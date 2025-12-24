Les cryptos sont-elles le pire investissement de 2025 ?

Alors que 2025 touche à sa fin, le moins que l'on puisse dire est que les performances des cryptos n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Retour sur cette année difficile.

Les cryptos s'apprêtent à conclure une année difficile

Dans une publication sur X mardi, l’analyste Nicolas Chéron a identifié que les cryptomonnaies avaient été la pire classe d’actifs de 2025.

Et pour cause, là où les métaux précieux ont le vent en poupe, à l’image de l’argent avec sa hausse de 127,4 % ou l’or en progression de 63,2 %, le BTC et l’ETH ont cédé respectivement 9,09 % et 13,62 %. De leur côté, les autres altcoins ont chuté de 44,5 %, là où le Nasdaq et le S&P 500 ont gagné 20,8 % et 16,4 % :

Concrètement, il faut encore attendre quelques jours pour que la clôture mensuelle vienne acter ces résultats. Néanmoins, force est de constater que l’ambiance reste morose sur le marché crypto.

Selon les données de Coinglass, le BTC est actuellement en train de conclure son pire mois de décembre depuis 2022, avec une baisse de 3,56 %. Plus encore, il s’agit pour l’heure du pire 4e trimestre depuis 2018, ce qui vaut également pour l’ETH avec des baisses respectives de 23,54 % et 29,01 % :

Quelles que soient les performances des cryptomonnaies au cours des prochains jours, il convient néanmoins de ne pas se laisser aller au biais habituel selon lequel un actif qui a superformé ou sous-performé le marché une année reproduira nécessairement le même schéma l'année suivante.

Notons par exemple qu’en 2024, le BTC avait progressé de 121,47 %, là où l’or avait progressé de 27,07 %. Chaque année est différente et il convient surtout de regarder la performance de long terme.

Dans le cas du BTC, rappelons dès lors une hausse de 26 866 % en 10 ans, et ce, malgré d’importantes phases de correction. D’ailleurs, si tant est que nous entrions véritablement en bear market, l’année 2026 pourrait également être marquée par des baisses, avant que les prix ne s’envolent vers de nouveau plus hauts au cours des années à venir.

Face à de telles incertitudes, la diversification et le dollar cost averaging (DCA) apparaissent comme des outils intéressants.

En attendant, le prix du BTC est de 87 140 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 0,44 % au cours des dernières 24 heures.

