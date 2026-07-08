Kraken ambitionne de devenir la première plateforme crypto avec une licence bancaire européenne

Le paysage crypto évolue en fonction des nouvelles exigences réglementaires, mais également de la capacité de ses acteurs à s'adapter au profil de leurs utilisateurs. Une stratégie visiblement mise en place par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken qui chercherait à obtenir une licence bancaire au sein de l'Union européenne.

Kraken en quête d'une licence bancaire européenne ?

La mise en place de cadres réglementaires spécifiques au marché des cryptomonnaies entraîne des mutations importantes, avec comme meilleur exemple le récent départ de Binance de l'Union européenne suite à son absence d'agrément nécessaire pour opérer sur ce territoire, dont l'obtention était obligatoire avant la fin du mois de juin.

Pendant ce temps, d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies de premier plan comme Kraken poursuivent leur implantation dans la zone MiCA (Markets in Crypto-Assets) avec tous les documents réglementaires nécessaires, mais également la volonté d'en obtenir encore plus.

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En effet, certaines rumeurs rapportées par le média crypto CoinDesk font état de démarches actuellement entreprises de la part de la branche européenne de cet exchange afin d'obtenir une licence bancaire dans cette juridiction, et plus précisément auprès du régulateur lituanien.

Une stratégie déjà initiée aux États-Unis, puisque la plateforme Kraken est récemment devenue la première banque crypto nationale à accéder au système de paiement américain en mars dernier, à l'aide d'un statut bancaire obtenu depuis 2020 dans l'État du Wyoming.

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La première plateforme crypto à obtenir ce statut

Selon les informations recueillies par CoinDesk, l'obtention d'une telle licence ferait de Kraken la première et la seule plateforme d’échange de cryptomonnaies à bénéficier d’un tel statut au sein de l'Union européenne, sur les traces de la fintech Revolut qui détient une licence identique en Lituanie depuis 2018.

De ce fait, elle pourrait proposer des services bancaires identiques, comme par exemple l'ouverture de comptes courants, des prêts aux particuliers et des services de courtage en actions sur l’ensemble du territoire inscrit au sein de l’Espace économique européen (EEE).

🗞️ Kraken devient la première banque crypto à accéder au système de paiement américain

Une vision récemment confirmée par le directeur général de Kraken, Arjun Sethi, lors de l'événement Money20/20 Europe qui avait lieu début juin. En effet, il a expliqué que « le plan pour les dix prochaines années consiste à obtenir toutes ces licences, soit en rachetant une entreprise existante, soit en créant une nouvelle entité dans chaque région et en repartant de zéro ».

Il semble donc que cette demande de licence soit tout à fait plausible, même si aucune confirmation officielle n'a pour le moment été obtenue de la part de Kraken, ou de sa maison mère Payward, alors que le régulateur lituanien explique que ces procédures restent confidentielles.

Une affaire à suivre...

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Source : CoinDesk

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