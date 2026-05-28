Bientôt des vérifications d'identité sur Polymarket et Hyperliquid ?

Les plateformes décentralisées font l’objet d’une surveillance accrue ces derniers mois. Au point de devoir instaurer des vérifications d’identité ? C’est ce qu’envisage Polymarket, et Hyperliquid pourrait suivre.

Des vérifications d’identité sur Polymarket ?

Selon un rapport de The Information, Polymarket envisagerait de vérifier l’identité de ses utilisateurs. À ce stade, la plateforme de marchés prédictifs autorise son utilisation sous pseudonyme. Par ailleurs, bien qu’elle ait géobloqué des utilisateurs de plus de 30 pays, il reste relativement aisé d’accéder aux marchés, en contournant l’interdiction.

Le vice-président de l'ingénierie chez Polymarket a démenti cette information sur le réseau social X.

Faux. Nous lançons un nouveau produit en bêta et permettons à un groupe restreint d'utilisateurs de le tester, avec une vérification d'identité requise uniquement pendant cette période de bêta. Aucun KYC n'est ajoutée sur le site de Polymarket suite à ce lancement. Une fois ce produit sorti de la phase bêta, aucun KYC ne sera requis pour l'utiliser. Josh Stevens, VP Engineering Polymarket

Alors que les accusations de délits d’initiés pleuvent, Polymarket envisagerait donc de proposer des mesures « KYC », pour collecter les noms, adresses et autres documents d’identité des utilisateurs. Cela afin de luter contre les utilisations frauduleuses des marchés de prédiction.

👉 Tout comprendre aux marchés de prédiction décentralisés

Ces derniers mois, de plus en plus d’utilisateurs de Polymarket et des autres marchés de prédiction sont en effet accusés de tirer parti de leur position professionnelle ou personnelle pour effectuer des paris. C’est strictement interdit par les plateformes, mais cela existe de manière endémique sur ces dernières.

Hyperliquid et les DEX également dans le viseur des régulateurs ?

La question pourrait également se poser pour Hyperliquid. Pour rappel, la plateforme d’échange décentralisée (DEX) est accessible librement. Mais les utilisateurs de certains pays ne sont pas autorisés à l’utiliser, notamment ceux résidant aux États-Unis et au Canada, ainsi que les résidents de pays sous sanction.

Dans les faits, ces derniers peuvent cependant librement y accéder, les conditions d’utilisation de Hyperliquid précisant qu’aucune barrière n’est mise en place :

Il vous incombe exclusivement de vérifier si votre accès à l’Interface et votre utilisation de celle-ci sont conformes aux lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction.

🌐 Dans l’actualité – Un ingénieur de Google arrêté pour avoir utilisé sa position pour parier sur Polymarket

Ce type de plateformes pose donc la question plus large de la décentralisation réelle des protocoles. Lorsqu’un protocole décentralisé commence à attirer de nombreux utilisateurs, il se voit souvent forcé de mettre en place des vérifications plus poussées. Il abandonne alors un idéal de décentralisation au profit d’utilisateurs toujours plus nombreux.

Mais les protocoles sont réplicables : lorsqu’une plateforme restreint plus strictement son accès, d’autres versions, plus décentralisées, attirent les utilisateurs qui souhaitent passer sous les radars. Il est donc de facto très difficile de supprimer complètement des outils décentralisés, qui ont justement été créés pour ne pas être soumis à un contrôle centralisé.

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Source : The Information

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