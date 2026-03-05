Le FBI et Europol ferment LeakBase, une base de données majeure pour le cybercrime

LeakBase vient d’être fermé par une action conjointe du FBI et d’Europol. Le forum était utilisé par des criminels pour publier d’importantes bases de données, utilisées notamment pour accéder à des comptes.

LeakBase fermée par le FBI et Europol

LeakBase était un forum qui permettait à des hackers d’acheter et vendre des données obtenues illégalement, ainsi que des outils pour en faire usage. Au plus haut, la plateforme avait rassemblé plus de 142 000 utilisateurs.

Dans la journée du 3 mars, des actions ont été coordonnées dans plusieurs pays par le FBI et Europol, afin d’arrêter des personnes liées à ce site. Des perquisitions ont également été réalisées. Au total, 100 actions ont été conduites, avec des mesures prises contre 37 personnes parmi les plus actives sur le forum.

Un sprint opérationnel d’analyse de données au siège d’Europol à La Haye a réuni des spécialistes chargés d’analyser rapidement les données saisies et d’identifier des cibles prioritaires. Un spécialiste en science des données dédié à l’affaire a apporté son soutien, en extrayant et en structurant des millions de points de données afin de générer des pistes exploitables.

Le 4 mars, le site en lui-même a été visé par les forces de l’ordre. Le nom de domaine a été saisi et remplacé, LeakBase n’est donc plus accessible à ce stade.

Un pilier du cybercrime est tombé

Actif depuis 2021, après la fermeture de son prédécesseur Breached, LeakBase servait de base de données. Le site maintenant d’anciens leaks pour qu’ils restent accessibles, en y ajoutant de nouveaux :

Le forum contenait d’importants volumes de paires d’identifiants – notamment des combinaisons d’adresses e-mail et de mots de passe – ainsi que d’autres données d’accès utilisées pour faciliter la prise de contrôle de comptes, la fraude et de nouvelles intrusions informatiques.

L’origine de LeakBase est inconnue à ce stade, mais il est notable qu’une règle du site empêchait strictement la publication de données liées à la Russie.

Edvardas Šileris, le directeur du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol, s’est félicité de cette action et a lancé un avertissement à ceux qui souhaiteraient imiter les responsables de LeakBase :

Ce qui n’était au départ qu’un forum clandestin dédié aux données volées a désormais été démantelé, et ceux qui croyaient pouvoir se cacher derrière l’anonymat sont en train d’être identifiés et tenus responsables de leurs actes. C’est un message clair adressé aux cybercriminels du monde entier : si vous faites commerce des informations volées d’autrui, les forces de l’ordre vous retrouveront et vous traduiront en justice.

Source : Europol

