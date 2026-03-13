3,5 millions de dollars en cryptomonnaies gelées dans une vaste opération d’Europol contre des services proxy malveillants

Les autorités européennes et américaines ont annoncé le 11 mars le démantèlement d’un vaste réseau criminel baptisé « SocksEscort ». 3,5 millions de dollars en cryptomonnaies ont été gelés.

Europol gèle des cryptomonnaies et démantèle un réseau malveillant

SocksEscort était un service proxy malveillant qui avait compromis plus de 369 000 routeurs et appareils connectés dans 163 pays, offrant à ses clients l’accès à plus de 35 000 proxys. Ces appareils infectés, principalement des routeurs résidentiels, servaient à masquer l’origine géographique des cybercriminels pour mener leurs attaques. Ce réseau permettait donc d’alimenter une variété d’actes criminels.

Les autorités ont saisi 34 domaines et 23 serveurs, issus de sept pays. Au total, la plateforme de paiement liée au service aurait reçu plus de 5,7 millions de dollars en cryptomonnaies depuis sa création.

Un client d’une plateforme d’échange crypto a ainsi perdu 1 million de dollars à cause de SocksEscort. Des militaires américains ont également perdu 100 000 dollars. Au-delà de ces vols, le réseau aurait également facilité des attaques ransomware, des DDoS et la diffusion de contenus pédocriminels.

L’opération de démantèlement a été conduite par Europol, en collaboration avec des agences policières locales, dont des françaises, autrichiennes, néerlandaises et américaines. Catherine De Bolle, directrice exécutive d’Europol, s’est félicitée de ce coup de filet :

En démantelant cette infrastructure, les forces de l’ordre ont perturbé un service qui permettait la cybercriminalité à l’échelle mondiale. Des opérations comme celle-ci montrent que lorsque les enquêteurs relient les points à l’échelle internationale, l’infrastructure derrière la cybercriminalité peut être exposée et démantelée.

Source : Europol

