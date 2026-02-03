L'ex-petite amie de Justin Sun l'accuse de manipulation de marché du TRX

Zeng Ying, connue sous le pseudonyme Ten Ten, accuse publiquement Justin Sun, fondateur de Tron, d'avoir manipulé le prix du TRX sur Binance fin 2017 et début 2018. Dans une série de messages publiés sur X les 31 janvier et 1er février, elle affirme détenir des preuves et se dit prête à coopérer avec la SEC.

Justin Sun a-t-il manipulé le cours du TRX ?

Ça ne sent pas bon pour Justin Sun, le fondateur de Tron – et milliardaire crypto le plus controversé. Son ex-petite amie, Zeng Ying, a proféré de lourdes accusations contre lui dans une série de messages les 31 janvier et 1er février, sur X.

Selon elle, Justin Sun aurait utilisé les identités et les téléphones portables de plusieurs employés de son entreprise, basés à Pékin, pour ouvrir de nombreux comptes sur Binance. Ces comptes auraient ensuite servi à acheter et vendre du TRX de manière coordonnée, gonflant artificiellement le prix de la crypto... avant de vendre massivement.

🪙 En savoir plus sur la Blockchain Tron (TRX)

Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes de projet pour diffuser des signaux lorsqu'une hausse artificielle des prix touche à sa fin. Une fois ces signaux émis, de nombreux investisseurs particuliers achètent, puis les équipes de projet se débarrassent de leurs actifs et empochent les profits.

L'ancienne compagne du fondateur de Tron affirme posséder des conversations WeChat et des témoignages d'employés pour étayer ses dires. Elle a même cité des noms, 12 en tout, dont les identités auraient servi pour cette fraude. La plupart des employés en question « ont été incarcérées ou placées en détention sous divers prétextes de leur employeur », selon elle.

etorRecevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Des allégations qui font écho aux poursuites de la SEC

Ces révélations surviennent deux ans après que la SEC a déposé plainte contre Justin Sun en mars 2023. L'agence américaine l'accusait déjà d'avoir orchestré plus de 600 000 opérations de wash trading entre avril 2018 et février 2019 sur le TRX, dans le but de créer une apparence de volume d'échanges élevé. La SEC reprochait également à Sun d'avoir vendu des tokens non enregistrés et payé des célébrités comme Lindsay Lohan pour promouvoir le TRX et le BTT sans divulguer leur rémunération.

Cette procédure judiciaire a été abandonnée par la SEC en février 2025, après l'investissement de Justin Sun à hauteur de 75 millions de dollars dans World Liberty Financial, le projet crypto associé à Donald Trump. Le Wall Street Journal rapportait alors que cette décision avait « surpris » plusieurs responsables de la SEC, qui se disaient « très confiants » dans leur capacité à gagner l'affaire.

🗞️ Dans l'actualité – Jusqu'où le prix du Bitcoin (BTC) va-t-il chuter pendant ce bear market ?

Zeng Ying affirme que la manipulation du marché du TRX sur Binance est à l'origine de la fortune de Justin Sun : « Il ne possédait rien (...) et c'est ainsi qu'il a amassé une fortune considérable et visible dans le milieu des cryptomonnaies. Voilà une façon de s'enrichir ».

Elle précise avoir tu les informations sensibles par mesure de sécurité, mais se dit prête à les transmettre aux autorités réglementaires sur demande légale : « Je demande aux autorités judiciaires américaines de me contacter ». Pour l'instant, Justin Sun n'a pas réagi publiquement à ces nouvelles accusations.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.