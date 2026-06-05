La pire phase de capitulation de 2026 : l'hémorragie du Bitcoin (BTC) bat son plein

Cette semaine, nous avons assisté à la pire vague de capitulations de l'année sur Bitcoin (BTC), alors que son prix plonge dangereusement. Que disent les données on-chain ?

La capitulation s'accélère sur Bitcoin (BTC)

Sommes-nous dans la dernière jambe de baisse de ce bear market ? Cela est difficile à dire, mais le fait est que le Bitcoin (BTC) se trouve actuellement dans une phase critique, où le palier des 60 000 dollars devra tenir pour ne pas faire basculer les prix vers des niveaux encore plus bas :

Cours du BTC en données quotidiennes

Dans une publication sur CryptoQuant, l’analyste Ignacio Moreno De Vicente a mis en exergue la phase de capitulation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Plus tôt cette semaine, il soulignait ainsi que la quantité de BTC en pertes latentes envoyées sur des exchanges centralisés par les détenteurs de court terme avait atteint un plus haut pour l’année en cours, à raison de 53 800 bitcoins :

Afflux de BTC en pertes sur les exchanges

🔎 Comment traverser sereinement un bear market ?

Ainsi, l’analyste souligne ici un comportement de panique :

Il s'agit du transfert de STH [short-term holder, ndlr] le plus déséquilibré de l'année, motivé par les pertes. Cette répartition est cruciale. Un ratio de 100 % de pertes pour 0 % de profits indique l'absence de rotation ou de prises de bénéfices mesurées au sein de ce groupe, seulement des sorties motivées par la peur. Les acheteurs récents, entrés près des sommets, sont désormais fortement endettés après la chute depuis la zone des 80 000 $, et ils envoient leurs cryptomonnaies vers les plateformes d'échange pour vendre à la baisse plutôt que d'attendre une reprise.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

À court terme, l’évolution des flux entrants devra donc être surveillée.

Quoi qu’il en soit, cela fait écho aux autres statistiques que nous observons ces derniers temps. Par exemple, nous revenions hier sur le Crypto Fear and Greed Index, actuellement à un niveau de peur extrême.

De son côté, la capitalisation réalisée du BTC, qui recense la capitalisation à partir du prix de chaque bitcoin lors de son dernier mouvement, ne cesse de baisser depuis le mois de décembre. Ce comportement est particulièrement révélateur, puisqu’il témoigne lui aussi de sorties de capitaux :

Capitalisation réalisée de Bitcoin

👉 Dans l'actualité également — Krach du Bitcoin – Pourquoi certains investisseurs ne paniquent-ils pas ?

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le BTC affiche un prix de 63 000 dollars, en baisse de 0,8 % sur les dernières 24 heures. Du côté des ETF Bitcoin spot, nous remarquons aussi cette hémorragie, alors que ces derniers viennent de conclure une série record de 13 jours de sorties nettes consécutives, qui se solde par environ 4,68 milliards de dollars de retraits.

Quand le point bas du bear market sera atteint, il faudra alors traverser une phase de consolidation plus ou moins longue avant d'entamer un réel retour à la hausse.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Sources : TradingView, CryptoQuant

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.