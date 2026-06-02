Bitcoin sous pression, Wall Street siphonne-t-elle la crypto ?

La faiblesse récente du Bitcoin n’aurait rien à voir avec la crypto elle-même. Selon Binance Research, c’est la concentration extrême des flux sur quelques thèmes du S&P 500 qui assèche le marché. Une dynamique déjà observée par le passé, et qui se résorbe généralement vite.

Wall Street aspire les capitaux, le Bitcoin trinque

Le diagnostic vient de Binance Research, la branche d’analyse institutionnelle de la plateforme. La faiblesse récente du marché crypto serait moins liée à des facteurs propres au secteur qu’à un détournement de capitaux vers les actions américaines.

L’indicateur central de cette thèse, c’est le CBOE Dispersion Index (DSPX) qui vient d’atteindre 42, son 3e plus haut niveau jamais enregistré, signe d’une concentration extrême du capital dans l’indice américain.

Le DSPX, c'est quoi ? Le DSPX mesure à quel point les actions du S&P 500 bougent chacune dans leur propre direction, plutôt qu'en bloc. Un niveau élevé (comme les 42 actuels) signale que quelques secteurs s'envolent (IA, défense, énergie) pendant que les autres restent à la traîne. C'est ce déséquilibre qui aspire les capitaux vers les thèmes gagnants de Wall Street, au détriment d'actifs comme le Bitcoin.

Concrètement, les flux du S&P 500 se concentrent sur quelques thèmes porteurs comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la défense, l’énergie et les matières premières. Le Bitcoin (BTC), lui, se retrouve mis sur la touche.

Cette pression se voit dans les cours. Le cours du Bitcoin évolue autour de 67 600 dollars, en repli de près de 7 % sur 24 heures et de 15 % sur 30 jours.

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Un « trou noir à capitaux » déjà vu plusieurs fois

Binance Research décrit un mécanisme simple. Des rendements démesurés en bourse entraînent une concentration du capital, créant un « trou noir » qui draine la liquidité du Bitcoin et fait chuter son cours.

Le phénomène n’est pas inédit. En 2015, la rotation vers les FAANG et la biotech avait coûté 20 % au BTC. En 2018, la rotation tardive sur les FAANG combinée à l’effondrement des ICO avait entraîné une chute de 68 %. En 2022, l’envolée du secteur énergétique avait accompagné un repli de 50 % du Bitcoin. Au 4e trimestre 2025, la flambée de l’IA et des semi-conducteurs avait coïncidé avec une baisse de 39 % du BTC.

FAANG Acronyme pour Facebook (désormais Meta), Amazon, Apple, Netflix et Alphabet (anciennement Google).

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Pour le 2e trimestre 2026, Binance Research évoque une triple rotation simultanée sur l’IA, la défense et l’énergie, accompagnée d’une baisse de 11 % du Bitcoin toujours en cours. Le BTC se retrouverait mis à l’écart sur les trois grands fronts du moment : capital de croissance vers l’IA, capital de couverture géopolitique vers la défense et l’énergie, et couverture inflation vers les matières premières.

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Une diversion de capitaux historiquement temporaire

Le message de Binance Research se veut toutefois rassurant pour les investisseurs exposés au Bitcoin. Lors des précédentes périodes de concentration extrême sur les actions américaines, le BTC a généralement touché son point dans les semaines suivantes. En l’absence de crise propre à la crypto, ce type de détournement de capitaux reste souvent temporaire.

L’analyse insiste sur ce point. Après chaque pic du DSPX, le Bitcoin a historiquement rebondi.

Reste à voir si la rotation sectorielle observée à Wall Street finira par s’essouffler. Tant que les capitaux se déversent dans l’IA, les semi-conducteurs et la défense, le Bitcoin pourrait continuer à évoluer en marge des marchés actions. Les investisseurs français suivront notamment l’évolution du S&P 500, dont les records récents ont nourri cette dynamique de concentration.

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Sources : Binance Research (Twitter/X)

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