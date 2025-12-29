Ripple (XRP) et Cardano (ADA) sont en danger, selon le CEO de Galaxy Digital

L’évolution actuelle du secteur des cryptomonnaies pourrait-elle mettre en danger des projets historiques comme Ripple (XRP) et Cardano (ADA) ? C’est l’avertissement récemment émis par le CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz.

Le Bitcoin est une monnaie, mais à quoi servent Ripple et Cardano ?

Le débarquement massif de la finance traditionnelle dans le secteur des cryptomonnaies au cours de l'année écoulée enclenche une réorganisation globale de l'écosystème afin de remplacer les récits historiques par de nouveaux objectifs bien plus pragmatiques et opérationnels.

Une réalité qui fragilise très clairement la position de certains projets crypto installés au sein du top 10 actuel par capitalisation, selon le CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, au cours d'une interview de fin d'année intitulée : « 2026 sera une année de construction ».

Un état des lieux qui positionne le Bitcoin comme une cryptomonnaie à part, clairement reconnue et acceptée comme une monnaie. De ce fait, il échappe à la classification de simple « entreprise » qui s'impose pour tous les projets sans véritable statut monétaire, impliquant « des valorisations bien plus faibles ».

Une distinction essentielle, selon Mike Novogratz, car cela implique un abandon en cours des « tokens portés par des récits » afin de privilégier les « tokens orientés business » en capacité de générer des profits effectifs et mesurables à l'aide d'une utilité réelle.

Et autant dire que ce nouveau modèle de développement pourrait bien poser quelques problèmes à des projets pourtant emblématiques comme Ripple (XRP) ou Cardano (ADA).

Ripple peut-il tenir sur la durée ? Cardano peut-il tenir sur la durée ? Quels projets s'imposent comme des monnaies et quelles sont les entreprises qui vont désormais devoir baser leur valorisation sur une logique de type : combien me rapportez-vous ? Mike Novogratz

Une transformation structurelle vers un modèle de type néobanque

Selon Mike Novogratz, les projets comme Ripple et Cardano s'inscrivent dans une vision désormais dépassée de l'écosystème des cryptomonnaies, basée sur de simples promesses qui ne sont jamais véritablement démontrées et/ou adoptées dans les faits, alors que la concurrence devient de plus en plus importante.

Charles Hoskinson a maintenu la communauté Cardano autour d’une blockchain que les gens n’utilisent pas énormément. Il a conservé une communauté solide, tout comme XRP. Mais peut-on tenir quand il y a de plus en plus d’options ? Mike Novogratz

Les seuls gagnants potentiels seront les tokens présentant une valeur évidente, comme par exemple la plateforme décentralisée (DEX) de perpétuels Hyperliquid qui utilise une large part de ses revenus pour racheter et détruire des tokens HYPE, créant ainsi « un investissement de type actions ».

Un modèle que Mike Novogratz anticipe comme « l’avenir des tokens », à l'aide d'une sélection financière qui « verra les meilleurs bien se comporter, tout comme les bons actifs du monde réel ».

Une transformation de dimension structurelle inscrite sur une période de 1 à 3 ans qui devrait s'accompagner de mutations notables au point de voir les portefeuilles et les plateformes d’échange de cryptomonnaies se transformer en véritables néobanques.

Source : Galaxy

