Quelles cryptos le prochain président de la Fed détient-il ?

Dans le cadre de sa future entrée en fonction à la tête de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Kevin Warsh vient de publier les détails de son patrimoine financier. Un portefeuille estimé à plus de 130 millions de dollars qui comporte un nombre important de projets en lien au secteur crypto.

Le futur président de la Fed est un investisseur crypto

Alors que Donald Trump s'impatientait de voir l'actuel président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, quitter ses fonctions, il se retrouve à devoir patienter du fait de la procédure qu'il a lui-même engagée à son encontre en janvier dernier, pour des histoires improbables de rénovation des locaux de la banque centrale.

Une attente qui permet à son successeur, Kevin Warsh, de prendre le temps de se plier à la déclaration obligatoire de son patrimoine, visiblement estimé à plus de 130 millions de dollars. Un montant qui ferait de lui le dirigeant de la Fed le plus riche jamais nommé jusqu'à présent.

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Une fortune qui peut toutefois très largement varier autour de ce montant déclaré, puisque les formulaires d'éthique exigés pour les hauts responsables du gouvernement américain impliquent des tranches très larges pouvant s'inscrire, par exemple, entre 100 001 et 250 000 dollars ou 500 001 et 1 million de dollars.

Quoi qu'il en soit, les deux plus grosses positions de ce portefeuille concernent des investissements de plus de 50 millions de dollars chacun dans le fonds Juggernaut Fund LP, mais également une facture d'honoraire de plus de 10 millions de dollars pour des conseils apportés au géant de Wall Street, Stanley Druckenmiller.

Toutefois, une autre information importante apparaît également dans ce document : de nombreux placements dans des projets du secteur des cryptomonnaies ou en relation à cet écosystème.

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Des investissements dans des projets comme Polymarket, Solana ou Dapper Labs

Les éléments révélés dans la déclaration de patrimoine de Kevin Warsh indiquent que le futur président de la Fed a investi dans environ une trentaine de projets en lien au secteur crypto et à l'IA, par le biais d'une entité nommée DCM Investments 10 LLC valorisée entre 250 001 et 500 000 dollars, même si aucun détail ne permet de savoir s'il s'agit d'investissements dans les sociétés concernées ou de simples achats de leurs tokens natifs.

En ce qui concerne les projets crypto, la liste comprend, sans jamais donner de montants précis, les blockchains Solana et OG (Zero Gravity) spécialisée dans les agents IA, mais également les layer 2 Optimism et Blast de l'écosystème Ethereum, les protocoles de la finance décentralisée (DeFi) dYdX, Lighter et Compound, la société de NFT Dapper Labs, et le très populaire marché prédictif Polymarket.

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De manière moins directe, on y trouve également une prise de position dans la société d'investissement crypto américaine Polychain Capital, le fournisseur de données DeFi OneSafe, la plateforme de trading basée sur le Lightning Network du Bitcoin Flashnet, la structure de développement Ethereum Tenderly, la startup de médias sociaux on-chain Deso, la plateforme de trading crypto pour les institutionnels Eulith, et enfin le navigateur web Brave et ses récompenses en tokens BAT.

À noter également, une participation dans la société SpaceX du milliardaire Elon Musk, connue pour sa détention de Bitcoin.

Bien évidemment, tous ces investissements ne représentent pas nécessairement des bénéfices importants, du fait de la perte de notoriété évidente de certains projets mentionnés dans cette liste. Mais cela démontre au moins une chose : Kevin Warsh est un investisseur motivé du secteur des cryptomonnaies.

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Source : Déclaration officielle

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