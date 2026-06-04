Cardano s’effondre sous 0,20 $ – Hoskinson annonce qu’il prend une pause

L’ADA de Cardano décroche de 13,3 % en 24 heures et passe sous la barre symbolique des 0,20 dollar, un niveau plus vu depuis cinq ans. Une chute déclenchée par les déclarations alarmistes de Charles Hoskinson, qui prend du recul après avoir averti d’une « vague d’échecs » à venir dans l’écosystème.

Une baisse de 13,3 % en 24 heures pour Cardano

L’ADA s’échange désormais autour de 0,188 dollar, en repli de 13,3 % sur la journée et de 18 % sur la semaine. C’est la première fois en plus de cinq ans que le token natif de Cardano repasse sous le seuil psychologique des 0,20 dollar.

La capitalisation du projet, lancé en 2017 par Charles Hoskinson pour proposer une blockchain de preuve d’enjeu axée sur la recherche académique, tombe à 7 milliards de dollars. Sur un an, ADA accuse une perte d’environ 70 %.

La chute s’inscrit dans un mouvement de marché baissier, mais Cardano sous-performe nettement. Sur 24 heures, le Bitcoin recule de 6,4 % à 62 892 dollars et l’Ether perd 6,8 % . Solana et XRP cèdent respectivement 9,1 % et 7 %. Autrement dit, ADA perd deux fois plus que le marché global sur la même fenêtre, signe que le mouvement comporte une composante idiosyncratique.

Les raisons derrière ce mouvement

Le déclencheur immédiat est un message laconique posté sur X par Charles Hoskinson: « I’m taking a break. TTYL ». Le fondateur annonce ainsi qu’il prend du recul, quelques jours après avoir publié une vidéo où il met en garde contre une « vague d’échecs » dans l’écosystème pour la seconde moitié de 2026.

I'm taking a break. TTYL — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 3, 2026

Dans cette vidéo, Hoskinson reconnaît son impuissance. Il affirme n’avoir aucune clé de gouvernance, aucun pouvoir de lancer un hard fork ni de modifier un paramètre du protocole, et conclut en demandant « quelle est ma marge de manoeuvre ? ». Un ton défensif, perçu par le marché comme une forme de capitulation.

La communauté vient de rejeter, via le nouveau système de gouvernance Voltaire, le financement du Cardano Summit 2026 à Singapour, faute d’avoir atteint la supermajorité des deux tiers requise. Seule une enveloppe réduite de 3,3 millions d’ADA pour une présence à TOKEN2049 a été approuvée. La crise de confiance dans la gouvernance Voltaire risque de freiner les déploiements et les investissements dans l’écosystème à court terme.

Autre signal négatif, la plateforme d'analyse TapTools, l’un des outils phares de l’écosystème, a annoncé sa fermeture après quatre années d’activité sur le réseau. Hoskinson l’a lui-même commenté en avertissant que « davantage de projets DeFi pourraient mourir ».

La conjonction de ces trois événements, sortie du fondateur, annulation du sommet et fermeture de TapTools, a alimenté un climat de défiance qui s’est traduit par une vente massive sur ADA.

Enfin, le contexte macro reste défavorable, avec un Bitcoin qui glisse sous les 63 000 dollars et plus de 1,5 milliard de dollars de positions longues liquidées sur le marché.

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Source : X, CoinDesk

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