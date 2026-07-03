La Russie lance le rouble numérique le 1er septembre... Malgré le peu d'intérêt de sa population

La Banque centrale de Russie a annoncé jeudi que tous les préparatifs sont achevés pour le déploiement national du rouble numérique le 1er septembre. Mais le projet peine à susciter un véritable intérêt de la part de la population.

Un déploiement obligatoire pour les banques et grands commerces

À partir du 1er septembre, les 12 banques russes d'importance systémique seront obligées de prendre en charge les transactions en rouble numérique. Les grands commerces devront également accepter les paiements dans cette nouvelle monnaie, selon la gouverneure de la Banque centrale Elvira Nabiullina.

Techniquement, tout est prêt. Nous avons mené un travail préparatoire considérable pour cette étape.

Pour inciter à l'adoption, la Banque centrale versera aux banques commerciales une commission pour le traitement des versements de salaires en rouble numérique : 0,67 rouble (environ 0,01 dollar) par instruction de paiement effectuée, avec un minimum de 10 roubles (environ 0,13 dollar) par versement de paie.

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Côté public, les fonctionnaires pourront choisir de recevoir leur salaire en rouble numérique, sur la base du volontariat. La Banque centrale et le ministère des Finances ont tous les deux assuré qu'aucune obligation ne serait imposée aux salariés.

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Un enthousiasme public qui reste limité

L'engouement du public pour ce projet reste toutefois modeste. Une enquête menée par l'institut de sondage d'État VTsIOM a révélé que la majorité des Russes ne comprennent pas pourquoi une troisième forme de monnaie serait nécessaire aux côtés des espèces et des dépôts bancaires.

Le rouble numérique serait un concept « abstrait » pour la plupart d'entre eux. Une autre enquête, menée par la plateforme d'emploi SuperJob, a montré que seul une personne active sur dix accepterait de percevoir l'intégralité de son salaire en rouble numérique.

Par ailleurs, la demande pour les espèces a augmenté en Russie à la suite de coupures internet répétées et des spéculations publiques sur d'éventuelles restrictions concernant les dépôts bancaires. La tendance n'est donc pas à l'acceptation d'un nouveau produit numérique.

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Il faut aussi noter que la Banque centrale a discrètement retiré de son site la liste des banques participant à la plateforme du rouble numérique, on ne sait donc pas le nombre d'établissements réellement connectés au système au-delà des 12 banques systémiques.

Pensé pour soutenir l'utilisation du rouble, le rouble numérique pourrait donc avoir des difficultés. D'autant plus que l'économie de guerre de la Russie commence à trouver ses limites, après 4 ans et demi de conflit ouvert.

Source : The Moscow Times

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