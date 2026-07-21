La SEC s'attaque à un Ponzi déguisé en ferme de mining – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 juillet 2026

Fluidstack réalise une levée spectaculaire de 830 millions de dollars, tandis qu’Exodus réorganise ses activités autour des stablecoins. La SEC intensifie sa régulation, et les tensions économiques montent entre les États-Unis et le Canada.

La SEC poursuit Mining Automatic pour fraude

La SEC a engagé des poursuites contre Mining Automatic et son fondateur, les accusant d’avoir levé 22 millions de dollars auprès d’investisseurs, mais d’en avoir consacré seulement 13 % à des activités de minage de cryptomonnaies. Cette affaire s’inscrit dans une intensification de la surveillance du secteur par le régulateur américain, qui prépare de nouvelles règles pour les exchanges et brokers d’ici la fin de 2026.

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Fluidstack valorisée à 7,5 milliards de dollars

Fluidstack, spécialiste des infrastructures d’intelligence artificielle à grande échelle, a bouclé une levée de fonds de série A de 830 millions de dollars en janvier, sous la direction de Situational Awareness. Cette opération porte la valorisation de l’entreprise à 7,5 milliards de dollars, illustrant l’intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures dédiées à l’IA.

Exodus se recentre sur les paiements en stablecoins

Le fournisseur de portefeuilles crypto Exodus a réduit ses effectifs de 25 % afin de réorienter ses ressources vers le développement d’une plateforme complète de paiements en stablecoins. Cette restructuration intervient dans un contexte difficile pour l’emploi dans le secteur, marqué par des coupes similaires chez BitGo et l’Ethereum Foundation. Le projet reflète la montée en puissance des stablecoins, alors que des géants comme Visa, Sony et Bridge (filiale de Stripe) multiplient leurs initiatives dans ce domaine.

Tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 50 % sur de nombreux produits canadiens, y compris ceux couverts par l’accord de libre-échange USMCA. Cette décision risque d’accentuer les tensions économiques entre les deux pays voisins.

Avancée du Clarity Act au Sénat américain

Selon la journaliste Eleanor Terrett, la Maison-Blanche aurait validé un ensemble de mesures éthiques pour le CLARITY Act et transmis le texte à certains sénateurs républicains. Ce projet de loi crypto, dont le principal point de blocage concernait une clause d’éthique liée aux conflits d’intérêts de responsables politiques, pourrait être voté avant la pause parlementaire d’août.

Risques sur le marché pétrolier

Goldman Sachs a averti que le prix du baril de Brent pourrait atteindre 120 dollars cette année si le détroit d’Hormuz restait fermé. La tension géopolitique dans cette zone pourrait ainsi peser lourdement sur les marchés mondiaux de l’énergie.

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