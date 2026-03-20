Alerte du FBI : un faux token utilisant le nom de l'agence américaine cherche à arnaquer des utilisateurs de Tron

Des arnaqueurs utilisent l'image du FBI pour faire croire à des utilisateurs que ceux-ci font l'objet d'une enquête. Ils utilisent pour cela une cryptomonnaie TRC-20, qui reprend le nom de l'agence américaine.

Le FBI alerte sur un faux token utilisant son nom

Non, le FBI ne propose pas de cryptomonnaie. Si cette affirmation semblait aller de soi il y a quelques années, ce n’est plus le cas aujourd’hui, alors que le président des États-Unis propose son memecoin et que la Réserve fédérale fait l’éloge des marchés prédictifs. Pour des utilisateurs non avertis, la limite entre plausibilité et fiction peut parfois sembler ténue.

C’est en tout cas ce sur quoi parient des arnaqueurs, qui utilisent l’image du FBI pour tenter de tromper leurs victimes. Ils ont ainsi créé un token TRC20 sur Tron, le « Federal Bureau of Investigation (FBI).

💡 Notre guide pour protéger et sécuriser ses cryptomonnaies

Les arnaqueurs procèdent ainsi : ils envoient à leurs victimes un token FBI, accompagné du message suivant :

MESSAGE DU FBI : Vérifiez votre identité dès maintenant. Votre wallet fait l’objet d’une enquête. Pour éviter le blocage total de vos actifs, veuillez compléter le processus de vérification d’identité anti-blanchiment d’argent immédiatement, via notre site.

Un faux formulaire pour dérober des cryptomonnaies

Le site auquel renvoie le message, toujours en ligne à l’heure de l’écriture de ces lignes, est un faux formulaire de « vérification ». L’utilisateur est invité à renseigner son nom, adresse email et numéro de téléphone, avant de connecter son portefeuille.

Ceux qui tomberaient dans le panneau ne reverront bien sûr plus leur fonds. Dans son message, le FBI (le vrai, cette fois) invite les victimes de cette arnaque à se signaler.

Ne communiquez aucune information personnelle à quelque site que ce soit associé à ce type de jeton. Si vous avez reçu ce « jeton FBI » et que vous avez fourni vos informations sur leur site, veuillez déposer un signalement.

👉 Dans l’actualité – Le FBI et Europol ferment LeakBase, une base de données majeure pour le cybercrime

C’est l’occasion de rappeler qu’aucune communication de forces de l’ordre ne se fera via un portefeuille, ou bien via un formulaire de contact. Dans le doute, il ne faut jamais donner ses informations, d’autant plus quand votre interlocuteur exerce une pression temporelle.

Source : FBI via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.