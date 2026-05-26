La SEC retarde le lancement de son cadre expérimental sur les actions tokenisées

Alors qu'un cadre expérimental pour les actions tokenisées semblait se profiler la semaine dernière, la SEC a choisi de lever le pied. Que se passe-t-il ?

le 26 mai 2026 à 11:30.

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Vincent Maire

La SEC retarde le lancement de son cadre expérimental sur les actions tokenisées

La SEC temporise sur les actions tokenisées

La semaine dernière, nous nous sommes penchés en détail sur l’exemption d’innovation que s’apprêtait à accorder la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les plateformes proposant des actions tokenisées. Nous avons passé en revue les avantages et inconvénients de la démarche et émettions notamment des réserves sur la possibilité d’autoriser sous condition des actions tokenisées non approuvées par les entreprises sous-jacentes.

Vendredi, Bloomberg a finalement révélé que le projet avait pris du retard, justement en partie à propos du dernier point ci-dessus.

Par ailleurs, des personnes proches du dossier rapportent des dissensions en interne sur le sujet à la SEC, tandis que d’anciens régulateurs ont exprimé leur scepticisme sur l’applicabilité de la mesure et que des experts du marché se sont inquiétés des portes que cela pourrait ouvrir.

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Pour Austin Campbell, professeur à la NYU Stern School of Business, ces titres tokenisées, dont les émetteurs auraient notamment l’obligation de répliquer le dividende, pourraient se retrouver entre les mains d’entités sanctionnées comme la Corée du Nord :

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On ne peut pas verser de dividendes sans savoir qui est le propriétaire du token, car il pourrait s'agir des Nord-Coréens. C’est ouvrir la boîte de Pandore.

De son côté, Joe Saluzzi, associé chez Themis Trading, explique que ses clients ne seraient pas intéressés par du trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tandis qu’Amanda Fisher, qui était une haute responsable de la SEC sous l’administration Biden, indique que si elle était « une dirigeante d'entreprise, [elle serait] très préoccupée par les implications » de ce projet.

Sur X jeudi soir, la commissionnaire Hester Peirce a temporisé sur ce programme :

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Gardez à l'esprit que j'ai toujours pensé que sa portée serait limitée et qu'il faciliterait uniquement le trading de représentations numériques des mêmes titres de participation sous-jacents qu'un investisseur pourrait acheter aujourd'hui sur le marché secondaire, et non de titres synthétiques.

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Concernant le retard de ce cadre expérimental, il n'y a encore rien de précis à l'heure actuelle. Malgré les critiques, il ne s'agit pas pour autant de voir tout en noir, tout comme il ne s'agit pas non plus de faire preuve d'excès d'optimisme. Les inquiétudes peuvent être légitimes et, à l'heure où les actions tokenisées n'en sont qu'à leurs balbutiements, nous verrons de quelle manière cela sera mis en œuvre. Affaire à suivre.

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Sources : Bloomberg, X

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