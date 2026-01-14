Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux montent aux créneaux pour soutenir Jerome Powell

Dans un bref communiqué, Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux ont adressé leur soutien à la Fed et à Jerome Powell face aux pressions de la Maison-Blanche. Retour sur cette intervention.

La BCE et plusieurs Banques centrales apportent leur soutien à Jerome Powell

Nous l’avons vu ces derniers jours, l’indépendance de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) est remise en cause et son président Jerome Powell subit les pressions de la Maison-Blanche.

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un court communiqué mardi matin sur X, dans lequel elle exprime son soutien à la Fed et à son président :

Nous sommes entièrement solidaires du système de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell. L'indépendance des banques centrales est une pierre angulaire de la stabilité des prix, financière et économique dans l'intérêt des citoyens que nous servons. Il est donc essentiel de préserver cette indépendance, dans le plein respect de l'état de droit et de la responsabilité démocratique. Le président Powell a servi avec intégrité, jugement et un engagement indéfectible envers l'intérêt public. Pour nous, c'est un collègue respecté qui est tenu en haute estime par tous ceux qui ont travaillé avec lui.

Au delà de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ledit communiqué est également signé par plusieurs de ses homologues du monde entier, à savoir les gouverneurs et présidents des Banques centrales des pays suivants :

Angleterre ;

Suède ;

Danemark ;

Suisse ;

Australie ;

Canada ;

Corée du Sud ;

Brésil ;

ainsi que par François Villeroy de Galhau et Pablo Hernández de Cos, au nom de la Bank for International Settlements.

Dans les faits, il est vrai que les tentatives d'ingérence de Donald Trump dans la politique de la Fed ont de quoi interroger. Néanmoins, nous pouvons tout de même souligner une certaine ironie dans le communiqué, qui fait appel à une « responsabilité démocratique », alors même que les Européens n'ont pas leur mot à dire dans l'élection du président ou de la présidente de la BCE, bien que l'institution prenne chaque jour des décisions impactant la vie quotidienne de tout un chacun.

