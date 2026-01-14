Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux montent aux créneaux pour soutenir Jerome Powell

Dans un bref communiqué, Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux ont adressé leur soutien à la Fed et à Jerome Powell face aux pressions de la Maison-Blanche. Retour sur cette intervention.

le 14 janvier 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux montent aux créneaux pour soutenir Jerome Powell

La BCE et plusieurs Banques centrales apportent leur soutien à Jerome Powell

Nous l’avons vu ces derniers jours, l’indépendance de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) est remise en cause et son président Jerome Powell subit les pressions de la Maison-Blanche.

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un court communiqué mardi matin sur X, dans lequel elle exprime son soutien à la Fed et à son président :

blockquote icon

Nous sommes entièrement solidaires du système de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell. L'indépendance des banques centrales est une pierre angulaire de la stabilité des prix, financière et économique dans l'intérêt des citoyens que nous servons. Il est donc essentiel de préserver cette indépendance, dans le plein respect de l'état de droit et de la responsabilité démocratique. Le président Powell a servi avec intégrité, jugement et un engagement indéfectible envers l'intérêt public. Pour nous, c'est un collègue respecté qui est tenu en haute estime par tous ceux qui ont travaillé avec lui.

Au delà de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ledit communiqué est également signé par plusieurs de ses homologues du monde entier, à savoir les gouverneurs et présidents des Banques centrales des pays suivants :

  • Angleterre ;
  • Suède ;
  • Danemark ;
  • Suisse ;
  • Australie ;
  • Canada ;
  • Corée du Sud ;
  • Brésil ;
  • ainsi que par François Villeroy de Galhau et Pablo Hernández de Cos, au nom de la Bank for International Settlements.

👉 Dans l'actualité également — Malgré les pressions de Donald Trump, la Fed pourrait bien remonter ses taux

Dans les faits, il est vrai que les tentatives d'ingérence de Donald Trump dans la politique de la Fed ont de quoi interroger. Néanmoins, nous pouvons tout de même souligner une certaine ironie dans le communiqué, qui fait appel à une « responsabilité démocratique », alors même que les Européens n'ont pas leur mot à dire dans l'élection du président ou de la présidente de la BCE, bien que l'institution prenne chaque jour des décisions impactant la vie quotidienne de tout un chacun.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro
Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2301 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BCE

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Reprenez le contrôle de votre vie numérique grâce à un cloud personnel souverain - Notre avis sur Umbrel Home

Reprenez le contrôle de votre vie numérique grâce à un cloud personnel souverain - Notre avis sur Umbrel Home

 Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

 2,2 milliards de dollars en crypto dérobés par les hackers nord-coréens en 2025 : Récap de la nuit du 8 au 9 janvier 2026

2,2 milliards de dollars en crypto dérobés par les hackers nord-coréens en 2025 : Récap de la nuit du 8 au 9 janvier 2026

 Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne

Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne