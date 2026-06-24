1 million d'euros à remporter via Kraken : et si c'était vous ?

Kraken met un million d'euros sur la table. À l'occasion de la structuration du marché crypto européen autour de MiCA, la plateforme organise un concours exceptionnel : une personne remportera 1 000 000 €. Chaque euro déposé compte comme une participation et l'opération se termine le 31 juillet. Découvrez tous les détails.

le 24 juin 2026 à 12:30.

2 minutes de lecture

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Clément Wardzala

1 million d'euros à remporter via Kraken : et si c'était vous ?

Alors que le cadre réglementaire européen MiCA redessine le paysage des plateformes crypto, Kraken, qui dispose de l'agrément, cherche à attirer de nouveaux utilisateurs.

Pour marquer le coup, la plateforme sort l'artillerie lourde : un tirage au sort doté d'un prix unique d'un million d'euros ouvert aux nouveaux comme aux clients existants.

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Comment participer au concours de Kraken ?

Pour participer, vous devez créer un compte sur Kraken, valider la vérification de votre identité et vous inscrire au concours depuis l'application Kraken, l'application Kraken Pro ou le site Kraken Pro. Cette inscription est obligatoire : sans elle, vos dépôts ne génèrent aucune participation.

Une fois inscrit, chaque tranche de 1 € déposée sur votre compte Kraken, en euros ou en cryptomonnaies, vous donne droit à une participation au tirage au sort. Le principe est donc proportionnel : plus vous déposez, plus vous cumulez de chances. L'opération a lieu jusqu'au 31 juillet 2026.

À noter, aucun achat n'est en réalité obligatoire pour tenter sa chance. Comme l'exige la réglementation, Kraken propose un mode de participation gratuit, via un formulaire dédié, qui octroie 10 participations (dans la limite d'une soumission par personne).

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Avant de vous lancer, quelques points méritent votre attention :

  • Le concours est réservé aux résidents de l'Espace économique européen âgés de 18 ans ou plus ;
  • Pour pouvoir toucher le prix, le gagnant devra avoir complété au minimum la vérification d'identité (KYC) de niveau intermédiaire sur son compte Kraken.;
  • Le gagnant unique est désigné par tirage au sort à la clôture du concours le 31 juillet, puis prévenu par mail dans les 14 jours.
  • Le gain est imposable : le gagnant est seul responsable des impôts dus dans son pays de résidence (impôt sur le revenu, plus-values, etc.) ;
  • Les pratiques visant à gonfler artificiellement ses participations (multi-comptes, VPN pour contourner les restrictions géographiques, wash trading) entraînent une disqualification.

👉 Consulter les détails de ce concours sur le site de Kraken

Pourquoi Kraken communique autour de MiCA ?

Ce concours intervient dans un contexte réglementaire précis. À compter du 1er juillet 2026, les plateformes qui opèrent dans l'Union européenne doivent disposer d'un agrément CASP au titre de MiCA pour continuer à servir les résidents européens.

Kraken fait partie des plateformes déjà agréées. La société affiche un agrément MiCA délivré par la Banque centrale d'Irlande et un agrément MiFID pour les produits dérivés, délivré par le régulateur chypriote (CySEC), tous deux passeportés dans les 27 pays de l'UE.

Ainsi, si vous avez des fonds sur une plateforme qui n'est pas agréée par MiCA, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en transférant vos fonds vers Kraken pour éviter toute période de blocage et participer au concours pour tenter de remporter 1 million d'euros.

Active depuis 2011, la plateforme publie par ailleurs une preuve de réserves trimestrielle vérifiée de façon indépendante et donne accès à plus de 600 cryptomonnaies (spot, contrats à terme, staking et actions tokenisées selon les régions).

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👉 Retrouvez aussi notre avis complet sur Kraken pour en savoir plus

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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