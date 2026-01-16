Justin Sun a-t-il payé Donald Trump pour esquiver des poursuites légales ?

Le controversé milliardaire en crypto Justin Sun a esquivé des poursuites judiciaires de la part de la SEC. Un avantage lié à son soutien au clan Trump ? C’est la théorie du camp démocrate, qui demande à ce que la lumière soit faite sur l’affaire.

Justin Sun, la SEC et des accusations de favoritisme

Justin Sun a été un des soutiens les plus vocaux du clan Trump, au moment de l’investiture du président des États-Unis. Entre la fin 2024 et le début de l’année 2025, il aurait investi 75 millions de dollars dans des initiatives liées à la famille Trump. Il a par ailleurs lancé une société de trésorerie Tron (TRX), avec le soutien de cette dernière. Et si des tensions avaient ensuite émergé entre World Liberty Financial et Justin Sun, le fondateur de Tron restait une des figures phares de l’arrivée des Trump dans l’écosystème crypto.

Ce soutien a-t-il eu une contrepartie ? C’est l’hypothèse soulevée par le camp démocrate, qui souligne que les soutiens de Donald Trump, dont Justin Sun, semblent avoir bénéficié de la clémence de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cela serait le cas depuis l’arrivée à sa tête d’un pro-Trump, Paul Atkins.

Dans une lettre adressée à ce dernier, les représentants Maxine Waters Sean Casten et Brad Sherman soulignent que l’abandon des poursuites de la SEC à l’encontre de Justin Sun semble surprenant :

La demande de la SEC de suspendre l’affaire Sun, en vigueur depuis maintenant 11 mois, envoie au marché le signal que les lois sur les valeurs mobilières sont appliquées de manière sélective et que ceux disposant d’une influence politique suffisante peuvent échapper à toute responsabilité.

💡 A lire – Qui est Justin Sun, le milliardaire crypto le plus controversé ?

Pour rappel, Justin Sun avait été poursuivi en 2023 pour avoir procédé à une vente non enregistrée de titres financiers – l’accusation alors classique de la SEC – mais aussi pour avoir manipulé les volumes d’échange et pour avoir eu recours à des promotions illégales par des célébrités. Le milliardaire, qui a déjà une réputation sulfureuse, est également en lien avec la Chine, un point préoccupant pour les démocrates.

Ces derniers ont donc demandé à conserver les documents en lien avec la décision de suspendre la procédure contre Justin Sun. Ils ont par ailleurs demandé à ce que soient rendus publics les contacts avec des tiers ayant conduit à la suspension des poursuites. Autrement dit : ils souhaitent que lumière soit faite sur les raisons exactes qui ont motivé la clémence de la SEC.

La décision de la SEC de demander la suspension de sa procédure pourtant solide contre Justin Sun, à un moment où ce dernier a cherché à s’attirer les bonnes grâces de l’administration Trump en investissant des millions de dollars dans des entreprises liées à la famille Trump, menace d’éroder la confiance des investisseurs dans la SEC.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Des accusations plus large pour l’écosystème crypto

L’insistance des démocrates intervient alors que des questions similaires ont déjà émergé dans l’écosystème. Des PDG et cadres de grandes entreprises crypto ont fortement contribué à la campagne présidentielle de Trump. Selon les démocrates, ils auraient versé 85 millions de dollars pour le candidat républicain. Des sociétés dont les poursuites ont été abandonnées en 2025, comme Coinbase, Kraken, Ripple et Crypto.com, figurent parmi les grands donateurs de la cérémonie d’investiture de Donald Trump.

Au-delà de la lettre des démocrates, on note aussi que des questions ont été posées sur les liens entre Changpeng Zhao, l’ex-PDG de Binance qui avait été condamné pour blanchiment d’argent, et le président des États-Unis. Selon Bloomberg, Zhao aurait fortement soutenu la création du stablecoin du clan Trump, l’USD1. Des accusations faisaient également état d’un discret paiement en BTC, bien que ces accusations n’aient à ce stade pas été étayées.

👉 Dans l'actualité - La législation crypto américaine pourrait être retardée à 2027 — La faute à Donald Trump ?

Pour les démocrates, il n’y a cependant pas de fumée sans feu, et le président américain a mis en place un système de « pay to play », autrement dit, il aurait accordé sa faveur à des membres de l’écosystème qui l’ont soutenu financièrement :

Durant une période marquée par un lobbying sans précédent et des dons au président Trump et à ses proches de la part de l’industrie des cryptomonnaies, la SEC a ouvertement et sans détour abandonné la majorité de ses procédures d’application de la loi dans le secteur crypto.

Source : House.gov

Illustration : WTO/Jessica Genoud via Wikimédia Commons (CC BY-SA)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.