La SEC s'apprêterait à donner une « exemption d'innovation » aux actions tokenisées — Qu'est-ce que cela signifie ?

Dès cette semaine, la SEC pourrait fournir un cadre expérimental allégé pour le trading d'actions tokenisées pour favoriser l'innovation. Qu'est-ce que cela implique ?

La SEC devrait ouvrir les vannes pour les actions tokenisées

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la Securities and Exchange Commission (SEC) a radicalement changé son approche vis-à-vis de l’ensemble des technologies blockchain. Dans ce large écosystème, les actions tokenisées occupent une place importante, et leur adoption devrait être facilitée dès les prochains jours grâce à une nouvelle mesure.

En effet, Bloomberg a rapporté que, selon des sources proches du dossier, la SEC pourrait publier cette semaine une « exemption dite d’innovation pour les actions tokenisées ». En bref, il s'agit d'un cadre expérimental qui allégerait le cadre général pour les plateformes cryptos souhaitant intégrer ce type d’actifs.

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Ainsi, le rapport indique notamment que le trading des actions tokenisées devrait être facilité sur des exchanges décentralisés, y compris dans le cas où la société sous-jacente n’aurait pas donné son appui. Pour obtenir l'autorisation de coter ces titres, les plateformes devraient toutefois, d'une manière ou d'une autre, donner accès aux droits des actions concernées, comme les dividendes ou le pouvoir de vote.

Cela pourrait notamment ouvrir de nouveaux cas d'usage à Hyperliquid sur qui nous sommes revenus hier pour le cas de SpaceX, qui permet à des tiers de déployer des contrats perpétuels avec HIP-3, moyennant le staking de 500 000 tokens HYPE.

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En outre, l’impact devra être particulièrement surveillé sur l’ensemble des DEX spécialisés ou qui pourraient se diversifier, incluant notamment Ondo ou même Uniswap (UNI). Plus largement, Chainlink (LINK) pourrait également avoir une carte à jouer, compte tenu de ses technologies d’oracles jouant un rôle central dans de telles infrastructures.

Ainsi, là où l’ensemble du marché grimpe de 0,1 % sur 24 heures, nous pouvons relever les performances suivantes pour les 4 acteurs susmentionnés :

HYPE + 3,8 % ;

UNI : + 2,5 % ;

LINK + 2,2 %;

ONDO : + 16,5 %.

Du côté des avantages, l’allègement dont il semble être question devrait donc développer l’usage des différents outils de tokenisation permettant aisément de s’exposer à la hausse ou à la baisse d’un titre. Toutefois, quelques précautions d’usage doivent être appliquées.

Et pour cause, nous l’avons vu dans le cas d’Anthropic, ce type d’actions synthétiques n’est pas toujours reconnu par les entreprises qu’elles représentent, et, à ce titre, une attention au cas par cas doit être portée à la structure du produit que l’on souhaite trader.

Même s'il semble disposer de garde-fous qu'il faudra confirmer lors de son officialisation, le cadre allégé proposé par la SEC pourrait ainsi ouvrir la voie à des acteurs moins sérieux, capables de causer des pertes aux utilisateurs. Pour prendre un exemple concret, Mirror Protocol, qui opérait sur Luna avant le crash de 2022, proposait déjà de trader des actions synthétiques. Non seulement ce protocole s’est effondré avec son écosystème, mais, à l’époque, un vol de 90 millions de dollars avait été caché aux utilisateurs.

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Les actions tokenisées ont de l'avenir, en témoignent notamment les développements d'acteurs comme le Nasdaq ou la DTCC, mais tous les projets ne sont pas à mettre dans le même panier. Pour les véritables actions portées nativement sur la blockchain avec tous les droits sous-jacents, du chemin reste encore à parcourir. Pour l'heure, l'usage de toutes ces versions synthétiques devrait être limité dans le temps pour simplement jouer un mouvement de prix, afin de réserver l'investissement à long terme aux actions ordinaires.

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Source : Bloomberg

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