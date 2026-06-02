Kraken Prop : tradez avec le capital de Kraken et conservez jusqu'à 90 % de vos profits

Kraken vient d'intégrer directement à Kraken Pro un service de prop trading. Le principe est de passer une évaluation, de démontrer sa maîtrise du risque et de débloquer jusqu'à 200 000 $ alloués par Kraken pour prendre des positions sur le marché crypto. Découvrez toutes les subtilités du nouveau service Kraken Prop.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Kraken (en savoir plus)

Comment fonctionne Kraken Prop ?

Le prop trading (ou trading pour compte propre) est un modèle dans lequel un trader opère avec le capital d'une entreprise plutôt qu'avec le sien. En échange, il partage une partie des profits générés avec cette entreprise.

Le principal avantage pour le trader est que le risque financier personnel est limité dès le départ, puisqu'il ne met pas en jeu ses propres fonds, uniquement les frais d'accès au programme.

Le modèle de Kraken Prop repose sur 3 étapes simples. La première est l'évaluation : le trader paie des frais uniques et doit atteindre un objectif de profit dans un environnement de trading simulé reflétant les conditions de marché réelles, tout en respectant des limites de drawdown définies.

Lancez-vous dans le prop trading avec Kraken et conservez jusqu'à 90 % de vos profits

Pas de limite de temps : le trader avance à son rythme. Si l'évaluation est réussie, le trader débloque un portefeuille financé avec jusqu'à 200 000 $ de capital alloué par Kraken.

Une fois financé, le trader peut demander un retrait de ses plus-values à tout moment. Les paiements sont crédités directement sur le compte Kraken en USD ou USDG dans les 24 heures avec une part de 80 à 90 % des profits réalisés.

Kraken Prop, comment ça marche ?

Les 3 niveaux d'évaluation disponibles

Kraken Prop propose 3 niveaux d'évaluation distincts, chacun avec des règles de risque et des frais différents :

Le niveau Basique est le plus permissif sur le drawdown (6 % maximum), mais affiche les frais les plus élevés. Il est limité à un portefeuille de 100 000 $ maximum ;

Le niveau Intermédiaire est le point d'équilibre le plus accessible : des frais inférieurs au niveau Basique, un drawdown maximal de 5 % et un accès aux 6 tailles de portefeuille jusqu'à 200 000 $ ;

Le niveau Avancé offre les frais les plus bas, mais impose un drawdown maximal de 3 %.

Statistiques clés Taille maximale du portefeuille financé 200 000 $ Partage des profits maximum (option upgrade) 90 % Frais d'évaluation À partir de 20 $ Délai typique de traitement des paiements 24 heures Paires crypto disponibles Plus de 60 Levier maximum sur BTC et ETH Jusqu'à 5x

Lancez-vous dans le prop trading avec Kraken et conservez jusqu'à 90 % de vos profits

Un risque plafonné, mais pas absent

La structure de Kraken Prop est totalement transparente : les frais d'évaluation sont connus dès le départ et non remboursables une fois le trading commencé, tandis que le potentiel de gain dépend de la performance. Kraken couvre les pertes de trading au-delà du seuil une fois le trader financé.

L'évaluation elle-même est un environnement simulé et est délibérément rigoureuse. La plupart des candidats n'y réussissent pas à leur première tentative : c'est une caractéristique du modèle. Il n'y a donc pas de capital de trading à déposer, pas de marge personnelle exposée. Mais l'évaluation n'est pas sans risque : les frais engagés sont perdus en cas d'échec.

👉 Lisez aussi – Kraken Pro : 5 raisons de choisir cette plateforme pour le trading crypto

Pourquoi choisir Kraken Prop et pas une prop-firm indépendante ?

Le prop trading existe depuis longtemps sur le Forex et les contrats futures avec des acteurs comme FTMO.

Kraken Prop se distingue par son intégration native dans une infrastructure d'exchange régulée : même plateforme, même interface, même portefeuille que Kraken Pro.

Les paiements ne transitent pas par une entité tierce : ils sont crédités directement sur le compte Kraken du trader.

Pour les traders de cryptomonnaies utilisant déjà Kraken Pro, il n'y a pas de nouvelle plateforme à apprivoiser, pas d'identifiants séparés et pas de processus de retrait déconnecté de leur processus habituel.

👉 Retrouvez notre avis complet sur Kraken pour en savoir plus

Le programme d'évaluation de Kraken Prop est délibérément rigoureux. La plupart des candidats ne réussissent pas à leur première tentative et il n'y a aucune garantie de se qualifier pour un portefeuille financé. Les frais d'évaluation sont non remboursables une fois le trading commencé. Sous réserve d'éligibilité et des réglementations locales. Consultez kraken.com/prop pour les informations complètes.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.