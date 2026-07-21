La SEC s'attaque à un Ponzi déguisé en ferme de mining – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 juillet 2026

Fluidstack réalise une levée spectaculaire de 830 millions de dollars, tandis qu’Exodus réorganise ses activités autour des stablecoins. La SEC intensifie sa régulation, et les tensions économiques montent entre les États-Unis et le Canada.

le 21 juillet 2026 à 8:55.

2 minutes de lecture

author image

Cryptoast

La SEC s'attaque à un Ponzi déguisé en ferme de mining – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 juillet 2026

La SEC poursuit Mining Automatic pour fraude

La SEC a engagé des poursuites contre Mining Automatic et son fondateur, les accusant d’avoir levé 22 millions de dollars auprès d’investisseurs, mais d’en avoir consacré seulement 13 % à des activités de minage de cryptomonnaies. Cette affaire s’inscrit dans une intensification de la surveillance du secteur par le régulateur américain, qui prépare de nouvelles règles pour les exchanges et brokers d’ici la fin de 2026.

Découvrez comment investir dans Bitcoin sans erreur avec la méthode Stratège
Publicité

Fluidstack valorisée à 7,5 milliards de dollars

Fluidstack, spécialiste des infrastructures d’intelligence artificielle à grande échelle, a bouclé une levée de fonds de série A de 830 millions de dollars en janvier, sous la direction de Situational Awareness. Cette opération porte la valorisation de l’entreprise à 7,5 milliards de dollars, illustrant l’intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures dédiées à l’IA.

Exodus se recentre sur les paiements en stablecoins

Le fournisseur de portefeuilles crypto Exodus a réduit ses effectifs de 25 % afin de réorienter ses ressources vers le développement d’une plateforme complète de paiements en stablecoins. Cette restructuration intervient dans un contexte difficile pour l’emploi dans le secteur, marqué par des coupes similaires chez BitGo et l’Ethereum Foundation. Le projet reflète la montée en puissance des stablecoins, alors que des géants comme Visa, Sony et Bridge (filiale de Stripe) multiplient leurs initiatives dans ce domaine.

Tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % sur de nombreux produits canadiens, y compris ceux couverts par l’accord de libre-échange USMCA. Cette décision risque d’accentuer les tensions économiques entre les deux pays voisins.

Avancée du Clarity Act au Sénat américain

Selon la journaliste Eleanor Terrett, la Maison-Blanche aurait validé un ensemble de mesures éthiques pour le CLARITY Act et transmis le texte à certains sénateurs républicains. Ce projet de loi crypto, dont le principal point de blocage concernait une clause d’éthique liée aux conflits d’intérêts de responsables politiques, pourrait être voté avant la pause parlementaire d’août.

Risques sur le marché pétrolier

Goldman Sachs a averti que le prix du baril de Brent pourrait atteindre 120 dollars cette année si le détroit d’Hormuz restait fermé. La tension géopolitique dans cette zone pourrait ainsi peser lourdement sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

732 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin : pourquoi les analystes attendent 50 000 $ pour all in ? L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin : pourquoi les analystes attendent 50 000 $ pour all in ? L'analyse de Vincent Ganne

 Crypto : le PDG de BlackRock « très optimiste » pour les 12 prochains mois

Crypto : le PDG de BlackRock « très optimiste » pour les 12 prochains mois

 Michael Saylor attaque le BIP-110, la mise à jour de Bitcoin qui divise la communauté prévue dans 20 jours

Michael Saylor attaque le BIP-110, la mise à jour de Bitcoin qui divise la communauté prévue dans 20 jours

 Deblock franchit les 100 millions de dollars déposés et utilise la DeFi pour proposer un rendement de près de 4 %

Deblock franchit les 100 millions de dollars déposés et utilise la DeFi pour proposer un rendement de près de 4 %