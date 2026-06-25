Migration post-MiCA : les meilleurs bonus offerts par les plateformes pour rapatrier vos cryptos

Le 1er juillet 2026, le règlement MiCA entre pleinement en application. Plusieurs plateformes, dont Binance, vont restreindre leurs services en France faute d'agrément. Si vous devez déplacer vos cryptomonnaies vers une plateforme régulée, autant le faire tout en profitant d'un bonus. Voici les meilleures offres du moment.

le 25 juin 2026 à 10:00.

3 minutes de lecture

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Clément Wardzala

Migration post-MiCA : les meilleurs bonus offerts par les plateformes pour rapatrier vos cryptos

Les meilleurs bonus pour migrer vos cryptos vers une plateforme agréée MiCA

À compter du 1er juillet 2026, seules les plateformes disposant d'un agrément MiCA pourront continuer à proposer l'ensemble de leurs services aux résidents de l'Espace économique européen (EEE), dont les Français.

Plusieurs plateformes cryptos, dont Binance, n'obtiendront pas leur agrément à temps et restreindront leurs services (achat, vente, trading, etc.) à compter de cette date. Vous pouvez suivre ce guide pour savoir si votre plateforme va couper ses services le 1er juillet.

Si vous devez rapatrier vos fonds vers une plateforme agréée, plusieurs d'entre elles ont lancé des campagnes pour accueillir ces transferts. Autant en profiter pour empocher un bonus au passage. Voici les offres à saisir 👇

Plateforme Bonus offert Condition à remplir En profiter
OKX Jusqu'à 8 % du dépôt Déposer des fonds avant le 13 juillet

Jusqu'à 8 % de bonus avec OKX

Bybit EU Jusqu'à 10 % du dépôt + 50 € en BTC + 50 € par parrainage Déposer des fonds avant le 30 septembre + Effectuer un premier dépôt de 100 € + Recevoir 50 € pour chaque parrainage réussi

Jusqu'à 100 € en BTC avec Bybit EU

Crypto.com Jusqu'à 10 % du dépôt Déposer des fonds avant le 22 juillet

Jusqu'à 8 % de bonus avec Crypto.com

Bitpanda 25 € en Bitcoin + 3 % de cashback en BTC Acheter au moins 100 € de cryptos + Déposer des cryptos avant le 5 juillet et les conserver pendant 30 jours

25 € en Bitcoin et 3 % de bonus avec Bitpanda

Kraken 1 000 000 € par tirage au sort Déposer des fonds et s'inscrire au tirage au sort (chaque tranche de 1 € déposée = 1 participation)

Tenter de gagner 1 M€ avec Kraken

Collaborations commerciales.

Les conditions, plafonds et modalités de versement des bonus varient d'une plateforme à l'autre. Pensez à vérifier les détails sur chaque plateforme avant de vous inscrire. Pour cela, consultez les détails sur l'offre d'OKX, l'offre de Bybit EU, l'offre de Crypto.com, l'offre de Bitpanda et le concours de Kraken.

Comment migrer et récupérer votre bonus ?

La marche à suivre est la même quelle que soit la plateforme de départ :

  • Créez un compte sur la plateforme agréée de votre choix via le lien correspondant dans le tableau ci-dessus ;
  • Validez votre vérification d'identité (KYC) et inscrivez-vous à la campagne concernée ;
  • Depuis votre plateforme actuelle, transférez vos cryptomonnaies vers votre nouvelle adresse de dépôt en vérifiant le réseau et l'adresse de destination ;
  • Remplissez la condition de l'offre (dépôt minimum, volume requis, etc.) pour déclencher le versement du bonus.

Un conseil avant de vous lancer : pensez à exporter l'historique complet de vos transactions (dépôts, retraits, trades) depuis votre plateforme actuelle. Ce document vous sera utile si vous avez besoin de déclarer vos plus-values.

👉 Pour aller plus loin : Retrouvez notre top des meilleures plateformes pour acheter du Bitcoin

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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