Cette entreprise subit la pression des actionnaires pour vendre ses bitcoins après son effondrement de 98 %

Comme bon nombre de Bitcoin Treasury Companies, Satsuma fait aujourd'hui face à l'effondrement de son action en bourse. Pour tenter de limiter la casse, ses actionnaires l'incitent aujourd'hui à vendre ses bitcoins pour obtenir un remboursement.

Les actionnaires de la Bitcoin Treasury Sastsuma tentent de lui forcer la main

Au cœur de l’explosion du nombre de Digital Assets Treasuries (DAT) l’année dernière, nous montrions notre fort scepticisme quant à la pérennité du modèle. Sans surprise aucune, les sociétés qui s’étaient laissé tenter, souvent pour sauver un cours en bourse déjà en difficulté, font aujourd’hui machine arrière les unes après les autres.

Parmi ces entreprises, Satsuma Technology, cotée au London Stock Exchange (LSE) sous le ticker SATS, revendique aujourd’hui 646 BTC. Après un plus haut historique (ATH) à 13,9 livres le 7 juillet dernier peu de temps après son lancement, le titre s’est depuis effondré de plus de 98 % pour afficher aujourd’hui moins de 0,23 livre et une capitalisation de 26,89 millions de livres :

Cours de l'action SATS en données quotidiennes

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Selon Bloomberg, les actionnaires de l’entreprise la poussent désormais à vendre ses avoirs en Bitcoin, valant aujourd’hui un peu plus de 50 millions de dollars, tandis que le BTC s’échange à 77 900 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Alors que l’entreprise a confirmé à Bloomberg que « certains actionnaires ont demandé un remboursement de capital » sans les nommer, le fonds d’investissement Pantera Capital Management serait l’un d’eux. En effet, le fonds détiendrait 6,7 % de Satsuma par le biais de son DAT Opportunity Fund.

En août dernier, Pantera avait ainsi participé à la levée de 164 millions de livres de Satsuma, notamment aux côtés de Kraken, de ParaFi ou bien de Digital Currency Group.

Au regard de la pression des actionnaires, Ranald McGregor-Smith, le président exécutif de Satsuma, explique que l’entreprise « étudie différentes options pour faciliter ces demandes tout en préservant les intérêts de tous les actionnaires ».

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Aujourd'hui, l'immense majorité des DAT sont en pertes latentes et des histoires comme celles-ci devraient continuer de se succéder. Si l'issue de tels projets semblait pourtant évidente de prime abord, il est toujours fascinant de voir les VC investir malgré un nombre de signaux d'alerte conséquents.

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Sources : Bloomberg, TradingView

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