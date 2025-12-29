Uniswap détruit près de 600 millions de dollars d'UNI

Alors que la gouvernance d'Uniswap a approuvé la mesure la semaine dernière, Uniswap Labs a bel et bien brûlé 100 millions d'UNI. Retour sur cette opération.

Uniswap Labs effectue un burn de 100 millions d'UNI

Vendredi dernier, nous revenions sur l'adoption du projet Unification par la gouvernance d'Uniswap (UNI). En bref, cette proposition introduisait plusieurs mesures, notamment vis-à-vis du burn d'une partie des frais collectés sur le protocole.

En parallèle, 100 millions d'UNI devaient également être brûlés, ce qui représentait en quelque sorte un burn rétroactif au regard des frais collectés jusque-là.

À présent, le burn est désormais concrétisé, comme l'a annoncé Uniswap Labs samedi.

Au total, cette opération représente la destruction de 10 % de l'offre maximale d'UNI, soit l'équivalent de 594 millions de dollars au moment de son activation. En parallèle, l'UNI affiche un prix de 6,08 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 3 % sur les dernières 24 heures.

👉 Pour aller plus loin — Tout savoir sur Uniswap (UNI)

Tandis que le burn n'a pas profité aux altcoins. Le cas de l'UNI ne déroge pas à la règle, puisque l'actif s'échange toujours en baisse de 86,5 % depuis son plus haut historique (ATH) à près de 45 dollars l'unité le 3 mai 2021. Avec ces nouveautés, nous verrons à moyen terme si cela profite à l'actif, alors que son protocole sous-jacent reste largement leader des exchanges décentralisés (DEX), avec plus de 4 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) selon les données de DefiLlama.

Acheter la crypto UNI en quelques clics avec Finst

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.