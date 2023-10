Les meilleurs brokers et courtiers pour le trading – Comparatif 2023

Alors qu'il existe de plus en plus de brokers en 2023, faire son choix pour investir peut être une tache compliquée. Dans ce guide, nous vous proposons un comparatif des meilleurs courtiers en ligne pour investir en actions, matières premières, cryptomonnaies et plus encore.

Top 2023 des brokers pour le trading et l'investissement

Lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme pour investir, il est essentiel de réaliser un comparatif approfondi des brokers disponibles sur le marché avant de se lancer. Que vous soyez un débutant ou un trader expérimenté, votre courtier idéal ne sera pas nécessairement le même qu'un autre investisseur.

Vous devez également déterminer dans quelle catégorie d'actifs vous souhaitez investir, car certains brokers ne proposent pas nécessairement les cryptomonnaies.

Dans cet article, nous examinerons de manière impartiale les avantages et les inconvénients des meilleurs courtiers disponibles en 2023. Nous les classerons en 3 catégories distinctes :

les meilleurs brokers pour les débutants ;

les meilleurs brokers pour traders expérimentés ;

les meilleurs courtiers généralistes.

Voici un tableau comparatif des principaux brokers que nous avons sélectionnés pour vous (liste non-exchaustive) :

Meilleurs brokers Types d'investissement Dépôt minimum Frais de trading Nombre de titres Autres informations eToro Actions, Cryptos, ETF, Forex, Matières premières. 50 euros Aucun frais d'opérations (hors spread) + 5 000 Frais annexes : 5 euros par retrait et 10 euros par mois si pas d'activité pendant 1 an. Trade Republic Actions, Cryptos, ETF, Forex, Matières premières. 10 euros 1 euro par trade sur les actions. Sinon, aucuns frais d'opérations (y compris spread) + 13 000 Frais annexes : aucuns frais supplémentaires cachés. XTB Actions, Cryptos, ETF, Forex, Matières premières, CFD. Aucun Aucun en dessous de 100 000 euros mensuel + 5 000 Formation gratuite pour les débutants. Service client efficace et réactif. Frais annexes : 10 euros par mois si pas d'activité pendant 1 an. AvaTrade Produits dérivés sur : Actions, Crypto, Forex, Matières premières, OPCVM. 100 euros Uniquement des frais spread et overnight (en dessous de la moyenne) 1 250 Frais annexes : 50 euros si inactif pendant 90 jours, 0.5 % de frais de change. Degiro Actions, ETF, Futures, Options, OPCVM. Aucun 2 euros par ordre sur les actions et les ETF, 3 euros sur les options. + 20 000 Aucun frais sur une sélection de 200 ETF. Frais annexes : aucuns frais d'ouverture, 0.25 % de frais de change. Yomoni Actions, ETF, OPCVM, Matières premières. Aucun Au maximum 1,6 % par an, tout compris Non indiqué Frais annexes : aucuns frais d'entrée, néanmoins les frais généraux de 1,6 % sont plus hauts que la moyenne. Bourse Direct Actions, ETF, OPCVM, Matières premières, FOREX, CFD. Aucun Progressif en fonction de la taille de l'ordre (de 0,99 euro à 3,8 euros) + 10 000 Frais annexes : les bourses étrangères occasionnent des frais de transactions chers (environ 0,15 % pour un minimum de 15 euros) et des frais de garde. Bourse Direct prélève également 6 euros par retrait.

Les meilleurs brokers pour les débutants

eToro : l'allié des débutants

Fondée en 2007, eToro est rapidement devenue l'un des brokers les plus utilisés par les investisseurs. Doté d'une interface simple, conviviale et facile à prendre en main, le courtier eToro est idéal pour les débutants.

Bien que critiqué par certains pour ses frais, ce broker reste très apprécié par plus de 32 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'une des principales raisons est l'offre « zéro commission », qui permet d'investir dans les actions sans aucuns frais.

Avantages eToro :

Interface conviviale et intuitive, idéale pour les débutants.

Large gamme d'actifs financiers : actions, cryptomonnaies, matières premières, ETF, etc.

Aucune commission sur les actions.

Offre de copy trading permettant de calquer les stratégies des traders expérimentés.

Inconvénients eToro :

Un spread élevé sur les cryptomonnaies.

Frais de retrait.

Trade Republic : l'innovation au service des investisseurs novices

Lancé en 2015 en Allemagne, Trade Republic a fait sensation avec une levée de fonds exceptionnelle de 900 millions d'euros. En quelques années, ce broker s'est constitué une large base de plus d'un million d'utilisateurs. À noter que Trade Republic supporte l'investissement dans les cryptomonnaies.

Pour faire simple, Trade Republic peut être considéré comme un néo-courtier, c'est-à-dire la nouvelle génération de courtiers en ligne dont la majorité de l'activité se fait sur une application mobile ergonomique et épurée. Cette plateforme est majoritairement destinée aux investisseurs débutants en quête d'une gestion simple de leurs placements.

Avantages Trade Republic :

Frais de courtage faibles et transparents : 1 euro par ordre.

Plateforme mobile conviviale.

Large gamme d'actions et d'ETF disponibles.

Plan d'investissement gratuit.

Votre cash génère 2% / an jusqu'à 50 000 euros.

Inconvénients Trade Republic :

Manque d'outils d'analyse avancés.

Pas de produits dérivés.

Les meilleurs brokers pour le trading

XTB : le broker fait pour les traders

Fort de plus de 20 ans d'expérience, XTB est un broker mondialement reconnu et apprécié pour sa vaste gamme d'actifs financiers et son service client excellent. Implanté dans l'hexagone, la succursale française est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il est vrai que XTB dispose d'un outil de formation pour les débutants, composé de guides et d'articles d'actualités sur l'investissement. Néanmoins, l'immense variété d'outils de trading (heatmap du marché, scanner des actions, échéances importantes à venir pouvant impacter les marchés, etc.) lui offre une place légitime au sein de la catégorie des brokers adaptés au trading.

Avantages XTB :

Très large gamme d'actifs financiers.

Aucune commission sur les actions et ETF.

Produit à effets de levier (CFD) jusqu'à x200.

Outil de formation pour les débutants.

Filiale française enregistrée et régulée en France.

Excellent service client.

Inconvénients XTB :

Un spread important sur les cryptomonnaies

Absence de PEA, l'outil favori des Français.

Frais d'inactivité à partir de 12 mois.

AvaTrade : le broker réservé aux traders expérimentés

Contrairement aux précédents brokers, AvaTrade n'est pas une plateforme classique pour investir passivement dans la bourse. Ce courtier est uniquement porté sur les produits dérivés et est particulièrement adapté aux traders expérimentés.

La principale offre d'AvaTrade réside dans le trading avec effet de levier sur les actions, le Forex, les matières premières et une vingtaine de cryptomonnaies.

Avantages AvaTrade :

Large gamme d'instruments financiers, y compris les cryptomonnaies.

Options de trading automatisées.

Accès à des options sur certains marchés.

Des conseillers accessibles facilement.

Dispose d'un compte de démo.

Les frais de spread & overnight sont en dessous de la moyenne.

Inconvénients AvaTrade :

Les spreads sont relativement importants.

Uniquement du CFD : pas adapté à tous.

Peut manquer d'outils d'analyse avancés, surtout pour les traders expérimentés.

L'interface n'est pas simple à prendre en main.

Les meilleurs brokers généralistes

Degiro : le courtier idéal pour les marchés internationaux

Lancé en 2008, Degiro est un courtier néerlandais reconnu. Après une fusion avec le broker allemand Flatex en 2019, Degiro s'impose en Europe comme l'un des principaux courtiers du continent, regroupant environ 1 million d'utilisateurs.

Il est important de noter que Degiro ne vous permet pas d'investir par le biais d'un PEA, mais uniquement sous la forme d'un compte-titre. Cela permet notamment d'accéder à un large choix de titres internationaux. Ainsi, Degiro s'inscrit dans la liste des brokers généralistes, adaptés aux débutants ou aux investisseurs confirmés désireux de se constituer eux-mêmes leurs portefeuilles.

Avantages Degiro :

Frais de courtage simples et assez compétitifs : 2 euros par ordre.

Accès à une vaste gamme de marchés internationaux.

Interface utilisateur simple et intuitive.

De nombreux ETF pour une gestion passive.

Inconvénients Degiro :

Très peu de ressources éducatives.

Service client assez restreint.

Pas de cryptomonnaies ni de CFD.

Yomoni : le broker qui mise sur la simplicité

Lancé en 2015, soit un peu plus tardivement que la concurrence, Yomoni s'est positionné avec l'ambition de faciliter l'investissement. À travers une plateforme simple, épurée et aisée à prendre en main, Yomoni a rapidement convaincu les investisseurs français.

Ce broker est régulé auprès de l'AMF en tant que Société de Gestion, ce qui est gage de sérieux et de sécurité. Avec Yomoni, l'idée est d'en faire le moins possible. Ainsi, pour les investisseurs désireux d'investir sans prise de tête, Yomoni est une solution idéale, notamment grâce à ce que l'on appelle de la gestion dirigée et automatisée.

Avantages Yomoni :

Gestion de portefeuille automatisée avec des frais compétitifs.

Adaptée à : Assurance-vie, PEA, PER, compte-titres.

Portefeuilles diversifiés et adaptés aux objectifs financiers.

Convient à tous avec 10 profils de risque.

Particulièrement adapté aux investissements longs termes.

Inconvénients Yomoni :

Moins adapté pour le trading.

Les options d'investissement sont assez limitées aux ETF.

Pas de cryptos, pas de CFD.

Bourse Direct : le vétéran du courtage en ligne

Le plus ancien pour terminer cette présentation des principaux brokers : Bourse Direct. Créé en 1999, celui-ci est coté à Euronext et se place parmi les leaders du courtage en ligne dans l'hexagone et bénéficie logiquement d'un enregistrement auprès du régulateur français des marchés financiers, l'AMF.

L'ambition de Bourse Direct est de proposer l'accès au produit préféré des Français, le PEA, avec les frais les plus faibles sur le marché. À noter toutefois que cela a un coût, puisque l'interface est beaucoup moins agréable et fluide. Finalement, les 10 000 titres disponibles, les différentes fonctionnalités et l'expérience de Bourse Direct en font un broker généraliste apprécié.

Avantages Bourse Direct :

Large gamme de produits financiers, y compris actions, options et fonds.

Plateforme conviviale avec des outils de recherche approfondis.

Service client réactif.

Inconvénients Bourse Direct :

Les frais de courtage peuvent être plus élevés que certains concurrents.

Pas de trading de cryptomonnaies.

Lorsqu'il s'agit de choisir un broker en ligne pour vos besoins d'investissement, il existe une multitude d'options disponibles. Chaque broker dispose de ses propres caractéristiques et avantages, et il est donc essentiel de se poser les bonnes questions avant de faire son choix. Dans cette partie, nous examinerons les principaux facteurs à considérer lors du choix d'un broker en ligne.

La réputation et la règlementation

L'un des aspects les plus cruciaux lors du choix d'un broker est sa réputation et son statut règlementaire. En effet, il est primordial d'opter pour un courtier règlementé par une autorité financière reconnue et de préférence, l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France.

Ce critère est un gage de sécurité et de confiance, offrant une certaine protection à vos investissements. Et pour cause, les brokers règlementés doivent respecter des normes strictes en matière d'assurances, de gestion financière, de ségrégation des fonds et de protection des clients de manière générale.

Les frais et les commissions

Le deuxième critère important est certainement celui qui intéresse le plus les investisseurs : les frais et les commissions. S'ils sont trop importants, ceux-ci peuvent fortement impacter vos résultats.

Il est important de comprendre comment fonctionnent les frais chez un broker. Il y a évidemment les frais de dépôts et de retraits, les frais de transactions, les frais de garde ou encore d'inactivité, mais également divers frais cachés à l'instar du spread (différence entre le prix appliqué par le broker et celui sur le marché réel) ou des frais de change.

La gamme d'actifs de votre choix

Cela peut sonner comme une évidence, mais il est important que le broker de votre choix propose la catégorie d'actifs qui vous intéresse. Si ce sont les cryptomonnaies, ce n'est pas trop compliqué de le savoir puisqu'il suffit de faire une simple recherche sur Internet.

Pour le reste, si vous n'êtes pas initié, cela peut être un peu plus complexe. Comme expliqué plus haut dans ce guide, certains brokers se spécialisent dans les actions, tandis que d'autres offrent un accès aux matières premières, aux devises ou encore aux ETF.

À titre d'exemple, si vous voulez investir sur des actions d'entreprises américaines comme Tesla ou Microsoft, vous ne pourrez pas passer par un PEA. Ainsi, il faudra se tourner vers un broker offrant des accès à des comptes titres.

Une interface agréable et facile à utiliser

Ce critère est certainement moins indispensable, mais il demeure important. À moins que vous n'investissiez qu'une certaine somme régulièrement sans regarder particulièrement ce qui se passe sur les marchés, il faut que l'interface de votre broker soit simple à comprendre, rapide et offre les fonctionnalités dont vous avez besoin.

La présence d'un service client

Lorsque vous avez besoin d'aide ou de soutien, un service client réactif est essentiel. Vérifiez les options de support client du broker, y compris la disponibilité par chat, e-mail ou téléphone. De préférence, choisissez un courtier français ou disposant d'une filiale domiciliée en France.

Le outils de recherche et d'analyse

Pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, des outils de recherche et d'analyse de qualité sont indispensables. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher vos informations sur des tas de sites Internet différents, alors choisir un broker qui propose des rapports de recherche, des analyses de marché ou encore des graphiques en temps réel peut être une bonne option.

Les formations et ressources éducatives

Ce dernier élément est surtout intéressant pour les investisseurs débutants. Certains courtiers en ligne disposent d'un blog rempli de contenus éducatifs, de tutoriels, de guides ou de vidéos. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas exactement une ressource éducative, des brokers proposent des comptes de démonstration pour s'essayer à l'investissement avec de l'argent fictif.

Pour conclure, le choix d'un broker en ligne dépendra principalement de vos objectifs d'investissement et de votre expérience. En tenant compte de ces facteurs clés, vous serez mieux préparé pour choisir le broker qui répond le mieux à vos besoins et vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.

