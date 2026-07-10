En réaction à MiCA, 70 % des utilisateurs de Binance auraient retiré leurs fonds vers des wallets auto-hébergés

Selon Richard Teng, CEO de Binance, 70 % des fonds retirés par les utilisateurs européens de la plateforme auraient été envoyés vers des wallets auto-hébergés suite à l'arrêt de ses services au sein de l'Union européenne. Est-ce une vraie statistique ou un simple coup de communication du géant de la crypto ?

Richard Teng affirme que 70 % des retraits européens de Binance sont partis vers des wallets auto-hébergés

Depuis le 1er juillet 2026, le règlement MiCA s’applique pleinement aux prestataires de services sur crypto-actifs dans l’Union européenne et les plateformes qui n’ont pas obtenu leur agrément ne peuvent désormais plus proposer leurs services aux utilisateurs européens.

C’est le cas de Binance, qui a retiré sa demande d’agrément déposée en Grèce après ne pas avoir pu recevoir son agrément à temps. L’application de MiCA représente une perte sèche, avec plusieurs millions d’utilisateurs retirant leurs fonds vers la concurrence.

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Interrogé lors du Reuters NEXT Asia Summit à Singapour, Richard Teng est revenu sur le retrait du dossier grec. Selon lui, Binance avait pourtant déposé une demande conforme, avant d’être prise de court par les délais d’approbation.

Certains internautes font même circuler la rumeur d'une potentielle pression sur les régulateurs grecs reçue de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

Extrait de l'interview de Richard Teng

Dans sa prise de parole, Teng a également avancé que la majorité des transferts européens depuis la plateforme se sont dirigés vers des portefeuilles crypto auto-hébergés :

Nous avons retiré cette demande, mais nous restons très engagés en Europe. Nous continuons donc à développer notre stratégie sur ce marché en travaillant avec différentes parties prenantes. Nous voulons servir les utilisateurs européens et veiller à continuer de collaborer très étroitement avec les régulateurs. À titre d'anecdote, parmi les utilisateurs européens qui ont ensuite retiré leurs fonds de notre plateforme, 70 % ont transféré leurs actifs vers des portefeuilles auto-hébergés (self-custody). Seuls 30 % les ont transférés vers des entités régulées au titre de MiCA.

Par la suite, Teng s'appuie sur cette statistique pour remettre en question la nouvelle réglementation européenne et son objectif affiché de protection des utilisateurs. Car dans les faits, la majorité des utilisateurs qui ont quitté Binance pour se tourner vers la self-custody sont maintenant exposés à des applications et des protocoles qui ne sont pas soumis à la réglementation MiCA.

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70 % des utilisateurs, ou 70 % des fonds ? L'erreur qui créé l'incompréhension chez les internautes

La statistiques des 70 % de retrait a étonné plus d'un internautes, les utilisateurs de Binance utilisant précisément la plateforme pour sa simplicité, sa liquidité et son rôle d’intermédiaire.

On pourrait alors s’attendre à ce qu’une majorité d’entre eux migrent vers d’autres plateformes régulées qui offrent une expérience similaire, plutôt que vers des wallets auto-hébergés impliquant de gérer soi-même ses clés privées.

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C’est notamment ce qu’a souligné l'influenceur et entrepreneur Hasheur sur X, en affirmant que de nombreux particuliers ont eu besoin d’aide simplement pour retirer leurs fonds depuis Binance, avec de nombreuses demandes en ligne et probablement faites au support de la plateforme qu'il dirige.

Toutefois, la critique tient surtout à la formulation de Richard Teng. En effet, dans l’interview, le CEO de Binance bafouille et parle en réalité non pas de 70 % des utilisateurs, mais de 70 % des fonds retirés. Dans ce cas, le chiffre devient plus crédible, car les utilisateurs les plus fortunés sont aussi ceux qui ont le plus de chances d’avoir déjà un hardware wallet ou une solution de self-custody disponible, même si elle ne sert que temporairement.

À cela, on peut également ajouter que différentes marques ont saisi l'occasion de l'arrêt des services de Binance pour promouvoir leurs services, à l'image de Ledger qui offre 10 % de réduction et jusqu'à 40 dollars en Bitcoin pour l'achat de l'un de ses appareils.

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Source : Interview de Teng

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