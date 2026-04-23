Bitcoin : quels sont ces deux événements qui pourraient accélérer un retour à 100 000 dollars ?

Après avoir vu sa valeur divisée par deux au cours des derniers mois, le Bitcoin serait-il de retour en tendance haussière vers les 100 000 dollars ? C’est l’avis de cet analyste de Sygnum Bank, mais il faudra pour cela attendre la confirmation indispensable de ces deux événements majeurs.

Un Bitcoin de nouveau sur la route des 100 000 dollars ?

Le rebond du Bitcoin sur le niveau de support des 63 000 dollars environ en février dernier signe-t-il enfin le bottom tant attendu par les investisseurs crypto ? La récente hausse du cours du BTC semblerait le confirmer, avec un prix désormais inscrit au-delà du seuil des 75 000 dollars sous lequel il restait bloqué depuis des semaines.

En effet, le Bitcoin affiche désormais un recul inférieur à 40 % par rapport à son sommet historique du mois d'octobre dernier, aux alentours des 126 000 dollars, après avoir vu son prix divisé par 2. De quoi permettre au stratège et analyste financier de la Sygnum Bank, Luca Köymen, d'envisager un retour vers le niveau présenté comme « magnétique » des 100 000 dollars.

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Le Bitcoin confirme son retour au-dessus des 75 000 dollars

Dans l'état actuel des choses, le BTC va encore devoir enregistrer presque 30 % de hausse avant de revenir se positionner à 100 000 dollars. Un parcours possiblement semé d'embûches - géopolitiques et/ou économiques - mais comme l'explique Luca Köymen, « c'est au niveau des fondamentaux que l'on perçoit le signal le plus fort », notamment du côté des États-Unis.

Un accès simplifié pour les banques, l'absence de concurrence de la part des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) et un président qui considère les cryptomonnaies comme faisant partie intégrante du système plutôt que comme un phénomène marginal ont bien plus d'importance qu'un ou deux trimestres marqués par un ton légèrement plus guerrier. Luca Köymen

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Deux événements clés présentés comme décisifs

Une manière d'écarter les possibles conséquences des ambitions militaires de Donald Trump qui peut paraître un peu optimiste dans le contexte actuel, même s'il faut bien admettre que le BTC a largement surperformé les marchés boursiers depuis le début des opérations militaires contre l'Iran, avec une hausse de presque 20 % sur cette période.

Mais Luca Köymen semble regarder au-delà, et plus précisément dans la direction de deux événements majeurs qui pourraient selon lui accélérer le retour du Bitcoin vers les 100 000 dollars : la mise en place effective du cadre réglementaire dédié au marché crypto, CLARITY Act, et la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale (Fed).

🔍 Quelles cryptos le prochain président de la Fed détient-il ?

C’est le président le plus spécialisé en cryptomonnaies qu'ait jamais connu la Fed. Il maîtrise cette technologie et a publiquement qualifié le Bitcoin de force disciplinaire face aux mauvaises politiques. À moyen et long terme, nous considérons sa nomination comme un élément positif pour le Bitcoin et l’ensemble des cryptomonnaies. Luca Köymen

En ce qui concerne le CLARITY Act, les choses semblent plus compliquées, avec l'éventualité d'une adoption avant la fin de l'année qui plafonne à 46 % sur Polymarket, alors qu'elle se heurte toujours au secteur bancaire américain sur la question des rendements applicables aux stablecoins. Un délai qui pourrait s'allonger jusqu'à l'année prochaine si rien ne se précise d'ici la mi-mai.

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Source : DLNews

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