1 million d'euros à gagner sur Kraken – Comment tenter sa chance ?

Depuis que le règlement MiCA est pleinement entré en application le 1er juillet 2026, les plateformes agréées s’affrontent dans une véritable bataille commerciale pour séduire les investisseurs obligés de migrer leurs cryptomonnaies. À ce jeu, Kraken propose une mécanique inédite : un tirage au sort doté d'un prix unique de 1 000 000 €, ouvert jusqu'au 31 juillet. Chaque euro déposé sur la plateforme donne une chance de l'emporter. On vous explique comment participer.

La course au « meilleur bonus » des exchanges agréés MiCA profite aux utilisateurs

L'entrée en application complète du règlement MiCA a provoqué un appel d'air inédit sur le marché européen : privés de leurs plateformes habituelles restées sans agrément, des milliers d'investisseurs cherchent une nouvelle maison pour leurs cryptomonnaies. Et les exchanges régulés se disputent ces capitaux à coups d'offres promotionnelles toujours plus généreuses : cashback, frais offerts, ou bonus de dépôt comme Coinbase.

Tenter de gagner 1 million d'euros en déposant des fonds sur Kraken

Kraken a choisi une approche différente et originale : la loterie. La plateforme américaine, l'une des plus anciennes du secteur (elle y opère depuis 2011), met en jeu depuis le 19 juin un prix unique de 1 000 000 € dans le cadre de sa campagne « Switch to Kraken ». La crypto-bourse ne manque pas de rappeler ses arguments réglementaires : agréé MiCA via la Banque centrale d'Irlande et MiFID pour les produits dérivés via le régulateur chypriote (CySEC), il revendique plus de 600 actifs numériques disponibles et un Proof of Reserves vérifié chaque trimestre.

€1,000,000. One prize draw. The more you move, the more you're in. Switch to Kraken Europe's MiCA and MiFID licensed exchange and every euro you deposit earns an entry. Switch now ⤵️https://t.co/W0VgPZ9X2c *T&Cs apply pic.twitter.com/WOm0kVdGpe — Kraken (@krakenfx) June 19, 2026

👉 Notre avis sur la plateforme Kraken

Voici notre sélection des meilleures offres proposées par les plateformes suite à l'entrée en application de MiCA :

Collaborations commerciales.

Comment fonctionne le tirage au sort de 1 000 000 € de Kraken ?

Le principe est simple : chaque euro déposé (ou son équivalent en crypto) sur un compte Kraken pendant la période de la promotion génère une participation au tirage au sort. Plus vous déposez, plus vous cumulez de chances. Les dépôts en monnaie fiat comme les transferts de cryptomonnaies sont éligibles.

À la clôture de la promotion, le 31 juillet 2026 à 13h59 UTC (15h59 heure de Paris), un gagnant unique sera sélectionné par tirage aléatoire parmi toutes les participations et remportera le prix de 1 000 000 €.

L'opération est ouverte aux résidents de l'Espace économique européen, dont la France, âgés d'au moins 18 ans, qu'ils soient nouveaux clients ou utilisateurs existants de Kraken.

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La marche à suivre pour participer :

Créez un compte Kraken (ou connectez-vous à votre compte existant) et complétez la vérification d'identité (KYC) ;

Inscrivez-vous à la promotion via l'application mobile Kraken, l'application Kraken Pro ou l'interface web Kraken Pro. Cette étape est cruciale : seuls les dépôts effectués après votre inscription à l’offre génèrent des participations ;

Déposez des fonds : virement bancaire, carte, ou transfert de cryptomonnaies depuis un wallet ou une autre plateforme, chaque euro comptant pour une participation ;

Attendez le tirage : le gagnant sera notifié par e-mail dans les 14 jours suivant la clôture du 31 juillet, et disposera de 30 jours pour réclamer son prix.

Revers de la médaille de ce gros lot, il n'y aura donc ici qu'un seul gagnant pour l'ensemble de l'EEE (Espace économique européen). Déposer des fonds ne garantit donc aucun gain. Pour toucher le prix, le gagnant devra par ailleurs avoir complété, au minimum, le niveau de vérification « intermédiaire » (Intermediate KYC), selon les conditions générales de l’offre.

Bonne nouvelle en revanche : le règlement précise qu'aucun blocage de retrait ne s'applique au prix. Le million d’euros est versé dans les 30 jours suivant la confirmation d'éligibilité, sans période de détention obligatoire. Si vous envisagiez de toute façon de migrer vos cryptomonnaies vers une plateforme agréée MiCA avant la fin du mois, autant le faire en tentant votre chance avant que le tirage au sort de Kraken ne ferme ses portes le 31 juillet.

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