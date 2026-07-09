Iran, Russie : les 2 facteurs qui pourraient faire basculer le Bitcoin

Bitcoin vient de retomber sous les 63 000 $. La variable qui décidera de la façon dont va se dérouler son été se lit dans le prix du baril. En 48 heures, deux chocs pétroliers ont propulsé le Brent jusqu'à 80 $, et le Bitcoin a décroché dans la foulée. Voici la mécanique qui relie un tanker en feu dans le détroit d'Ormuz à la valeur de votre portefeuille crypto.

Cette semaine, le Brent s'est envolé de plus de 8 %, grimpant jusqu'à la zone des 80 $ après un plus bas à 73 $ lundi, à peine au-dessus de son niveau de la veille du déclenchement de la guerre entre Washington et Téhéran, le 28 février.

Graphique du cours du Brent en données journalières

Au plus fort du conflit Irano/américain, fin avril, le baril avait bondi jusqu'à près de 120 $. En retombant à 73 $, il a effacé l'intégralité de la prime de risque géopolitique et retrouvé son niveau d'avant conflit. Autrement dit, le marché tenait la paix pour acquise.

Quand Donald Trump a déclaré le cessez-le-feu avec l'Iran « terminé », le cours du BTC est retombé sous les 63 000 dollars, limitant les scénarios optimistes pour ce mois de juillet.

Ce n'est pas une coïncidence, c'est un aperçu du mécanisme que nous allons décrire ici. Pour un investisseur crypto, le pétrole n'est pas une actualité lointaine : c'est un facteur déterminant pour les prochains mois.

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Pourquoi le prix du baril décide du prix du Bitcoin

Le mécanisme tient en 4 étapes. Le pétrole impacte les coûts du transport, la production, la distribution. Et qui dit plus de coûts, signifie plus d'inflation.

L'inflation américaine est déjà ressortie à 4,2 % en mai, plus du double de l'objectif de la Fed. Une inflation qui ne baisse pas oblige la banque centrale à garder ses taux élevés, voire à les remonter.

Graphique représentant les estimations des traders de Polymarket pour une hausse de taux avant 2027

Et des taux élevés, cela induit un dollar fort. Concrètement, quand l'argent sans risque est rémunéré à près de 4 %, les investisseurs du monde entier garent leurs liquidités en dollars, sur des bons du Trésor ou des fonds monétaires américains, pour capter ce rendement élevé et garanti.

Ces capitaux qui affluent vers le billet vert sont autant de liquidités qui se raréfient dans le reste du système, à commencer par les actifs risqués.

Or ce maillon joue un rôle prédominant pour la direction du cours du BTC. Le verdict de l'année est en effet inconfortable. Depuis son sommet historique de 126 000 dollars atteint en octobre 2025, Bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur en 9 mois.

Et la raison est attribuable au durcissement monétaire américain. Quand les taux montent, que le dollar se renforce et que les liquidités refluent, les actifs risqués sont les premiers à trinquer, Bitcoin en tête de liste.

Car dans ce cycle, Bitcoin ne joue pas le rôle de valeur refuge que certains lui prêtent : il se comporte comme l'actif liquide le plus sensible du marché. Il grimpe quand l'agent est abondant et bon marché, il dévisse quand l'argent se raréfie.

En conséquence, un nouveau choc pétrolier ne protégerait pas Bitcoin, il le frapperait de plein fouet. C'est pour cela que les 2 dossiers qui suivent méritent une attention particulière.

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Iran : la paix vient de se déchirer en 48 heures

Lundi, 3 navires commerciaux ont été frappés dans le détroit d'Ormuz par des missiles des Gardiens de la révolution iraniens. Ce corridor voit transiter, en temps normal, environ un cinquième du pétrole échangé dans le monde.

Mardi soir, Washington a répliqué sur 2 terrains. L'armée américaine a bombardé plus de 80 cibles en Iran via le CENTCOM, son commandement militaire pour le Moyen-Orient, et le Trésor américain a révoqué la General License X, une autorisation qui permettait depuis le 22 juin de vendre du pétrole iranien en dollars.

Mercredi à l'aube, Téhéran a riposté en revendiquant des frappes sur 85 sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït, et Donald Trump a déclaré depuis Ankara que le cessez-le-feu était « terminé ».

L'engrenage ne s'est pas arrêté là : dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée américaine a mené une 2e vague de frappes sur environ 90 cibles supplémentaires, touchant notamment le port de Chabahar, et Téhéran a de nouveau visé des bases américaines au Koweït, à Bahreïn et, cette fois, au Qatar.

Le vrai coup dur, c'est la General License X, accordée le 22 juin dans le cadre de l'accord de paix, qui autorisait pour la 1re fois depuis plus de 40 ans la vente de pétrole iranien en dollars. Concrètement, elle rouvrait un débouché légal aux exportations iraniennes et débloquait quelque 67 millions de barils que l'Iran gardait stockés sur des tankers faute de pouvoir les écouler, un pactole estimé entre 8 et 9 milliards de dollars.

Pour Téhéran, c'était la bouffée d'oxygène qui finançait la sortie de guerre. Pour le marché, c'était une source d'offre supplémentaire qui pesait à la baisse sur les prix du pétrole. En la révoquant, Washington coupe simultanément la principale rentrée d'argent de l'Iran et retire cette offre du marché, avec une échéance sans appel : toute transaction doit être bouclée avant le 17 juillet, alors que la licence courait initialement jusqu'au 21 août.

Cette licence était le baromètre de la désescalade. Sa révocation crée une échéance nette, dans 8 jours.

Ce que cela signifie pour Bitcoin : le marché sait à quoi ressemble le scénario noir, parce qu'il l'a vécu il y a 3 mois. Au plus fort du conflit, le trafic du détroit s'était effondré de 120 à 140 navires par jour à 2 tankers quotidiens, et le Brent avait culminé à 120,88 $ le 30 avril.

Si ce scénario se réenclenche, l'inflation américaine repart, la Fed se verrouille en mode restrictif, et l'assouplissement monétaire que les marchés crypto attendent pour repartir s'éloigne de plusieurs mois.

L'analyse de Théo (Crypto Stratège) Mon scénario central reste celui d'une désescalade négociée avant le 17 juillet. En effet, les frappes américaines visent les capacités militaires côtières, pas les centres du pouvoir iranien, signe que Washington calibre encore ses coups. Mais le risque est asymétrique : un accord ferait retomber le Brent de quelques dollars, tandis qu'une rupture le projetterait au-delà des 100 $. Face à ce genre d'asymétrie, on ne parie pas sur une issue, on dimensionne son exposition pour tenir dans les 2 scénarios.

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Russie : le pays ne sait plus raffiner son propre pétrole

Le second dossier est plus discret. Lundi, des drones ukrainiens ont parcouru près de 3 000 kilomètres pour frapper le cœur de la raffinerie d'Omsk, la plus grande de Russie, environ 10 % de la capacité nationale. C'était la dernière grande installation du pays encore intacte.

Photo de la raffinerie d'Omsk, Reuters

Le bilan cumulé est lourd pour le pays. Selon des estimations indépendantes, entre 20 % et un tiers du raffinage russe est hors service. En juin, la Russie n'a traité que 3,95 millions de barils par jour, le plus bas niveau depuis plus de 20 ans, avec une production d'essence inférieure d'environ 20 % à sa propre demande.

Rationnement dans plus de la moitié des régions, files d'attente devant les pompes : la pénurie de carburant est devenue le quotidien des Russes, au point que la superpuissance énergétique importe désormais de l'essence depuis l'Inde et la Biélorussie.

Files d'attente aux stations-service russes à cause de la pénurie, Le Monde

Ce que cela signifie pour Bitcoin : le canal de contagion n'est pas l'essence, que la Russie exporte peu, mais le diesel, dont elle est un fournisseur majeur de la planète. Moscou a déjà restreint ses exportations d'essence et de kérosène, et étudie une interdiction d'exporter le diesel.

Or le diesel est le carburant du fret mondial. S'il renchérit, c'est le coût de transport de chaque bien qui augmente, partout, et l'inflation qui remonte par un canal que la Fed ne peut pas contrôler avec ses taux.

L'analyse de Théo (Crypto Stratège) C'est à mes yeux le plus sous-estimé des 2 dossiers, parce que le marché regarde le brut alors que l'inflation se fabrique aussi dans les produits raffinés. Si Moscou interdit ses exportations de diesel, l'effet se lira dans les chiffres de l'inflation de la fin de l'été, précisément au moment où la Fed devra trancher sur ses taux. C'est le signal que je surveille en priorité cette semaine.

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Le calendrier qui va trancher

La Fed vient elle-même de valider cette lecture. Les minutes du FOMC de sa réunion de juin, publiées mercredi soir, montrent un comité qui envisage aussi bien une hausse qu'une baisse de taux selon l'évolution de 3 variables : les droits de douane, la demande liée à l'IA et le conflit aux Moyen-Orient.

Autrement dit, la banque centrale la plus puissante du monde inscrit noir sur blanc le détroit d'Ormuz dans l'équation de ses taux. Et 9 des 18 membres projetaient déjà au moins une hausse de taux d'ici fin 2026. Un baril durablement plus cher ferait pencher la balance vers un tour de vis supplémentaire.

Le calendrier des 3 prochaines semaines devient dès lors décisif. Le chiffre de l'inflation américaine tombe le 14 juillet, l'échéance iranienne suit le 17, puis la décision de taux de la Fed, les 28 et 29.

Chaque dollar ajouté au baril d'ici là pousse un peu plus la Fed à garder ses taux hauts, et referme la porte de l'assouplissement monétaire que les marchés crypto attendent pour repartir.

Les marqueurs sont plutôt simples à suivre. Le premier a déjà cédé, avec le Brent qui a bondi au-dessus des 80 $ cette semaine. La prime de risque se reconstruit sous nos yeux, les 120 $ d'avril servant de plafond de référence. Le prochain signal à guetter sera une potentielle interdiction russe d'exporter le diesel, qui serait un choc inflationniste direct.

Et tant que ces risques planent sans détente monétaire en vue, tout rebond de Bitcoin reste un rebond sans carburant. Pire encore, le cours du BTC risque de casser son support psychologique des 60 000 dollars. Une rupture de ce seuil, dans le climat macro actuel, ouvrirait la voie à une glissade aussi rapide que violente.

L'analyse de Théo (Crypto Stratège) Il existe 2 façons d'investir sur le marché crypto. Celle du particulier, le fameux « retail » : il voit un prix, 60 000 $, 2 fois moins cher qu'il y a 9 mois, et il achète parce qu'il croit tenir une bonne opportunité d'entrée. Et celle des institutionnels : eux n'entrent jamais sur un prix, mais quand le couple risque/rendement devient asymétrique, autrement dit quand le potentiel de gain dépasse nettement le risque de perte. Leur but n'est pas de réussir un gros coup, mais de faire fructifier un patrimoine de manière durable et reproductible. Définir le ratio risque/rendement d'un environnement devrait être la priorité de chaque investisseur, particulier comme institutionnel.

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Prévoir l'imprévu, c'est protéger son portefeuille des bombes

Le décrochage de mercredi l'a montré en direct, quand la nouvelle tombe, le Bitcoin a déjà bougé. Personne n'avait « attaque de 3 navires le 7 juillet » dans son plan.

Personne ne connaîtra la date se la prochaine escalade, ni celle de l'apaisement. Vouloir trader les gros titres, c'est la garantie d'arriver systématiquement après tout le monde, d'acheter la peur des autres au prix fort et vendre dans le creux.

Ce qui se travaille, en revanche, c'est la réponse. Traduire un risque macro en niveaux d'exposition précis, décidés à froid, avant que l'événement ne survienne, c'est notre métier.

Le 25 octobre 2025, le Portefeuille Prudent de Crypto Stratège est sorti à 111 500 $. Pas parce que nous avions prédit le sommet, mais parce que nos indicateurs disaient que le risque ne payait plus. Bitcoin a ensuite perdu la moitié de sa valeur. Pendant que le marché cherchait un point bas, nos membres étaient protégés.

Sur la durée, cette discipline affiche + 352 % de performance depuis 2021 :

Graphique représentant les performances du Portefeuille Prudent (en bleu) et celles du Bitcoin en buy & hold (en orange)

Les 20 prochains jours verront la sortie d'un chiffre d'inflation, une échéance diplomatique et une décision de la Fed.

Nos membres ne les aborderont pas en spectateurs. Ils sauront à quel niveau alléger, à quel niveau renforcer, et recevront une alerte en temps réel à chaque mouvement de nos portefeuilles.

Un missile ne se prédit pas. Ses conséquences sur votre portefeuille, elles, se préparent.

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Sources : Reuters, Le Monde

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