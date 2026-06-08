Baisse du marché crypto - Quand les whales en profitent pour vendre et racheter plus bas

Les périodes baissières régulièrement traversées par le marché des cryptomonnaies ne font pas nécessairement capituler tous les investisseurs. Pour preuve, cette baleine qui vient de réaliser une opération parfaite de type : « vendre au plus haut, racheter au plus bas », sur l’Ether (ETH) et le BTC.

Marché crypto : vendre au plus haut, racheter au plus bas

Les traders les plus performants ne sont pas uniquement ceux qui savent repérer les projets prometteurs ou les dynamiques haussières naissantes, car une autre stratégie peut également s'avérer très rentable alors qu'elle s'inscrit pourtant à contre-courant : spéculer sur la baisse des cryptomonnaies.

Une logique qui réclame un certain sang-froid, et surtout une confiance à toute épreuve dans la capacité de résilience du marché. Deux éléments qui ne semblent pas manquer à cette baleine OG (old guard) d'Ethereum qui vient de réaliser une très belle opération de ce type sur les dernières semaines.

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En effet, le compte Lookonchain, de surveillance des opérations blockchain sur le réseau X, vient de révéler une stratégie mise en place par un détenteur historique d'Ether (ETH) et de BTC enrobés (WBTC) permettant de le présenter comme « l’un des traders les plus intelligents observés récemment ».

Dans les faits, cette activité de trading débute par la revente de 60 000 ETH et 9 442 wstETH à un prix moyen de 2 040 dollars - estimés à 141,5 millions de dollars au total - juste avant que la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum n'enregistre un soudain recul de 20 % qui va la propulser sous les 2 000 dollars.

Une exécution parfaite de la stratégie : vendre au plus haut, racheter au plus bas

Un timing millimétré qui va ensuite lui permettre d'attendre un point bas local pour racheter quelques jours plus tard 60 088 ETH et 10 000 wstETH à un prix moyen de 1 606 dollars, pour un montant total estimé à un peu plus de 116 millions de dollars. De quoi rajouter 88 Ethers et 558 wstETH à son portefeuille.

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Une opération qui concerne également le Bitcoin

Mais ce n'est pas tout, car en véritable OG d'Ethereum, cet investisseur possédait également du Bitcoin enrobé WBTC - utilisable au sein de son écosystème DeFi - avec un portefeuille de 600 unités qu'il va revendre à peu près à la même période pour un prix moyen de 78 538 dollars, soit un total estimé à 47,12 millions de dollars.

Encore une fois une très bonne opération, puisqu'il va ensuite « racheter 611 WBTC (38,68 millions de dollars) après le crash, à un prix moyen de 63 280 dollars », ce qui représente l'ajout de 11 BTC (actuellement estimés à 700 000 dollars) à son portefeuille déjà bien garni.

Krach du Bitcoin – Pourquoi certains investisseurs ne paniquent-ils pas ?

Stratégie de revente et d'achat durant la baisse du BTC

De quoi permettre au compte Lookonchain de parler d'une « exécution parfaite de la stratégie : vendre au plus haut, racheter au plus bas » qui permet en même temps de comprendre pourquoi certains investisseurs ne paniquent pas alors que le marché du Bitcoin enregistre sa pire phase de capitulation de 2026.

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Source : Lookonchain

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