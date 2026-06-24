1 million d'euros à remporter via Kraken : et si c'était vous ?

Kraken met un million d'euros sur la table. À l'occasion de la structuration du marché crypto européen autour de MiCA, la plateforme organise un concours exceptionnel : une personne remportera 1 000 000 €. Chaque euro déposé compte comme une participation et l'opération se termine le 31 juillet. Découvrez tous les détails.

Alors que le cadre réglementaire européen MiCA redessine le paysage des plateformes crypto, Kraken, qui dispose de l'agrément, cherche à attirer de nouveaux utilisateurs.

Pour marquer le coup, la plateforme sort l'artillerie lourde : un tirage au sort doté d'un prix unique d'un million d'euros ouvert aux nouveaux comme aux clients existants.

Tenter de gagner 1 million d'euros en déposant des fonds sur Kraken

Comment participer au concours de Kraken ?

Pour participer, vous devez créer un compte sur Kraken, valider la vérification de votre identité et vous inscrire au concours depuis l'application Kraken, l'application Kraken Pro ou le site Kraken Pro. Cette inscription est obligatoire : sans elle, vos dépôts ne génèrent aucune participation.

Une fois inscrit, chaque tranche de 1 € déposée sur votre compte Kraken, en euros ou en cryptomonnaies, vous donne droit à une participation au tirage au sort. Le principe est donc proportionnel : plus vous déposez, plus vous cumulez de chances. L'opération a lieu jusqu'au 31 juillet 2026.

À noter, aucun achat n'est en réalité obligatoire pour tenter sa chance. Comme l'exige la réglementation, Kraken propose un mode de participation gratuit, via un formulaire dédié, qui octroie 10 participations (dans la limite d'une soumission par personne).

Tenter de gagner 1 million d'euros en déposant des fonds sur Kraken

Avant de vous lancer, quelques points méritent votre attention :

Le concours est réservé aux résidents de l'Espace économique européen âgés de 18 ans ou plus ;

Pour pouvoir toucher le prix, le gagnant devra avoir complété au minimum la vérification d'identité (KYC) de niveau intermédiaire sur son compte Kraken.;

Le gagnant unique est désigné par tirage au sort à la clôture du concours le 31 juillet, puis prévenu par mail dans les 14 jours.

Le gain est imposable : le gagnant est seul responsable des impôts dus dans son pays de résidence (impôt sur le revenu, plus-values, etc.) ;

Les pratiques visant à gonfler artificiellement ses participations (multi-comptes, VPN pour contourner les restrictions géographiques, wash trading) entraînent une disqualification.

👉 Consulter les détails de ce concours sur le site de Kraken

Pourquoi Kraken communique autour de MiCA ?

Ce concours intervient dans un contexte réglementaire précis. À compter du 1er juillet 2026, les plateformes qui opèrent dans l'Union européenne doivent disposer d'un agrément CASP au titre de MiCA pour continuer à servir les résidents européens.

Kraken fait partie des plateformes déjà agréées. La société affiche un agrément MiCA délivré par la Banque centrale d'Irlande et un agrément MiFID pour les produits dérivés, délivré par le régulateur chypriote (CySEC), tous deux passeportés dans les 27 pays de l'UE.

Ainsi, si vous avez des fonds sur une plateforme qui n'est pas agréée par MiCA, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en transférant vos fonds vers Kraken pour éviter toute période de blocage et participer au concours pour tenter de remporter 1 million d'euros.

Active depuis 2011, la plateforme publie par ailleurs une preuve de réserves trimestrielle vérifiée de façon indépendante et donne accès à plus de 600 cryptomonnaies (spot, contrats à terme, staking et actions tokenisées selon les régions).

Tenter de gagner 1 million d'euros en déposant des fonds sur Kraken

👉 Retrouvez aussi notre avis complet sur Kraken pour en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.