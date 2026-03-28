La DeFi pas assez décentralisée pour la BCE ?

La Banque centrale européenne s’interroge sur la réalité de la décentralisation dans la finance décentralisée (DeFi). L'analyse de la gouvernance de 4 protocoles majeurs met en lumière la concentration du pouvoir et un manque de transparence loin des idéaux affichés par l'écosystème. Bitcoin serait-il en définitive le seul à se rapprocher d’une véritable décentralisation ?

Une question simple : comment encadrer la finance décentralisée ?

Il y a de cela quelques jours, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un document de travail pour le moins surprenant. Ce dernier s'intitule : « Qui réguler ? Identifier les acteurs de la gouvernance de la DeFi ».

Le document indique en préambule que la finance décentralisée (DeFi) a très vite attiré l'attention du décideur politique. Il est ensuite expliqué que pour de nombreux projets DeFi, la gouvernance est structurée sous la forme d'une Organisation Autonome Décentralisée (DAO).

Cette structure distribue des jetons de gouvernance qui permettent aux détenteurs d'exercer un droit de vote et de participer aux décisions clés sur la mise à jour du protocole, les frais et la stratégie globale.

🤔 Qu'est-ce que la finance décentralisée (DeFi) ?

Ce rapport porte ainsi le double objectif suivant : examiner si les DAO parviennent effectivement à une véritable décentralisation et identifier les implications de ces dispositifs de gouvernance afin d'établir un cadre réglementaire.

Pour se faire, le groupe de travail s'est penché sur 4 protocoles : Aave, MakerDAO, Ampleforth et Uniswap. La méthodologie consiste à comprendre la distribution des jetons de gouvernance et des votants effectifs pour identifier in fine les acteurs les plus importants.

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Une réponse complexe : centralisation de la gouvernance et manque de transparence

Le mythe de la décentralisation

Le premier enseignement de ce papier est le décalage entre la promesse d'une gouvernance décentralisée et la concentration effective du pouvoir.

En effet selon les données recueillies, bien que les jetons de gouvernance soient répartis sur des dizaines de milliers d'adresses, il n'en reste pas moins que sur les 4 protocoles étudiés, les 100 plus gros détenteurs possèdent plus de 80 % de tous les jetons.

Et pire encore, pour Aave et Uniswap, les 5 plus gros portefeuilles contrôlent plus de la moitié des jetons, un pourcentage qui monte à près de 60 % pour Ampleforth.

Répartition des jetons de gouvernance dans les 4 protocoles étudiés selon les données d'Etherscan et les calculs du groupe de travail

Ainsi, la structure permet à un petit groupe d'exercer une influence substantielle. Ce pouvoir peut permettre à ces quelques détenteurs de capitaliser sur leur pouvoir pour modifier le protocole pour leurs propres gains financiers explique le rapport.

Par ailleurs il faut noter que ces jetons sont non seulement très concentrés mais qu'ils restent également relativement stables dans leur distribution au fil du temps.

Droit de vote des principaux détenteurs de jetons de gouvernance selon les données d'Etherscan et les calculs du groupe de travail

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Qui sont les véritables maîtres du jeu ?

Le second point intéressant est lié à l'identité de ces gros détenteurs. Le rapport montre qu'un peu moins de la moitié des avoirs peuvent être attribués aux protocoles eux-mêmes (fondateurs, développeurs ou trésorerie) ou à des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Par exemple, en octobre 2022, les plateformes d'échange concentraient 3 % des jetons pour Uniswap et 22 % pour Aave. Il faut également noter que c'est Binance qui détient la plus grande part des jetons de gouvernance.

Détention des jetons de gouvernance par les plateformes d'échange de cryptomonnaies en pourcentage de l'offre totale selon les données d'Etherscan et les calculs du groupe de travail

Opacité des votes et poids démesurés des délégués

Comme l'explique le rapport, il y a une différence entre détenir un jeton de gouvernance et voter. Le groupe de travail a effectivement découvert que les votants les plus actifs sont en fait principalement des délégués.

Par exemple, pour Uniswap, le plus grand votant identifié est la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Entre décembre 2022 et mai 2023, le nombre de personnes qui ont délégué leur droit de vote est passé de 100 à 125.

« Top voters » pour chaque protocole selon les données de Sybil.or, tally.xyz et les calculs du groupe de travail

Par ailleurs, plus de 50 % des « top voters » restent impossibles à identifier publiquement en raison de la nature de la blockchain. Ce manque de transparence « complique les efforts d’évaluation de la responsabilité et renforce les inquiétudes à propos de la concentration du pouvoir ».

Conclusion

Ainsi, les cadres réglementaires traditionnels s'appuient sur des intermédiaires décentralisés qui peuvent être tenus responsables. Mais dans la DeFi la difficulté reste d'identifier ces derniers, conclut le rapport.

Le groupe de travail préconise donc d'améliorer la traçabilité de la propriété des jetons ou peut-être même de créer des structures juridiques hybrides qui seraient plus adaptées aux DAO.

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Source : Document de travail de la BCE

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