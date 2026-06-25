Migration post-MiCA : les meilleurs bonus offerts par les plateformes pour rapatrier vos cryptos

Le 1er juillet 2026, le règlement MiCA entre pleinement en application. Plusieurs plateformes, dont Binance, vont restreindre leurs services en France faute d'agrément. Si vous devez déplacer vos cryptomonnaies vers une plateforme régulée, autant le faire tout en profitant d'un bonus. Voici les meilleures offres du moment.

Les meilleurs bonus pour migrer vos cryptos vers une plateforme agréée MiCA

À compter du 1er juillet 2026, seules les plateformes disposant d'un agrément MiCA pourront continuer à proposer l'ensemble de leurs services aux résidents de l'Espace économique européen (EEE), dont les Français.

Plusieurs plateformes cryptos, dont Binance, n'obtiendront pas leur agrément à temps et restreindront leurs services (achat, vente, trading, etc.) à compter de cette date. Vous pouvez suivre ce guide pour savoir si votre plateforme va couper ses services le 1er juillet.

Si vous devez rapatrier vos fonds vers une plateforme agréée, plusieurs d'entre elles ont lancé des campagnes pour accueillir ces transferts. Autant en profiter pour empocher un bonus au passage. Voici les offres à saisir 👇

Collaborations commerciales.

Les conditions, plafonds et modalités de versement des bonus varient d'une plateforme à l'autre. Pensez à vérifier les détails sur chaque plateforme avant de vous inscrire. Pour cela, consultez les détails sur l'offre d'OKX, l'offre de Bybit EU, l'offre de Crypto.com, l'offre de Bitpanda et le concours de Kraken.

Comment migrer et récupérer votre bonus ?

La marche à suivre est la même quelle que soit la plateforme de départ :

Créez un compte sur la plateforme agréée de votre choix via le lien correspondant dans le tableau ci-dessus ;

Validez votre vérification d'identité (KYC) et inscrivez-vous à la campagne concernée ;

Depuis votre plateforme actuelle, transférez vos cryptomonnaies vers votre nouvelle adresse de dépôt en vérifiant le réseau et l'adresse de destination ;

Remplissez la condition de l'offre (dépôt minimum, volume requis, etc.) pour déclencher le versement du bonus.

Un conseil avant de vous lancer : pensez à exporter l'historique complet de vos transactions (dépôts, retraits, trades) depuis votre plateforme actuelle. Ce document vous sera utile si vous avez besoin de déclarer vos plus-values.

👉 Pour aller plus loin : Retrouvez notre top des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

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