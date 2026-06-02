Faut-il acheter l'action 2CRSi, ce fabricant français de serveurs pour l'IA ?

En quelques années, 2CRSi est passé du statut d'entreprise au bord du gouffre à celui de pépite française de l'IA. Porté par l'explosion de la demande en serveurs pour datacenters, le fabricant a vu son action grimper de plus de 3 000 % en 3 ans et a franchi le cap du milliard d'euros de capitalisation. Avec un chiffre d'affaires semestriel multiplié par près de 10 et l'arrivée massive de capitaux étrangers dans les datacenters français, faut-il encore acheter l'action 2CRSi à son prix actuel ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action 2CRSi, revenons d'abord sur ce qu'est réellement cette entreprise, et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la chaîne de valeur mondiale des infrastructures pour l'IA.

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Qu'est-ce que 2CRSi ?

2CRSi est une entreprise française fondée en 2005 et basée à Strasbourg, spécialisée dans la conception et la fabrication de serveurs haute performance et écoénergétiques destinés aux datacenters, au calcul haute performance (HPC) et à l'intelligence artificielle.

Ce qui fait la singularité de 2CRSi, c'est son modèle « sur mesure » et sa maîtrise de l'efficacité énergétique. Plutôt que de proposer une gamme figée, 2CRSi assemble des serveurs en sélectionnant, selon le besoin de chaque client, la meilleure combinaison possible de composants parmi tous les grands fabricants de processeurs (AMD, Intel, ARM), de cartes graphiques (Nvidia, AMD), de cartes électroniques (Asus, Gigabyte) et de solutions de stockage (Western Digital, Seagate, Samsung).

L'autre force du groupe répond à une réalité concrète des datacenters modernes : la gestion de la chaleur et de la consommation énergétique. Dès 2017, sa gamme OCtoPus permettait d'économiser plus de 20 % d'électricité par rapport à des serveurs concurrents équivalents.

Aujourd'hui, 2CRSi mise sur le refroidissement liquide par immersion et, depuis octobre 2024, commercialise l'Atlas 1.8GG, présenté comme le serveur biphasique le plus dense au monde, capable d'accueillir un très grand nombre de GPU dans un espace réduit tout en limitant la consommation énergétique.

Ses serveurs sont utilisés aussi bien par le secteur de la défense (simulations de vol pour Dassault Aviation) que par des opérateurs de datacenters dédiés à l'IA. 2CRSi se positionne ainsi comme l'un des rares fabricants européens de serveurs IA dont les produits sont aussi prisés aux États-Unis.

C'est ce positionnement, conjugué à l'explosion de la demande liée à l'IA, qui a fait de 2CRSi l'une des valeurs boursières françaises avec l'une des performances les plus spectaculaires de ces dernières années.

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Les données boursières de l'action 2CRSi

Indicateur Valeur Cours de l'action (clôture) 51,60 € Ticker AL2SI (Euronext Growth Paris) Capitalisation boursière 1,1 milliard d'euros Plus bas 52 semaines 5,20 € Plus haut 52 semaines 52,80 € Hausse depuis le 1er janvier 2026 +350 % Hausse sur 3 ans +3 036 % Éligible au PEA / PEA-PME Oui ✅

Données au 30 mai 2026

Le redressement spectaculaire : de la quasi-faillite au milliard d'euros

Pour comprendre la transformation de 2CRSi, il faut se souvenir d'où vient l'entreprise.

À l'automne 2023, l'action du groupe strasbourgeois évoluait sous le seuil symbolique d'un euro. 2CRSi avait été entraînée dans la chute de son principal client de l'époque, Blade, la start-up française derrière le service de cloud gaming Shadow, placée en redressement judiciaire en mars 2021.

Les retards de livraison, le contexte sanitaire et la déroute de ce client clé avaient plombé les comptes : le groupe avait essuyé une perte annuelle de plus de 10 millions d'euros au titre de l'exercice 2022-2023.

Le tournant est venu de l'essor de l'intelligence artificielle et du succès de ses serveurs haute performance. Porté par une demande structurellement forte en infrastructures IA, 2CRSi a vu son activité s'envoler, en particulier grâce au succès commercial de sa gamme Godì 1.8. En avril 2026, le groupe a franchi le cap symbolique du milliard d'euros de capitalisation.

Cette croissance s'appuie sur un carnet de commandes plein : un contrat de plus de 100 millions de dollars signé en 2025 dans l'État de New York, une commande d'environ 290 millions d'euros annoncée en septembre 2025, un contrat de 140 millions d'euros au Japon livré d'ici fin juin 2026 ou encore un projet en Malaisie.

Les atouts de 2CRSi dans l'IA

2CRSi construit depuis 20 ans un savoir-faire difficile à reproduire, organisé autour de deux piliers principaux.

Des serveurs IA à très haute densité et écoénergétiques

Le cœur de l'activité de 2CRSi, ce sont ses serveurs haute performance capables d'accueillir un très grand nombre de GPU. Avec sa gamme Godì et son serveur biphasique Atlas 1.8GG, le groupe propose des solutions à très haute densité tout en maîtrisant la consommation énergétique grâce au refroidissement liquide par immersion.

Alors que l'énergie et la dissipation thermique sont devenues les défis numéro un des datacenters IA, cette avance technologique est un argument commercial décisif.

Un positionnement de maillon souverain de la chaîne IA

2CRSi est l'un des rares fabricants européens de serveurs IA capables de répondre à la demande des hyperscalers américains comme des acteurs européens. Le groupe a noué des partenariats stratégiques pour consolider cette position : avec Valeo pour le refroidissement immersif (notamment en Inde) et avec Chemours pour le refroidissement liquide biphasé.

Surtout, 2CRSi est à l'initiative du consortium ÆTHER Infrastructure, qui rassemble des acteurs majeurs de l'énergie, des infrastructures, du cloud et du HPC, et vise à construire à Strasbourg un site industriel dédié à des infrastructures d'IA de nouvelle génération à l'échelle européenne (une « AI Gigafactory »).

Les arguments pour acheter l'action 2CRSi

1. Un fabricant de serveurs IA prisé. Dans un marché de l'infrastructure IA largement dominé par des fabricants américains et taïwanais, 2CRSi est l'un des seuls acteurs européens dont les serveurs haute performance sont recherchés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est un argument de souveraineté technologique fort, dans un contexte où l'Europe cherche à bâtir ses propres capacités de calcul.

2. Une croissance explosive et un carnet de commandes plein. Avec un chiffre d'affaires semestriel multiplié par près de 10 et des objectifs relevés à plus de 400 millions d'euros pour l'exercice en cours, puis 1 milliard d'euros visé dès l'exercice suivant sans appel au marché, 2CRSi affiche une trajectoire de croissance exceptionnelle qui traduit un niveau de confiance élevé.

3. La vague d'investissements dans les datacenters français, un catalyseur potentiel. Le 30 mai 2026, lors du sommet Choose France 2026, le japonais SoftBank a annoncé un investissement pouvant atteindre 75 milliards d'euros pour bâtir 5 gigawatts de capacité de datacenters dédiés à l'IA en France.

La première phase (45 milliards d'euros, 3,1 GW d'ici 2031) cible les Hauts-de-France avec des partenaires comme Schneider Electric et EDF. Cela représente une demande colossale en serveurs : en tant que fabricant français de serveurs haute performance, 2CRSi pourrait devenir un maillon naturel de cette chaîne si des contrats venaient à être signés avec les opérateurs de ces futurs sites.

À ce stade, aucun accord entre 2CRSi et SoftBank ou ses partenaires n'a été annoncé : il s'agit d'un catalyseur potentiel, non d'un contrat acquis, mais le positionnement du groupe en fait un candidat crédible.

4. Une avance technologique sur le refroidissement. Alors que la consommation énergétique est devenue le défi numéro un des datacenters IA, l'expertise de 2CRSi sur le refroidissement liquide par immersion et le refroidissement biphasique répond directement aux contraintes des infrastructures de nouvelle génération.

5. Une action éligible au PEA. Contrairement à la plupart des valeurs de l'IA cotées aux États-Unis, 2CRSi est cotée sur Euronext Growth Paris et éligible au PEA et au PEA-PME. Les investisseurs français peuvent donc s'exposer à cette thématique tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux.

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Les arguments contre l'achat de l'action 2CRSi

1. Une hausse de plus de 3 000 % qui n'est plus anodine. Le cours de l'action de 2CRSi est passé de moins d'un euro fin 2023 à plus de 50 euros en mai 2026. Cette progression spectaculaire intègre déjà beaucoup d'optimisme. Les rares analystes suivant le titre se montrent prudents : sur les deux bureaux d'études qui couvrent 2CRSi, dont Oddo BHF, l'objectif de cours moyen à 12 mois ressort autour de 47 euros, soit en dessous du cours actuel. Acheter après une telle envolée, c'est parier sur une continuation du momentum.

2. Des marges encore faibles malgré la croissance. 2CRSi est avant tout un assembleur de serveurs, une activité où la marge est assez réduite. Si le chiffre d'affaires explose, la marge d'EBITDA reste modeste au regard des volumes. Une partie de l'enjeu sera la capacité du groupe à améliorer son mix de revenus (serveurs propriétaires, services à plus forte valeur ajoutée) pour augmenter sa rentabilité.

3. Une forte dépendance à quelques gros contrats et à une zone géographique. Avec 85 % de son chiffre d'affaires réalisé en Amérique du Nord et une croissance portée par un nombre limité de très gros contrats, 2CRSi est exposé au report ou à l'annulation de l'un d'eux.

4. Les tensions sur les composants critiques. Les approvisionnements en mémoire (DRAM, NAND), en processeurs et en GPU restent tendus. Combinées aux contraintes logistiques et géopolitiques, ces tensions peuvent décaler l'exécution des projets.

5. Une small cap volatile et un pari SoftBank encore spéculatif. 2CRSi reste une valeur de petite capitalisation à la liquidité limitée et à la volatilité élevée. Surtout, le scénario d'un 2CRSi bénéficiaire de la vague d'investissements de SoftBank en France demeure une hypothèse : aucun contrat n'a été signé en ce sens. Construire sa thèse uniquement sur cette perspective est un pari risqué.

Sur quelle plateforme acheter l'action 2CRSi ?

L'action 2CRSi est cotée sur Euronext Growth Paris sous le ticker AL2SI. Elle est éligible au PEA et au PEA-PME, ce qui constitue un avantage fiscal majeur pour les investisseurs français. Pour en profiter, il faut passer par un courtier proposant le PEA ou le PEA-PME.

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Notre verdict sur l'action 2CRSi

2CRSi a failli disparaître, a survécu à la déroute de son principal client, puis a saisi l'explosion du secteur de l'IA pour atteindre la rentabilité et franchir le milliard d'euros de capitalisation. C'est une réussite industrielle française remarquable, portée par une croissance bien réelle, un carnet de commandes plein et une avance technologique reconnue sur le refroidissement.

Le problème est que le marché a massivement anticipé ces bonnes nouvelles. Un cours multiplié par plus de 30 en trois ans sur une small cap, c'est un mouvement qui intègre une très grande partie du scénario favorable, voire au-delà.

À plus de 1 milliard d'euros de capitalisation, avec des marges encore faibles et une forte dépendance à quelques contrats, investir dans 2CRSi n'est pas sans risque. Le pari d'un groupe bénéficiant directement des dizaines de milliards investis dans les datacenters français reste, à ce jour, une hypothèse séduisante mais non confirmée par un contrat.

Pour les investisseurs ayant un horizon de long terme et qui estiment que 2CRSi saura tirer profit des dizaines de milliards d'euros investis par SoftBank et d'autres acteurs dans les datacenters français, l'action peut constituer une ligne intéressante à conserver en portefeuille. À condition d'accepter une volatilité extrême et de ne pas y consacrer une part disproportionnée de son épargne.

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Dans cette logique, mieux vaut ne pas tout miser sur une seule valeur, mais construire une exposition diversifiée au secteur de l'IA en France. 2CRSi peut ainsi être détenue aux côtés d'autres pépites françaises de la thématique, comme Kalray, le seul acteur européen sur le marché des DPU, lui aussi éligible au PEA-PME.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre la publication du chiffre d'affaires annuel (prévue le 23 juillet 2026) et confirmer la trajectoire vers le milliard d'euros, voire la signature de nouveaux contrats majeurs, apportera une visibilité bien supérieure avant de se positionner après une telle hausse.

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