Un détenteur de Cardano échange 6,9 millions de dollars en ADA pour 847 000 dollars

Le secteur des cryptomonnaies peut permettre de générer de beaux profits, mais il est également à l’origine de pertes importantes, notamment dans le cas d’erreurs souvent dramatiques. Dernier exemple en date : un détenteur historique d’ADA qui vient de perdre 6 millions de dollars suite à une opération de change en stablecoin USDA.

Il échange 6,9 millions de dollars en ADA contre 847 000 USDA

Le compte Telegram Investigations by ZachXBT à l'origine de la mise en lumière de cette affaire parle déjà du « clown on-chain du mois ». Partons néanmoins du principe que ce genre de déconvenue peut arriver à n'importe qui dans un secteur des cryptomonnaies qui n'a ni service client ni option marche arrière.

En cause, le détenteur historique d'un portefeuille constitué de 14,4 millions de tokens ADA natifs de la blockchain Cardano, estimés à 6,9 millions de dollars au moment des faits. Un placement effectué il y a 5 ans, à une époque où le cours de l'ADA évoluait sous le niveau de 0,05 dollar.

Jusque-là le compte rendu semble plutôt positif, avec une plus-value latente équivalente à un rendement de 1 000 %. Mais les choses vont rapidement déraper lorsque le détenteur de ces fonds va décider de les transformer en stablecoin USDA, également natif de l'écosystème Cardano.

Une perte de plus de 6 millions de dollars

En effet, la profondeur du pool de liquidité associé à la paire de trading ADA/USDA sur le DEX Minswap n'a pas été en mesure de répondre à sa demande, car il ne représentait que 1,9 million de dollars. De ce fait, le prix du stablecoin USDA a enregistré une forte hausse, alors même qu'il est censé rester indexé sur le dollar USD.

Clown on-chain du mois : un détenteur de Cardano a échangé 14,4 millions d’ADA (6,9 M$) contre 847 000 USDA (le stablecoin de Cardano indexé sur le dollar) et a perdu 6,05 M$ en raison d’une faible liquidité qui a provoqué une forte hausse temporaire du prix. Auparavant, les fonds étaient restés dormants pendant environ cinq ans.

Détail de l'opération d'échange de l'ADA contre le stablecoin USDA

Résultat, ce trader vient de perdre plus de 6 millions de dollars sur cette seule opération en apparence tout à fait banale. De quoi rappeler que la précipitation ne doit jamais se substituer aux vérifications nécessaires.

