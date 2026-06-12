TBSO – Eric Larchevêque annonce 9,5 millions d’euros d'intentions pour ses projets SKL et NVST

TBSO, l’entreprise d’Eric Larchevêque, va boucler avec succès sa première offre au public sur Euronext Paris. La société a recueilli environ 9,5 millions d’euros de demande, soit 1,2 fois l’offre initiale, pour une augmentation de capital finale de 8 millions d’euros destinée à financer ses projets SKL et NVST.

Une levée de fonds sursouscrite pour TBSO

TBSO a annoncé ce 11 juin 2026 le succès de sa première offre au public sur le marché réglementé d’Euronext Paris. La demande globale s’est élevée à environ 9,5 millions d’euros, soit 1,2 fois l’offre initiale, permettant à la société dirigée par Eric Larchevêque de réaliser l’intégralité de l’augmentation de capital visée.

Concrètement, 2 962 962 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 2,70 euro, pour un total d’environ 8 millions d’euros qui viendra financer les nouveaux chantiers de la société.

La demande se répartit entre 6,2 millions d’euros côté Placement Global, principalement destiné aux institutionnels, et 3,3 millions d’euros côté Offre à Prix Fixe, ouverte au grand public. La livraison des nouvelles actions sur Euronext Paris est prévue pour le 15 juin et accompagnée de la mise en place d’un contrat de liquidité. L’objectif étant d’améliorer la liquidité du titre auprès des investisseurs.

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Larchevêque remet 4,5 millions au pot

La société Quatre Vingt Dix, holding du dirigeant fondateur Eric Larchevêque, a souscrit à hauteur de 4,5 millions d’euros, soit 56,4 % de l’opération. Le cofondateur de Ledger s’est par ailleurs engagé à conserver ses titres pendant 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison.

Conséquence directe de cette opération, le flottant (actions disponibles publiquement à l’achat/vente) de TBSO passe de 2,32 % à 11,81 % du capital, ce qui reste faible. Les actionnaires fondateurs (Eric Larchevêque via Quatre Vingt Dix, Nathan Benchimol via Nuku Hiva Holding et Tony Parker via Infinity Nine Promotion) restent majoritaire avec 88,19 % du capital, contre 97,68 % auparavant.

Nous sommes très heureux de l’accueil réservé par les investisseurs à cette opération, dont le succès témoigne de leur confiance dans notre projet. Eric Larchevêque

Le dirigeant évoque deux propositions de valeur, SKL et NVST, censées « fédérer à terme des millions d’entrepreneurs et d’investisseurs ».

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SKL, NVST et fin de la parenthèse Bitcoin treasury

Cette levée de fonds clôt une séquence mouvementée. L’entreprise avait abandonné en mai dernier son projet initial de trésorerie en Bitcoin, soutenu par la star de la NBA Tony Parker, pour se recentrer sur deux écosystèmes dédiés à l’acommpagnement et à l’investissement.

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Les fonds levés seront alloués à hauteur de 50 % au développement des nouvelles plateformes OPENSKL et NVST multi-actifs, 30 % à la croissance externe via le projet d’acquisition de NVST SAS, et 20 % au marketing et à la communication digitale des marques existantes du groupe. L’acquisition de NVST SAS reste néanmoins conditionnée à la signature d’un accord ferme et à l’approbation du Conseil de surveillance.

Précisons que la société NVST, qui pourrait être rachetée pour 2,3 millions d’euros selon les informations communiquées (30 %), est détenue à 100 % par Nathan Benchimol, qui est également actionnaire de TBSO avec 20,75 % des parts.

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Sources : Communiqué de presse TBSO

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