappelé au début de sa prise de parole, il ne s'agit là que de son opinion, qui n'engage pas nécessairement la SEC en tant que telle.

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Source : SEC

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