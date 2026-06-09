Kraken devient la plateforme crypto officielle de la Coupe du Monde 2026

À deux jours du coup d’envoi du Mondial 2026, Kraken vient d’être désigné Supporteur Officiel et Plateforme d’Échange Crypto exclusive de la Coupe du Monde de la FIFA. Un partenariat inédit qui exposera l’écosystème crypto à une audience cumulée estimée à plus de 6 milliards de supporters.

le 9 juin 2026 à 20:39.

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Alex Griset

Kraken devient la plateforme crypto officielle de la Coupe du Monde 2026

Kraken s’invite au plus grand événement sportif de l’histoire

L’annonce a été communiquée ce 10 juin. Kraken, l’une des plus anciennes plateformes de cryptomonnaies au monde, devient le Supporteur Officiel et Plateforme d’Échange Crypto de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera la première édition à 48 équipes, avec 104 matchs disputés dans 16 villes hôtes. La FIFA table sur une audience cumulée de plus de six milliards de personnes sur sept semaines de compétition.

Pour Kraken, ce partenariat marque l’aboutissement d’une stratégie de sponsoring sportif déjà étoffée, avec des collaborations actives auprès de l’Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur, RB Leipzig ou encore l’écurie de Formule 1 Williams Racing.

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Une opération « fan-first » dans les 16 villes hôtes

Concrètement, Kraken déploiera des activations centrées sur les supporters et des expériences produits dans chaque ville hôte du tournoi. Le coup d’envoi est donné dès le 10 juin avec le Concert du Compte à Rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un événement musical multi-villes organisé à la veille du match d’ouverture.

L’objectif affiché est clair, comme le résume Arjun Sethi, Co-CEO de Kraken et Payward : « Le football a toujours franchi les frontières. Les cryptos aussi. (...) La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera l’occasion de montrer à tous ce qu’ils ont manqué : un système financier ouvert, sans frontières, auquel tout le monde peut accéder avec un simple smartphone en poche. »

Côté FIFA, Romy Gai, Chief Business Officer, met en avant la dimension d’innovation : « Nous sommes ravis de nous associer à Kraken, une organisation qui partage notre engagement en faveur de l’innovation et de la technologie. »

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Un pari marketing à plusieurs milliards de regards

Fondée en 2011, Kraken propose aujourd’hui plus de 600 actifs numériques ainsi que des produits dérivés, des actions et ETF tokenisés et six devises fiat à ses clients dans plus de 190 pays. La plateforme accélère depuis plusieurs mois sur le terrain institutionnel et grand public, comme l’illustrent ses récents lancements autour des actions tokenisées avec xStocks et du prop trading.

Toujours en rapport avec la crypto, la plateforme de marchés prédictifs ADI Predictstreet, déjà désignée partenaire officiel de la FIFA pour les marchés prédictifs, vient de son côté d’adopter Chainlink (LINK) comme infrastructure oracle exclusive pour régler ses marchés sportifs.

👉 Notre avis sur Kraken

Pour l’industrie crypto, ce double accord avec la FIFA constitue l’une des plus grandes vitrines marketing de son histoire. Reste à voir si l’exposition à des centaines de millions de nouveaux spectateurs se traduira par une vague concrète d’ouvertures de comptes et d’adoption durant l’été.

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Sources : Communiqué

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