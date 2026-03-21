La SEC autorise le Nasdaq à gérer certains titres sous une forme tokenisée

Le principe de tokenisation gagne toutes les strates des marchés financiers traditionnels, au point de s’inviter au sein de la bourse du Nasdaq dans le cadre d’un programme « DTC Pilot » qui vient d’être approuvé par la SEC. Qu’est-ce que cela implique ?

Le Nasdaq souhaite activer le trading de titres tokenisés

Depuis la fin de l'année dernière, les différentes places boursières américaines s'organisent afin d'accélérer l'intégration du principe de tokenisation à leurs opérations, alors que le président de la SEC annonçait dans le même temps une transformation globale du marché américain à l'aide de cette innovation blockchain, d'ici 2 ans tout au plus.

Dans ce contexte, le Nasdaq vient de franchir une nouvelle étape symbolique suite à la récente approbation de son programme « DTC Pilot », déposé sur le bureau de la SEC depuis septembre dernier. Le but exposé dans son document officiel ? « Modifier les règles de la bourse afin de permettre le trading de titres sous forme tokenisée ».

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Le Nasdaq précise qu’il évalue plusieurs méthodes de tokenisation, mais que la proposition actuelle décrit un mécanisme spécifique : les titres peuvent être négociés et compensés/réglés sous une forme tokenisée via DTC sur sa bourse. SEC

Une évolution qui s'inscrit pour le moment dans le cadre d'un programme pilote de tokenisation impliquant la Depository Trust Company (DTC), une institution clé de l’infrastructure financière américaine en charge du bon déroulement des opérations boursières (enregistrement, transfert et règlement).

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Un programme pilote qui concerne uniquement certains titres éligibles

Pour le moment, seuls certains participants peuvent accéder à ce programme pilote, avec la possibilité de « négocier des versions tokenisées de certaines actions et produits cotés en bourse éligibles » en sélectionnant un paramètre spécifique lors de leurs opérations de trading (impliquant la blockchain et l'adresse du wallet utilisé), avec le même carnet d’ordres et la même priorité d’exécution que pour les actions traditionnelles.

Selon les informations disponibles, les titres sélectionnés dans le cadre de cette phase de test incluent pour le moment uniquement les actions de l'indice Russell 1 000 - qui concerne les 1 000 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis - ainsi que certains ETF majeurs, comme le S&P 500 et le Nasdaq-100.

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Pour les plus réfractaires, le Nasdaq ne manque pas de préciser que « la tokenisation ne change rien au fonctionnement du marché ». En effet, si la procédure de tokenisation ne peut pas aboutir, le règlement se fera de manière classique et même dans le cas d'une exécution sur une autre plateforme, l’instruction de tokenisation restera bien transmise à DTC.

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Source : SEC

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