Euro numérique : l’Union européenne crée une monnaie impossible à épargner

La commission ECON du Parlement européen a adopté sa position sur l’euro numérique par 43 voix contre 14, avec une abstention. Derrière les promesses de souveraineté, de confidentialité et de résilience, le texte dessine surtout une monnaie publique volontairement encadrée, conçue pour être dépensée plutôt qu’accumulée.

Le Parlement européen avance sur un euro numérique de détail volontairement bridé

La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen (ECON) a adopté sa position sur l’euro numérique de détail par 43 voix pour, 14 contre et 1 abstention. Le texte doit encore être confirmé en séance plénière au mois de juillet 2026, avant les négociations avec le Conseil.

Cette monnaie devrait être émise directement par la Banque centrale européenne et être utilisable en ligne comme hors ligne.

🪙 Tout comprendre sur l'euro numérique en 2026 : fonctionnement, enjeux et inquiétudes

L'UE la présente comme un complément aux espèces, un moyen de paiement public et une réponse européenne à la dépendance aux réseaux privés étrangers comme Visa ou Mastercard, mais son architecture montre déjà ses limites.

Les particuliers ne pourraient pas détenir librement autant d’euros numériques qu’ils le souhaitent, un plafond sera fixé par la Commission européenne, sur recommandation de la BCE, qui évoque un montant de 3 000 euros. Ce seuil devrait ensuite être réexaminé au moins tous les 2 ans.

Les entreprises pourraient accepter l’euro numérique en paiement, mais devront le convertir en « vieux » euros sous 24 heures et à cela s’ajoute l’interdiction de rémunérer les euros numériques détenus. Autrement dit, l’Union européenne prépare une monnaie publique numérique que les citoyens pourraient utiliser pour payer, mais pas vraiment pour épargner.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Une monnaie publique conçue pour protéger les banques, pas les épargnants

L'euro numérique de détail sera émis directement par la Banque centrale européenne (BCE) et donc, en théorie, plus sûr qu’un dépôt placé dans une banque commerciale. Mais pour préserver la stabilité d’un système bancaire déjà largement encadré par les gouvernements européens, elle ne doit surtout pas devenir trop accessible.

En effet, si les Européens pouvaient y transférer librement leur épargne, ils disposeraient d’une alternative en euros, sans intermédiaire bancaire, c'est-à-dire plus sûre. En période de crise, les Européens pourraient préférer conserver leur argent directement auprès de la BCE plutôt que dans une banque privée exposée à un risque de faillite ou de bank run.

C’est précisément ce scénario que les institutions cherchent à empêcher avec des plafonds de détention et l’interdiction de rémunérer les euros numériques immobilisés.

📰 À lire également dans l'actualité – Migration post-MiCA : les meilleurs bonus offerts par les plateformes pour rapatrier vos cryptos

Autrement dit, l’Union européenne s’apprête à créer une monnaie publique numérique, mais refuse d’en faire une véritable monnaie pouvant être épargnée. Les citoyens pourraient l’utiliser pour payer, mais pas pour protéger durablement leur épargne. Les commerçants pourraient l’accepter, mais pas la conserver librement dans leur trésorerie.

Vu sous cet angle, l’euro numérique de détail apparaît surtout comme une priorité politique destinée à préserver le rôle central des banques commerciales dans la création monétaire, le crédit et la conservation des dépôts.

Cet euro ne semble pas conçu pour réellement protéger les citoyens européens contre une possible défaillance de l’euro comme système monétaire, qu’elle prenne la forme d’une perte accélérée de pouvoir d’achat via l’inflation, de restrictions bancaires ou d’un contrôle et d’une surveillance importants des paiements.

À l’opposé, Bitcoin ne repose pas sur un plafond de détention, une autorisation administrative ou une décision de banque centrale. Son émission est limitée à 21 millions d’unités, ses règles sont appliquées par un réseau mondial de milliers de nœuds, et il peut être détenu, transféré ou épargné sans intermédiaire.

Sécurisez vos cryptomonnaies avec un Ledger et profitez de 10 € en Bitcoin offerts

Publicité

Source : Parlement européen

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.