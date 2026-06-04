Hyperliquid : le régulateur britannique met en garde contre la plateforme

Coup dur pour Hyperliquid au Royaume-Uni. Le régulateur financier britannique, la FCA, vient d’ajouter la plateforme décentralisée à sa liste noire des entreprises non autorisées. Une décision qui intervient alors que la plateforme s’impose comme un acteur majeur des contrats perpétuels et attire de plus en plus l’attention de Wall Street.

La FCA place Hyperliquid sur sa liste des firmes non autorisées

La Financial Conduct Authority (FCA), gendarme financier du Royaume-Uni, a publié un avertissement officiel visant Hyperliquid. L’autorité indique que la plateforme pourrait proposer ou promouvoir des services financiers à des résidents britanniques sans détenir d'agrément.

Le régulateur cible explicitement le site hyperfoundation.org, l’interface app.hyperliquid.xyz, ainsi que les comptes officiels sur X, Telegram et Discord. La FCA rappelle que les utilisateurs britanniques qui passent par cette plateforme ne bénéficieront ni du Financial Ombudsman Service (le médiateur public chargé de régler les litiges entre consommateurs et entreprises financières), ni du Financial Services Compensation Scheme (le fonds d’indemnisation britannique qui protège les épargnants) en cas de litige ou de faillite.

Ce type d’alerte n’est pas une interdiction formelle, mais une mise en garde adressée au public. La FCA invite les investisseurs à vérifier le statut de toute entreprise via son outil officiel avant d’y déposer des fonds.

Une alerte qui tombe en plein essor d’Hyperliquid

L'annonce tombe alors qu'Hyperliquid traverse une période de croissance spectaculaire. Selon le Wall Street Journal, la plateforme a généré environ 800 millions de dollars de revenus l’an dernier et s’est imposée comme un lieu de trading 24h/24 prisé des traders de Wall Street, y compris pour des contrats perpétuels adossés au pétrole, au S&P 500 ou à des géants pré-IPO comme SpaceX.

Côté marché, le token natif HYPE s’échange autour de 66,47 dollars, pour une capitalisation proche de 14,79 milliards de dollars. Le jeton recule toutefois de plus de 10 % sur 24 heures, alors qu’il a progressé de près de 50 % sur le mois écoulé. La TVL (Total Value Locked) du protocole atteint quant à elle 5,88 milliards de dollars.

👉 Sur le même sujet – Bientôt des vérifications d’identité sur Polymarket et Hyperliquid ?

Acheter facilement la crypto HYPE avec SwissBorg

Une pression réglementaire qui monte autour des perpétuels décentralisés

L’avertissement de la FCA s’inscrit dans une tendance plus large. Les plateformes décentralisées proposant des produits dérivés à fort levier sont scrutées de près par les régulateurs des deux côtés de l’Atlantique. Aux États-Unis, Hyperliquid reste officiellement inaccessible aux résidents, même si beaucoup de traders contournent la restriction via VPN, selon le WSJ.

👉 Les meilleures plateformes de trading décentralisée ?

Les contrats perpétuels concentrent l’essentiel des inquiétudes. Lors du crash du 10 octobre 2025, déclenché par l’annonce de tarifs douaniers de 100 % contre la Chine, Hyperliquid avait à elle seule encaissé environ 10 milliards de dollars de liquidations (Source : Wall Street Journal, 2 juin 2026). De quoi alimenter les critiques sur l’absence de KYC et le risque pour les particuliers.

La FCA a déjà émis ce type d’alerte par le passé contre des acteurs majeurs, de Binance UK à Poloniex. À chaque fois, l’impact opérationnel a été limité, mais le message envoyé aux investisseurs britanniques reste clair : sans agrément, pas de filet de sécurité.

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Sources : FCA, Wall Street Journal, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.