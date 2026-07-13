Bear market du Bitcoin : Nous arrivons en phase finale ?

Le marché baissier actuellement installé depuis des mois sur le cours du Bitcoin serait-il bientôt terminé ? C’est l’avis de cet analyste, qui estime que le prix du BTC est bien trop bon marché pour ne pas repartir rapidement à la hausse.

Un Bitcoin actuellement à très bon marché

Depuis le début du mois de juin, le Bitcoin tente de résister à l'appel insistant du niveau des 60 000 dollars sur lequel il a déjà rebondi à deux reprises, au point d'être même resté coincé quelques jours en dessous de ce seuil fatidique début juillet.

Une situation qui pousse les analystes à tenter d'estimer son prochain point bas de cycle, que plusieurs envisagent aux alentours des 54 000 dollars, voire même plus bas vers les 46 000 dollars, soit l'équivalent d'une baisse de 25 % à ajouter à son drawdown actuel déjà supérieur à 50 % depuis son sommet d'octobre 2025.

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Le prix du Bitcoin reste coincé sous les 65 000 dollars

Dans ce contexte toujours baissier, le trader spécialisé dans l'analyse quantitative du Bitcoin sur le réseau X, Frank, estime que le prix actuel du BTC s'inscrit dans une période de soldes sans précédent, en particulier si l'on considère son coût moyen de production qui avoisine les 77 000 dollars.

Je n'essaie pas de chronométrer le marché sur des horizons de court terme, mais il est facile de voir quand le Bitcoin est bon marché ou cher par rapport à des indicateurs de référence qui évoluent lentement. Et en ce moment, il est incroyablement sous-évalué. Frank

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À peine 45 % des BTC sont actuellement en profit

Mais cet indicateur basé sur le prix de production du BTC n'est pas le seul que ce trader prend en compte. En effet, Frank se penche également sur la question du pourcentage de la supply de cette cryptomonnaie emblématique actuellement en circulation qui se trouve en plus-value. Et le constat s'impose sous la forme d'une donnée historique...

Et pour cause, selon cet autre indicateur appliqué au Bitcoin une part de seulement 45 % de sa quantité disponible bénéficierait actuellement d'un rendement positif. Un constat qui laisse imaginer une forte capitulation de la part de ses détenteurs, souvent associée à la détection d'un point bas de marché.

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À peine 45 % des BTC sont actuellement en profit

Dans les faits, cette situation n'a été enregistrée auparavant qu'à deux uniques reprises, lorsque le cours du BTC se trouvait à environ 3 000 dollars fin 2018 - avant de se diriger vers les 69 000 dollars en novembre 2021 - et lorsqu'il pointait à 16 000 dollars fin 2022 - avant de s'envoler vers les 124 000 dollars en octobre dernier.

De quoi permettre à Frank d'estimer que nous serions en train d'assister à une répétition à l'identique de cette configuration de cycle pour la troisième fois, avec comme résultat espéré : un retour imminent en tendance haussière qui pourrait conduire le Bitcoin vers un nouveau sommet historique, dont le niveau sera analysé et anticipé par de nombreux analystes avant de se produire dans les faits.

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Source : Frank

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