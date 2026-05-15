Kraken lâche LayerZero au profit de Chainlink après le hack de 292 millions de dollars

Après le hack de Kelp qui a touché l'infrastructure de LayerZero, Kraken a choisi de changer de fournisseur de bridge au profit de Chainlink. Cette affaire sera-t-elle fatale pour LayerZero ?

LayerZero paie les conséquences du hack de Kelp

Le 18 avril dernier, le protocole de restaking Kelp a subi le pire hack de 2026, à raison de 292 milliards de dollars. Les conséquences ont été lourdes sur l'ensemble de la finance décentralisée (DeFi), tandis que les équipes de LayerZero, dont c'est l'infrastructure qui a été touchée, se sont montrées discrètes sur la question en tentant de remettre en cause la gestion de Kelp.

La semaine dernière, ces mêmes équipes ont toutefois fait leur mea culpa, en reconnaissant leur mauvaise communication :

Notre communication a été déplorable ces trois dernières semaines. Nous souhaitions privilégier l'exhaustivité avec un rapport d'incident complet, mais nous aurions dû être plus directs dès le départ. Si le protocole LayerZero est resté intact, nos RPC internes, utilisés par le DVN de LayerZero Labs, ont été attaqués par le groupe Lazarus et leur source de données a été compromise, tandis que notre fournisseur RPC externe subissait simultanément une attaque DDoS.

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

Lorsque l'écosystème s'est mobilisé autour de l'initiative DeFi United, rappelons d'ailleurs que si LayerZero a finalement mis la main à la poche, là encore, cela s'est fait dans un second temps.

Dans ce contexte, le protocole paie aujourd'hui les conséquences de cette crise, alors que la plateforme de cryptomonnaie Kraken a annoncé jeudi après-midi qu'elle quittait LayerZero au profit de Chainlink :

Kraken abandonne progressivement son fournisseur d'interopérabilité actuel et migre vers Chainlink CCIP, son infrastructure inter-chain exclusive, afin de sécuriser Kraken Wrapped Bitcoin (kBTC) et tous les futurs actifs Kraken Wrapped. Kraken a choisi Chainlink CCIP pour son infrastructure de niveau entreprise répondant à des exigences strictes en matière de sécurité et de gestion des risques, notamment : des certifications ISO 27001 et SOC 2 Type 2, une architecture sécurisée par défaut, 16 nœuds indépendants, une limitation native du débit, et plus encore.

Ici, LayerZero n'est pas citée explicitement, mais c'est bien de son infrastructure dont il s'agit, ce qui porte un coup dur au fournisseur de bridge. Depuis le hack, notons Re Protocol, Solv Protocol, mais également Kelp, ont également tourné le dos à LayerZero.

👉 Pour aller plus loin — Quel est notre avis sur l'exchange crypto Kraken ?

D'autres annonces pourraient donc suivre, et nous verrons alors comment le protocole parvient à se tirer de ce mauvais pas. En attendant, le token ZRO affiche un prix de 1,37 dollar, en baisse de 2,37 % sur 24 heures, mais aussi de 30 % sur un mois.

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Source : X

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