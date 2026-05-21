Le HYPE d'Hyperliquid explose de plus de 20 % en 24 heures

Après une nouvelle envolée, le HYPE d'Hyperliquid est désormais tout proche de son plus haut historique (ATH). Qu'est-ce qui alimente cette hausse ?

le 21 mai 2026 à 11:45.

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Vincent Maire

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Hyperliquid (HYPE) s'envole de nouveau

Nouvelle journée, nouvelle hausse pour le token HYPE d’Hyperliquid.

Ces derniers temps, l’actif est sur une bonne dynamique. La semaine dernière, nous revenions sur une hausse de 17 %, qui plaçait le HYPE en recul de 23 % par rapport à son plus haut historique (ATH) du 18 septembre 2025. Quelques jours plus tard et après de nouvelles hausses, ce même HYPE n’est plus qu’à 1,7 % dudit ATH, affichant une hausse de plus de 20 % en 24 heures lors de l’écriture de ces lignes pour 58,26 dollars l’unité :

Cours du HYPE en données quotidiennes

Cours du HYPE en données quotidiennes

 

🔎 Comment acheter du HYPE d'Hyperliquid ?

Plutôt qu’une seule actualité majeure, plusieurs nouvelles mises bout à bout viennent alimenter le mouvement en cours.

Nous l’avons vu la semaine dernière, il y a d’abord le partenariat avec Coinbase et Circle pour faire de l’USDC le stablecoin de référence sur Hyperliquid. Ensuite, il y a l’éventualité d’un cadre expérimental allégé de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les actions tokenisées, bien que cela semble plutôt concerner le marché spot. Enfin, les premiers ETF spot sur le HYPE ont également fait leur apparition, avec 21shares et Bitwise qui se partagent les 58,73 millions de dollars d’actifs sous gestion captés actuellement.

À propos d’ETF, Grayscale pourrait d’ailleurs être le prochain acteur à entrer en lice, puisque les équipes d’Arkham ont remonté des échanges de gré à gré auprès de plusieurs plateformes jusqu’à une adresse attribuée au gestionnaire d’actifs et contenant 176 050 tokens HYPE.

En termes de valorisation intégralement diluée, le HYPE d’Hyperliquid dépasse désormais le SOL de Solana, avec 56,46 milliards de dollars. Si sa capitalisation brute s’élève en réalité à un peu moins de 14 milliards de dollars, les parieurs sur Polymarket estiment toutefois à 16 % les chances que celle-ci dépasse celle du SOL d’ici la fin de l’année :

💡 Pour aller plus loin — Tout savoir sur l'écosystème d'Hyperliquid (HYPE)

Alors que le HYPE profite ainsi de l'engouement du marché, notons aussi que son concurrent Lighter voit également son token LIT progresser de 17,5 % en 24 heures, notamment grâce à une levée de fonds de 50 millions de dollars.

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Source : TradingView

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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