Cette entreprise subit la pression des actionnaires pour vendre ses bitcoins après son effondrement de 98 %

Comme bon nombre de Bitcoin Treasury Companies, Satsuma fait aujourd'hui face à l'effondrement de son action en bourse. Pour tenter de limiter la casse, ses actionnaires l'incitent aujourd'hui à vendre ses bitcoins pour obtenir un remboursement.

le 24 avril 2026 à 9:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Cette entreprise subit la pression des actionnaires pour vendre ses bitcoins après son effondrement de 98 %
Test logo

Bitcoin

77835.5$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Les actionnaires de la Bitcoin Treasury Sastsuma tentent de lui forcer la main

Au cœur de l’explosion du nombre de Digital Assets Treasuries (DAT) l’année dernière, nous montrions notre fort scepticisme quant à la pérennité du modèle. Sans surprise aucune, les sociétés qui s’étaient laissé tenter, souvent pour sauver un cours en bourse déjà en difficulté, font aujourd’hui machine arrière les unes après les autres.

Parmi ces entreprises, Satsuma Technology, cotée au London Stock Exchange (LSE) sous le ticker SATS, revendique aujourd’hui 646 BTC. Après un plus haut historique (ATH) à 13,9 livres le 7 juillet dernier peu de temps après son lancement, le titre s’est depuis effondré de plus de 98 % pour afficher aujourd’hui moins de 0,23 livre et une capitalisation de 26,89 millions de livres :

Cours de l'action SATS en données quotidiennes

Cours de l'action SATS en données quotidiennes

 

💡 Plutôt que de passer par les DAT, achetez du Bitcoin (BTC) en direct

Selon Bloomberg, les actionnaires de l’entreprise la poussent désormais à vendre ses avoirs en Bitcoin, valant aujourd’hui un peu plus de 50 millions de dollars, tandis que le BTC s’échange à 77 900 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Alors que l’entreprise a confirmé à Bloomberg que « certains actionnaires ont demandé un remboursement de capital » sans les nommer, le fonds d’investissement Pantera Capital Management serait l’un d’eux. En effet, le fonds détiendrait 6,7 % de Satsuma par le biais de son DAT Opportunity Fund.

En août dernier, Pantera avait ainsi participé à la levée de 164 millions de livres de Satsuma, notamment aux côtés de Kraken, de ParaFi ou bien de Digital Currency Group.

Au regard de la pression des actionnaires, Ranald McGregor-Smith, le président exécutif de Satsuma, explique que l’entreprise « étudie différentes options pour faciliter ces demandes tout en préservant les intérêts de tous les actionnaires ».

👉 Dans l'actualité également — Bitcoin : quels sont ces deux événements qui pourraient accélérer un retour à 100 000 dollars ?

Aujourd'hui, l'immense majorité des DAT sont en pertes latentes et des histoires comme celles-ci devraient continuer de se succéder. Si l'issue de tels projets semblait pourtant évidente de prime abord, il est toujours fascinant de voir les VC investir malgré un nombre de signaux d'alerte conséquents.

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Sources : Bloomberg, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2503 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-0.5%

77835.5$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

En seulement 2 jours, ce trader transforme 575 dollars en plus d'1 million avec ce memecoin

En seulement 2 jours, ce trader transforme 575 dollars en plus d'1 million avec ce memecoin

 Vers un short squeeze du Bitcoin à court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

Vers un short squeeze du Bitcoin à court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

 250 000 dollars dans un an et demi : ce milliardaire parie sur une explosion du cours du Bitcoin (BTC)

250 000 dollars dans un an et demi : ce milliardaire parie sur une explosion du cours du Bitcoin (BTC)

 Strategy effectue le plus gros achat de Bitcoin depuis 2024 et ajoute 34 000 BTC à sa réserve

Strategy effectue le plus gros achat de Bitcoin depuis 2024 et ajoute 34 000 BTC à sa réserve