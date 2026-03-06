Justin Sun paiera 10 millions de dollars à la SEC pour mettre fin aux poursuites judiciaires

Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait entamé des poursuites contre Justin Sun en 2023, les 2 parties sont parvenues à un accord de 10 millions de dollars. Qu'est-ce que cela implique ?

Justin Sun trouve un accord avec la SEC

En mars 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) avait engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de Justin Sun et de ses sociétés, leur reprochant notamment 31 millions de dollars de transactions frauduleuses.

Depuis, la considération de l’industrie crypto par la SEC a bien changé et nous avons vu de nombreuses affaires abandonnées ces dernières années, à tort ou à raison.

Jeudi, Justin Sun et la SEC sont ainsi parvenus à un accord, selon lequel aucune charge n’était retenue et que toutes les poursuites étaient abandonnées en échange de 10 millions de dollars.

🔎 Qui est Justin Sun, le milliardaire crypto le plus controversé ?

Sur X, le fondateur de Tron (TRX) s’est félicité de cet accord :

Je suis très heureux de confirmer que la SEC a demandé le rejet de toutes les accusations portées contre moi, la Fondation Tron et la Fondation BitTorrent. La résolution d'aujourd'hui marque la fin de ce processus, mais je n'ai jamais cessé de travailler. Je continuerai à me concentrer sur l'accélération de l'innovation aux États-Unis et dans le monde entier et me réjouis de collaborer avec la SEC à l'élaboration de directives et de réglementations pour les cryptomonnaies. L'avenir est prometteur.

Ce que l'intéressé se garde de préciser, c'est qu'au-delà du fait que « la SEC a demandé le rejet de toutes les accusations », un tel accord permet surtout aux 2 parties d'éviter de se confronter au tribunal. Cela économise ainsi du temps et des frais d'avocats à tout un chacun, mais si la SEC n'a finalement pas démontré la culpabilité de Justin Sun, ce dernier n'a pas non plus eu l'occasion de prouver que tout ce qui lui était reproché était non fondé.

Le mois dernier, l’ex-petite amie du milliardaire publiait sur X, par le biais d’un compte suspendu depuis, pour affirmer que Justin Sun avait manipulé le cours du TRX entre fin 2017 et début 2018 au moins. En parallèle, le fait que l’entrepreneur s’était affiché comme un soutien de Donald Trump, notamment par des investissements dans ses projets crypto, peut interroger quant à cet accord.

👉 Pour aller plus loin — En savoir plus sur l'écosystème Tron (TRX)

En attendant, le prix du TRX affiche un peu plus de 0,28 dollar lors de l’écriture de ces lignes pour 0,6 % de hausse au cours des dernières 24 heures.

En parallèle, précisons que l'accord dont il est question aujourd'hui devra encore être validé par le tribunal pour être scellé.

Sources : Reuters, X

