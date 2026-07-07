Wallet Ledger : réduction et Bitcoin offert, la double offre pour reprendre le contrôle de vos cryptos

Vous envisagez de sécuriser vos cryptomonnaies avec un hardware wallet ? Le moment est idéal. Depuis la fin de la période transitoire MiCA le 1er juillet 2026, le paysage des plateformes centralisées se réorganise et de plus en plus d'investisseurs choisissent de reprendre la main sur leurs cryptomonnaies. Pour accompagner ce mouvement, Ledger propose une offre combinée : 10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en Bitcoin offerts à l'achat d'un appareil. Voici comment en profiter.

le 7 juillet 2026 à 8:00.

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Clément Wardzala

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10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en Bitcoin offerts par Ledger

Ledger, leader français de la sécurisation des cryptomonnaies, cumule deux avantages sur ses appareils : le code promo MICA10 débloque 10 % de réduction, auxquels s'ajoute un bon en Bitcoin dont le montant varie selon le modèle, jusqu'à 40 $. Le détail des offres uniquement accessible via notre lien est dans le tableau ci-dessous 👇

Offres de Ledger Profiter des offres
Stax : 10 % de réduc + 40 $ en BTC

Profiter de l'offre sur le Ledger Stax

Flex : 10 % de réduc + 30 $ en BTC (sauf modèle noir)

Profiter de l'offre sur le Ledger Flex

Nano Gen5 : 10 % de réduc + 20 $ en BTC (sauf modèle noir)

Profiter de l'offre sur le Ledger Nano Gen5

Nano S : -20 % sur tous les signers en montant en gamme

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Pour en profiter, saisissez manuellement le code MICA10 dans la case « code promo » au moment du paiement. La réduction de 10 % s'active alors et se cumule automatiquement avec le bon en Bitcoin.

Attention toutefois, l'offre est limitée en quantité et dans le temps : elle court jusqu'au 14 juillet 2026 ou jusqu'à épuisement des stocks. Mieux vaut donc ne pas trop tarder pour en profiter.

Et si vous possédez déjà un Ledger Nano S, cette offre est aussi l'occasion de passer à un modèle plus récent et performant : vous bénéficiez d'une réduction de 20 % sur l'ensemble des signers Ledger en montant en gamme.

Appareils Ledger

Comment obtenir votre bonus en BTC ?

  • Commandez un signer Ledger : Lorsque vous ajoutez votre nouveau signer Ledger à votre panier, votre bon en bitcoins y est automatiquement ajouté ;
  • Recevez votre bon : À la réception de votre commande, vous trouverez le bon en crypto dans la boîte de l'appareil. Scannez le QR code et laissez-vous guider ;
  • Recevez vos bitcoins : Vous recevrez votre récompense en BTC environ 2 semaines après avoir entré votre code dans la section Parrainage de l'application Ledger Wallet.
10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en BTC en achetant un wallet Ledger
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Pourquoi passer à la self-custody maintenant ?

Là où les plateformes centralisées conservent vos clés privées à votre place, un signer Ledger vous en confie l'entière responsabilité. Vous êtes le seul à y avoir accès : c'est la self-custody, la forme la plus aboutie de contrôle sur ses cryptomonnaies.

Tant que vos actifs restent sur un exchange, vous ne détenez en réalité qu'une créance sur la plateforme, exposée à ses éventuelles difficultés, à un piratage ou à une restriction de service comme depuis l'entrée en vigueur complète de la réglementation MiCA qui limite les plateformes non régulées. Avec un hardware wallet, vos cryptomonnaies vous appartiennent réellement.

La sécurité repose ici sur deux piliers. D'abord le Secure Element, une puce certifiée qui isole vos clés privées et les maintient hors ligne, à l'abri de votre téléphone ou de votre ordinateur, deux environnements par nature vulnérables aux attaques.

Ensuite, l'écran sécurisé, piloté directement par cette puce, vous permet de vérifier l'adresse et le montant réels de chaque transaction avant de la signer. Même si votre ordinateur est compromis, ce que vous validez sur l'écran du Ledger correspond exactement à ce qui sera exécuté sur la blockchain. C'est tout l'intérêt du Clear Signing : vous ne signez jamais à l'aveugle.

Dans un contexte où le cadre réglementaire européen se réorganise autour de MiCA, garantir un accès permanent et souverain à ses cryptomonnaies, indépendamment des décisions d'une plateforme ou d'un régulateur, n'a jamais été aussi pertinent.

👉 Retrouvez notre avis sur le Ledger Nano Gen5, le dernier modèle de Ledger

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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